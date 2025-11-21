Tele Academy Award List: প্রিয় জুটি কথা-এভি,লাজু-অনুভব! বাজিমাত পরশুরামের, মমতার থেকে টেলি অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেল কারা?

বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যায় একছাতার নীচে কার্যত গোটা টেলিপাড়া। বাংলা সিরিয়ালের তারকারা এদিন পৌঁছেছিল ধনধান্য় অডিটোরিয়ামে। শ্যুটিংয়ের ব্যস্ততা সামলে মুখ্য়মন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিতে তো যেতেই হবে! উপলক্ষ্য় টেলি অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের আসর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং টেলি অ্যাকাডেমি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের পথচলা শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালে।
দেখতে দেখতে কেটেছে ১১ বছর। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে সেরা জুটির পুরস্কার নিয়েছে ১৪ জন! ভাবা যায়, হ্যাঁ, মোট ৭টি জুটিকে সেরা জুটির পুরস্কার দিল টেলি অ্যাকাডেমি। কথা-এভি, লাজু-অনুভবের মতো দর্শকদের প্রিয় জুটির পাশাপাশি কিছু চমকে দেওয়ার মতো নতুন জুটিও পেল সম্মান। পরশুরামের তটিনী-পরশুরামের পাশাপাশি নীল-লহরীও সেরা জুটির পুরস্কার পেয়েছে।
ওদিকে সেরা অভিনেতার পুরস্কার গিয়েছে রায়ান (উদয় প্রতাপ সিং), শাক্যজিৎ (রুবেল দাস) এবং দাদামণি (প্রতীক সেন)-এর ঝুলিতে। সেরা অভিনেত্রীর সম্মান ভাগ করে নিয়েছেন একসঙ্গে ৫ জন। তালিকায় রয়েছেন, পারুল, ফুলকি, রোশনাই, তটিনী,সুধা। প্রিয় পরিবারের সম্মান ভাগ করে নিয়েছে, পরিণীতা, কথা, চিরসখা এবং জগদ্ধাত্রী পরিবার।
এক নজরে সেরার তালিকা-
সেরা জুটি- তটিনী-পরশুরাম (স্টার জলসা, পরশুরাম)
কথা-এভি (স্টার জলসা, কথা)
নতুনদা-কমলিনী (স্টার জলসা, চিরসখ)
লাজবন্তী-অনুভব (জি বাংলা, কনে দেখা আলো)
ঝাঁপি-সৌরভ (স্টার জলসা, লক্ষ্মী ঝাঁপি)
নিশা-উজি (জি বাংলা,জোয়ার ভাঁটা)
নীল-লহরী (স্টার জলসা, পরশুরাম)
সেরা পরিবার- কথা, পরিণীতা, চিরসখা এবং জগদ্ধাত্রী
সেরা অভিনেতা- রায়ান (উদয় প্রতাপ সিং), শাক্যজিৎ (রুবেল দাস) এবং দাদামণি (প্রতীক সেন)
সেরা অভিনেত্রী- সোনামণি সাহা (শুভবিবাহ), ঈশাণী চট্টোপাধ্যায় (পরিণীতা), তৃণা সাহা (পরশুরাম), দিব্য়াণী মণ্ডল (ফুলকি) এবং তিয়াসা লেপচা (রোশনাই)
সেরা সহ অভিনেত্রী - রূপসা চক্রবর্তী (জগদ্ধাত্রী)
সেরা সহ অভিনেতা - দ্রোণ মুখার্জি (পরিণীতা)
বিশেষ পুরস্কার- সংঘমিত্রা তালুকদার (পরশুরামের শীতল)
সেরা প্রতিবাদী চরিত্র- ঝিল [মধুমিতা সরকার] (ভোলে বাবা পার করেগা)