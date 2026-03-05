সচিন-পুত্রের বিয়েতে ঐশ্বর্য-অভিষেক, শাহরুখ-গৌরী! অর্জুন-সানিয়ার সাত পাকে আর কারা ছিলেন নিমন্ত্রিত?

সচিন-পুত্রের বিয়েতে ঐশ্বর্য-অভিষেক, শাহরুখ-গৌরী! অর্জুন-সানিয়ার সাত পাকে আর কারা ছিলেন নিমন্ত্রিত?
মুম্বইতেই হয়েছিল বিয়ের আয়োজন। বলিউড থেকে অতিথি তালিকায় দেখা গেল শাহরুখ-গৌরী, অভিষেক-ঐশ্বর্য, ফারহান আখতারকে। ক্রিকেটের জগত থেকে প্রায় সকলেই ছিলেন। দেখা গেল ধোনি, যুবরাজ, ইরফান, শ্রেয়সকে। এসেছিলেন সপরিবারে আম্বানিরাও।
মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকরের ছেলে অর্জুন তেন্ডুলকর বাঁধলেন গাঁটছড়া। পাত্রী সানিয়া চান্দোক। দীর্ঘদিনের প্রেম পেল পূর্ণতা। বলাই বাহুল্য অর্জুন-সানিয়ার বিয়েতে বসেছিল চাঁদের হাট। মুম্বইতেই হয়েছিল বিয়ের আয়োজন। বলিউড থেকে অতিথি তালিকায় দেখা গেল শাহরুখ-গৌরী, অভিষেক-ঐশ্বর্যকে! আর কারা এলেন বলিপাড়া থেকে?
পাউডার ব্লু রঙের সালোয়ারে দেখা গেল ঐশ্বর্যকে। বরাবরের মতো গ্ল্যামার আর গ্রেস যেন উপচে পড়ল বচ্চনদের ছোটি বহুর সাজে। অভিষেক এসেছিলেন কালো রঙের বন্ধগলা ও পাজামায়। সঙ্গে সেই আইকনিক লুক, যাতে আজকাল দেখা যাচ্ছে জুনিয়র বচ্চনকে। অনেকেরই ধারণা কিং-এ এরকম ভাবেই থাকবেন অভিষেক।
নিমন্ত্রিত ছিলেন অমিতাভ ও জয়া বচ্চনও। ‘অ্য়াংরি অ্যান্টি’ লুক ছেড়ে এদিন বেশ হাসিখুশি মেজাজেই পাওয়া গেল জয়াকে। সাদা শাড়ি পরেছিলেন জয়া, যাতে পাড়ে রয়েছে ভারি কাজ। অন্যদিকে, সাদা পাজামা-পাঞ্জাবির সঙ্গে মাল্টি রঙের চাদড় নিয়েছিলেন অমিতাভ।
সচিন-পুত্রের বিয়ে, আর শাহরুখ খান থাকবেন না তা কী হয়। কিং খান এসেছিলেন বউ আর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। দুই ছেলে আব্রাম ও আরিয়ানকে অবশ্য দেখা গেল এদিনের অনুষ্ঠানে। প্যাস্টেল শেডের ইন্দো-ওয়েস্টার্ন লুকে দেখা গেল শাহরুখকে। হলুদ রঙের শাড়িতে গৌরী আর মায়ের সঙ্গে ম্যাচিং করে লেহেঙ্গা পরেছেন সুহানা।
বিয়েতে বর, অর্থাৎ অর্জুন তেন্ডুলকর পরেছিলেন লাল শেরওয়ানি। যাতে সুতো ও জরির সূক্ষ্ম কাজ। আর কনে সানিয়া পরেছিলেন একটি গাঢ় লাল রঙের ভারী কাজের শাড়ি। সঙ্গে জড়োয়ার গয়না। হাতে চূড়া। একদম হালকা সাজেই দেখা গেল সচিনের বউমাকে। ২০২৫ সালের আগস্ট মাসে বাগদান হয়েছথিল অর্জুন-সানিয়ার। স্বভাবে লাজুক সচিন-পুত্র সেভাবে মিডিয়ার সামনে আসেন না। বিয়ের পর পাপারাজ্জিদের জন্য ফোটো দিতে এলেন যখন, তখনও তাঁর মুখে সেই লাজুক হাসিই লেগে। বরং অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য সানিয়া। ইতিমধ্যেই এই জুটি জিতে নিয়েছে নেটপাড়ার মন।
ক্রিকেট জগত থেকেও কিন্তু হাজির ছিলেন প্রায় সকলেই। সেহওয়াগ, বউকে নিয়ে নেহেরা, যুবরাজ-হেজেল, শ্রেয়স তলপড়ে-রা। ইরফান পাঠান, ধোনি, রাহুল দ্রাবিড়রাও এসেছিলেন সহদর্মিনীকে সঙ্গে নিয়েই। সচিনের সঙ্গে বরাবরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আম্বানিদের। গোটা আম্বানি পরিবারই হাজির ছিলেন বিয়েতে।