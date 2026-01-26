Madhumita Reception Menu: বাসন্তী পোলাও থেকে গোলবাড়ির কষা মাংস— মধুমিতার রিসেপশনের মেনুতে ভরপুর বাঙালিয়ানা

Madhumita Reception Menu: বাসন্তী পোলাও থেকে গোলবাড়ির কষা মাংস— মধুমিতার রিসেপশনের মেনুতে ভরপুর বাঙালিয়ানা
Madhumita Reception Menu: কলকাতার বনেদি রাজবাড়ির আমেজ আর জিভে জল আনা রাজকীয় ভূরিভোজ! রবিবাসরীয় সন্ধ্য়ায় জমে গেল মধুমিতা-দেবমাল্য়ের কালীপুজো থিমের রিসেপশনের আসর।
বসন্ত পঞ্চমীর সন্ধ্যায় চারহাত এক হয়েছিল মধুমিতা-দেবমাল্যর। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের রাতে শোভাবাজার রাজবাড়িতে জমজমাট ভোলেবাবা পার করেগা নায়িকার রাজকীয় রিসেপশনের আসর। লাল-সাদায় সেজে উঠেছিল গোটা ভেন্যু। থিম-কালীপুজো। হ্য়াঁ, ভোলেবাবার ভক্ত বর-কনে। ভোলেবাবার ত্রিশূলে সাজানো হয়েছিল রিসেপশনের আসর। সেই আলোকসজ্জার পাশাপাশি এদিন অতিথিদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল প্রীতিভোজের এলাহি মেনু। স্টার্টার থেকে ডেজার্ট— প্রতিটি পদেই ছিল বাঙালিয়ানা আর আভিজাত্যের ছোঁয়া। আরও পড়ুন-শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাজকীয় রিসেপশন, লাল শাড়িতে মোহময়ী মধুমিতা! রইল প্রথম ছবি
অনুষ্ঠানে ঢুকেই অতিথিদের স্বাগত জানানো হয় গরমাগরম ফুচকা দিয়ে। কনে নিজেও স্থির থাকতে পারেননি। বরের হাত ধরে ফুচকার স্টলে এসে গপাগপ ফুচকায় কামড় বসান। এরপর গলা ভেজাতে পানীয়ের ছিল বাহারি আয়োজন। ঐতিহ্যবাহী গন্ধরাজ ঘোল, আমপোড়া শরবত ছাড়াও ছিল রিফ্রেশিং মিন্ট লেমন দিয়ে ডাবের জল। আর শীতের আমেজকে উসকে দিতে পরিবেশিত হয় সুগন্ধি কেশর চা।
জিভে জল আনা মুখরোচক: মূল পর্বের আগে ‘মুখ চালাতে’ পাতের সামনে হাজির হয় একের পর এক স্টার্টার। মুচমুচে গোল্ডেন প্রন, কলকাতার সিগনেচার ফিশ ফ্রাই, রকমারি কাবাব এবং অনন্য স্বাদের গন্ধরাজ চিকেন— যা নিয়ে অতিথিদের মধ্যে ছিল বিশেষ উৎসাহ।
পাত পেড়ে ভুড়িভোজ: আসল চমক ছিল মেন কোর্সে। লুচি ও কড়াইশুঁটির কচুরির সঙ্গে আলুর দম আর ভেজিটেবিল চপ। ছিল সাদা ভাত ও ফুলকপির রোস্ট। মিষ্টি সুগন্ধি বাসন্তী পোলাও। মাছের তালিকায় ছিল সাবেকি ফিশ পাতুরি, মালাইয়ে ভরা চিংড়ির মালাইকারি এবং ক্লাসিক দই কাতলা। মাংসের বিভাগে বিশেষ আকর্ষণ ছিল কলকাতার আইকনিক গোলবাড়ির কষা মাংস।
মধুরেণ সমাপয়েৎ: সবশেষে মিষ্টিমুখের আয়োজনেও ছিল এলাহী ব্যাপার। চাটনি ও পাঁপড় ছাড়াও শেষ পাতে ছিল গরম গরম রসগোল্লা, মালাইয়ের স্বাদে ভরা রসমালাই আর মচমচে জিলিপি।
এক কথায় বলতে গেলে, মধুমিতা আর দেবমাল্যর নতুন জীবনের শুরুটা হলো আদ্যোপান্ত এক রসনাতৃপ্তির উৎসব দিয়ে। ছোটপর্দার পাখির জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হল দেবমাল্য়র হাত ধরে। দেবমাল্যর এটা প্রথম বিয়ে হলেও, মধুমিতা আগেও বিয়ে করেছিলেন। সৌরভ চক্রবর্তীর সাথে দাম্পত্য টেকেনি। কিন্তু সেইসব ভুলে জীবনটা নতুন করে গুছিয়ে নিচ্ছেন বোঝে না সে বোঝে না খ্যাত অভিনেত্রী।
আপতত স্টার জলসার ভোলেবাবা পার করেগা সিরিয়ালে দেখা যাচ্ছে মধুমিতাকে। মধুমিতার স্বামী দেবমাল্য পেশায় আইটি জগতের সঙ্গে যুক্ত। ছোটবেলার বন্ধু দুজনে। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বে এবার নতুন রঙ লাগল।