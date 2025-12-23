Parambrata Son: ফ্রিশ ফ্রাই থেকে নকুরের সন্দেশ! কী দিয়ে ভাত খেল পরম-পিয়ার পুত্র? নিষাদের অন্নপ্রাশনের এলাহী মেনু

Parambrata Son: ফ্রিশ ফ্রাই থেকে নকুরের সন্দেশ! কী দিয়ে ভাত খেল পরম-পিয়ার পুত্র? নিষাদের অন্নপ্রাশনের এলাহী মেনু
Parambrata Son: বিয়ে সেরেছিলেন চুপিচুপি। কাউকে ডাকেননি, কিন্তু ছেলের মুখেভাতে এলাহী আয়োজন করলেন পরমব্রত। মেনুতে কী কী ছিল?
সোমবার প্রথমবার মুখে ভাত দিল পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও পিয়া চক্রবর্তীর পুত্র। টলিউডের এই তারকা দম্পতি বিয়েটা সেরেছিলেন চুপিচুপি। সেভাবে কোনও আয়োজন করেননি। কিন্তু ছেলের মুখেভাতের আয়োজন ছিল এলাহী। এদিন টলি ক্লাবে বসেছিল নিষাদের অন্নপ্রাশনের আসর। সেখানে হাজির টলিউডের তাবড় সেলেব থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়।
অপর্ণা সেন, অঞ্জন দত্ত, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, মুনমুন সেন, জুন মালিয়া থেকে কোয়েল-শুভশ্রী, আবির, ইশা, রাইমা সেন, ঋতাভরী চক্রবর্তী কে ছিলেন না! এদিন বাবার সঙ্গে পোশাকে টুইনিং করল নিষাদ মানে পরমের আদরের নডি। বেবি পিঙ্ক পাঞ্জাবিতে ঝলমলে বাবা-ছেলে। পিয়ার পরনে সাদা সুতোর কাজের হলুদ শাড়ি, সঙ্গে হালকা গোলাপি ব্লাউজ। ছেলের অন্নপ্রাশনের মেনুতে খামতি রাখেননি পরম-পিয়া।
প্রথমবার কী কী দিয়ে ভাত খেল নিষাদ? খুদে সবার প্রথম পায়েস মুখে দিয়েছে। এরপর সবই একটু একটু করে চেখে দেখেছে। মাছের মুড়োয় কামড় বসিয়েছে। সঙ্গে ছিল-মুগ ডাল, পাঁচ রকমের ভাজা, ফিশ ফ্রাই, পোলাও, দইমাছ, মাটন কষা, ফুলকপির রোস্ট। মেনুর বিশেষ আকর্ষণ থাকল ডেজার্ট। নকুরের মিষ্টি, সন্দেশ, চমচম।
চলতি বছর জুনে জামাইষষ্ঠীর দিন পরম-পিয়ার ঘরে আসে ফুটফুটে পুত্র সন্তান। বছরের শুরুর দিকেই মা হতে চলার সুখবর ভাগ করে নিয়েছিলেন পিয়া। ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে পিয়া চক্রবর্তীকে বিয়ে করেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। একেবারে ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সই-সাবুদ করে বিয়ে সারেন। সেই বিয়ে নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। পরমব্রতকে ‘বউ চোর’ কটাক্ষ শুনতে হয়েছিল। বন্ধু অনুপম রায়ের প্রাক্তনকে বিয়ে করায় কম বিদ্রুপের মুখে পড়েননি নায়ক। তবে কোনও নেতিবাচক ভাবনাকে পাত্তা দেননি দুজনে।
ছেলের জন্মের পর বেশ কয়েকমাস তাঁকে অন্তরালে রেখেছিলেন তারকা দম্পতি। দুর্গাপুজোর আবহে নিষাদের মুখ প্রকাশ্যে আনেন তাঁরা। গান ভালবাসেন পরমব্রত-পিয়া, এই গান বেঁধে রেখেছে দুজনক। তাই ছেলের নামও রেখেছেন সুরের ছোঁয়ায়। সাত সুরের একেবারের শেষ সুর নিষাদ, যা পরম-পিয়ার ছেলের নাম। এই নামের আরেক অর্থ যাকে দুঃখ ছুঁতে পারে না।