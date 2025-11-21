Tele Academy Award List: প্রিয় জুটি কথা-এভি,লাজু-অনুভব! বাজিমাত পরশুরামের, মমতার থেকে টেলি অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেল কারা?

Edit Profile
    Tele Academy Award List: প্রিয় জুটি কথা-এভি,লাজু-অনুভব! বাজিমাত পরশুরামের, মমতার থেকে টেলি অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেল কারা?

    Tele Academy Award List: খালি হাতে ফিরল না কেউই! স্টার জলসা ও জি বাংলার সকল মেগার ঝুলিতেই একাধিক পুরস্কার। কথা-এভি থেকে লাজু-অনুভব, টেলিজগতের প্রিয় জুটি কারা হল?

    Published on: Nov 21, 2025 8:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যায় একছাতার নীচে কার্যত গোটা টেলিপাড়া। বাংলা সিরিয়ালের তারকারা এদিন পৌঁছেছিল ধনধান্য় অডিটোরিয়ামে। শ্যুটিংয়ের ব্যস্ততা সামলে মুখ্য়মন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিতে তো যেতেই হবে! উপলক্ষ্য় টেলি অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের আসর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং টেলি অ্যাকাডেমি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের পথচলা শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালে।

    দেখতে দেখতে কেটেছে ১১ বছর। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে সেরা জুটির পুরস্কার নিয়েছে ১৪ জন! ভাবা যায়, হ্যাঁ, মোট ৭টি জুটিকে সেরা জুটির পুরস্কার দিল টেলি অ্যাকাডেমি। কথা-এভি, লাজু-অনুভবের মতো দর্শকদের প্রিয় জুটির পাশাপাশি কিছু চমকে দেওয়ার মতো নতুন জুটিও পেল সম্মান। পরশুরামের তটিনী-পরশুরামের পাশাপাশি নীল-লহরীও সেরা জুটির পুরস্কার পেয়েছে।

    ওদিকে সেরা অভিনেতার পুরস্কার গিয়েছে রায়ান (উদয় প্রতাপ সিং), শাক্যজিৎ (রুবেল দাস) এবং দাদামণি (প্রতীক সেন)-এর ঝুলিতে। সেরা অভিনেত্রীর সম্মান ভাগ করে নিয়েছেন একসঙ্গে ৫ জন। তালিকায় রয়েছেন, পারুল, ফুলকি, রোশনাই, তটিনী,সুধা। প্রিয় পরিবারের সম্মান ভাগ করে নিয়েছে, পরিণীতা, কথা, চিরসখা এবং জগদ্ধাত্রী পরিবার।

    এক নজরে সেরার তালিকা-

    সেরা জুটি- তটিনী-পরশুরাম (স্টার জলসা, পরশুরাম)

    কথা-এভি (স্টার জলসা, কথা)

    নতুনদা-কমলিনী (স্টার জলসা, চিরসখ)

    লাজবন্তী-অনুভব (জি বাংলা, কনে দেখা আলো)

    ঝাঁপি-সৌরভ (স্টার জলসা, লক্ষ্মী ঝাঁপি)

    নিশা-উজি (জি বাংলা,জোয়ার ভাঁটা)

    নীল-লহরী (স্টার জলসা, পরশুরাম)

    সেরা পরিবার- কথা, পরিণীতা, চিরসখা এবং জগদ্ধাত্রী

    সেরা অভিনেতা- রায়ান (উদয় প্রতাপ সিং), শাক্যজিৎ (রুবেল দাস) এবং দাদামণি (প্রতীক সেন)

    সেরা অভিনেত্রী- সোনামণি সাহা (শুভবিবাহ), ঈশাণী চট্টোপাধ্যায় (পরিণীতা), তৃণা সাহা (পরশুরাম), দিব্য়াণী মণ্ডল (ফুলকি) এবং তিয়াসা লেপচা (রোশনাই)

    সেরা সহ অভিনেত্রী - রূপসা চক্রবর্তী (জগদ্ধাত্রী)

    সেরা সহ অভিনেতা - দ্রোণ মুখার্জি (পরিণীতা)

    বিশেষ পুরস্কার- সংঘমিত্রা তালুকদার (পরশুরামের শীতল)

    সেরা প্রতিবাদী চরিত্র- ঝিল [মধুমিতা সরকার] (ভোলে বাবা পার করেগা)

    প্রিয় খলনায়ক- বিভান ঘোষ (চিরসখা-র বুবলাই), ভরত কল (পরশুরামের জিৎ) এবং ইন্দ্রনীল মল্লিক (শুভবিবাহের সার্থক)

    প্রিয় খলনায়িকা- সুদীপ্তা বন্দ্য়োপাধ্য়ায় ( রাঙামতি তীরন্দাজের বৃন্দা ), কৌশাম্বী চক্রবর্তী (গৃহপ্রবেশের মোহনা)

    সেরা নতুন মুখ- রাজনন্দিনী পাল (রাণী ভবানী), দিব্যাণী মণ্ডল (ফুলকি), তনিষ্কা তিওয়ারি (কুসুম), পর্ণা চট্টোপাধ্যায় (কম্পাস) এবং মণীষা মণ্ডল (রাঙামতি তীরন্দাজ)

    নতুন প্রিয় চরিত্র- গীতা (হিয়া মুখোপাধ্যায়)

    প্রিয় বউমা- ঊষশী রায় (গৃহপ্রবেশ-এর শুভ), সোনামণি সাহা (শুভবিবাহ-র সুধা) এবং সুস্মিতা দে (কথা)

    প্রিয় ছেলে- নীল ভট্টাচার্য (ভোলেবাবা পার করেগা-র শাক্য), সুস্মিত মুখোপাধ্যায় (গৃহপ্রবেশের আদৃত) এবং রাহুল মজুমদার (অনুরাগের ছোঁয়ার আদিত্য)

    প্রিয় মেয়ে- দিতিপ্রিয়া রায় (চিরদিনই তুমি যে আমারের অপর্ণা)

    আজীবন অবদানের স্বীকৃতি- লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

    মরোণোত্তর বিশেষ কৃতি সম্মান- বাসন্তী চ্যাটার্জি (গীতা এলএলবি)

    প্রিয় শিশুশিল্পী - আয়ুশ্ৰী মুখোপাধ্যায়, অভিনব বিশ্বাস (পরশুরামের পিকু আর লাটু), প্রেয়সী বোস (তরী, শুভ বিবাহ)

    প্রিয় বাবা- পরশুরাম (ইন্দ্রজিৎ বোস)

    প্রিয় মা- এভির মা (ময়না বন্দ্যোপাধ্যায়), তেজের মা (সোহিনী সান্যাল) এবং সুধাময়ী (সোনামণি সাহা)

    সেরা নন-ফিকশন - দিদি নম্বর ১

    সেরা সঞ্চালক নন ফিকশন - রচনা বন্দ্য়োপাধ্য়ায় (দিদি নম্বর ১)

    সেরা পরিচালক নন-ফিকশন - অভিজিৎ সেন (সা রে গা মা পা)

    প্রিয় শ্বশুর - চন্দন সেন ( ভোলে বাবা পার করে গা-র নীলাঞ্জন)

    প্রিয় শাশুড়ি - চন্দ্রেয়ী ঘোষ (রাঙামতি তীরন্দাজের প্রমিতা), মল্লিকা মজুমদার (কম্পাসের ঋতজা)

