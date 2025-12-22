Edit Profile
    Shahid-Meera Family: বাচ্চাদের সুস্থ রাখতে এই টোটকাই হাতিয়ার শাহিদ-মীরার, দুধে কী কী মিশিয়ে খাওয়ান?

    কথায় আছে স্বাস্থ্যই সম্পদ। ছেলে জায়েন এবং মেয়ে মীরার স্বাস্থ্য ঠিক রাখাই দায়িত্ববান বাবা-মা শাহিদ-মীরার লক্ষ্য।

    Published on: Dec 22, 2025 8:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা রান্নাঘর থেকে শুরু হয়। বলিউডের চর্চিত জুটি শাহিদ কাপুর এবং মীরা রাজপুত। দুই সন্তান নিয়ে সুখী গৃহকোণ দুজনের। দুই বাড়ন্ত বাচ্চার মা-বাবা মীরা-শাহিদ। সবসময় ছেলেমেয়ের ডায়েটের দিকে নজর রাখতে হয় তাঁদের।

    বাচ্চাদের সুস্থ রাখতে এই টোটকাই হাতিয়ার শাহিদ-মীরার, দুধে কী মিশিয়ে খাওয়ান? (Instagram)
    বাচ্চাদের সুস্থ রাখতে এই টোটকাই হাতিয়ার শাহিদ-মীরার, দুধে কী মিশিয়ে খাওয়ান? (Instagram)

    কীভাবে তারা সন্তানদের খাবারকে পুষ্টিকর এবং ভারসাম্যপূর্ণ রাখেন? ফলের বাটি থেকে শুরু করে ঘি এবং গুড়ের সাথে দুধ- সহজ কিন্তু কার্যকর সুস্থতার টিপস শেয়ার করে নিলেন তারকা দম্পতি, যা কাজে লাগবে আপনারও।

    মীরা রাজপুত কীভাবে তার বাচ্চাদের সুস্থ রাখেন? মীরা তাদের বাচ্চাদের সুস্থ রাখার জন্য কিছু ছোট কিন্তু অর্থবহ রুটিন অনুসরণ করেন সে সম্পর্কে খোলাখুলি বলেছিলেন। শাহিদ ঘরণী বলেন, ‘আমি আমার বাচ্চাদের খাবার খাওয়ার পরে ১০০ ধাপ হাঁটতে বাধ্য করি। একই সময়ে বিভিন্ন ফল মিশ্রিত করা যাবে না। এবং তারা ঘুমানোর আগে হলুদ, গুড় এবং ঘি সহ এক ছোট কাপ গরম দুধ পান করে’। তিনি শেয়ার করেছেন, কীভাবে এই ছোট ছোট অভ্যাসগুলি তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ হয়ে উঠেছে।

    অন্যদিকে শাহিদ প্রকাশ করেছিলেন যে কীভাবে তাঁরা খাবারের পরিকল্পনায় বাচ্চাদেরও সামিল করেন। অভিনতোর কথায়, ‘আমরা তাদের মাসিক মেনু সম্পর্কে মাসে একবার কথোপকথন করি। এখন আমাদের মেয়ে যথেষ্ট বড় হয়েছে, মিশা এই নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে, এবং তাই মেনুটি ঠিক কী হতে চলেছে তা নিয়ে মা-মেয়ের মধ্যে প্রায়ই ঝামেলা হয়, যা আমার এবং জাইনের জন্য অনেক মজাদার। আমরা দেখতে পছন্দ করি’।

    পাঠকদের জন্য নোট: এই নিবন্ধটি কেবল তথ্যমূলক উদ্দেশ্যে এবং পেশাদার চিকিত্সা পরামর্শের বিকল্প নয়। কোনও চিকিত্সা অবস্থা সম্পর্কে যে কোনও প্রশ্নের সাথে সর্বদা আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিন। এই প্রতিবেদনটি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ব্যবহারকারী-উত্পন্ন কনটেন্টের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। HT.com স্বাধীনভাবে দাবিগুলি যাচাই করেনি এবং তাদের সমর্থন করে না।

