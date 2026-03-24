    গঙ্গাকে বাঁচাতে গিয়ে অপমানের শিকার অর্জুন, অপবাদ ঘোচাতেই কি বিয়ের পিঁড়িতে বসবে দুজনে?

    বিগত কয়েকদিনেই সকলের ভীষণ পছন্দের একটি ধারাবাহিক হয়ে উঠেছে গঙ্গা। ধারাবাহিকে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন সাহেব ভট্টাচার্য এবং হিয়া মুখোপাধ্যায়। এই নতুন জুটিকে ইতিমধ্যেই বেশ সাদরে গ্রহণ করেছেন দর্শকরা।

    Mar 24, 2026, 13:28:05 IST
    By Swati Das Banerjee
    বিগত কয়েকদিনেই সকলের ভীষণ পছন্দের একটি ধারাবাহিক হয়ে উঠেছে ‘গঙ্গা’। ধারাবাহিকে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন সাহেব ভট্টাচার্য এবং হিয়া মুখোপাধ্যায়। এই নতুন জুটিকে ইতিমধ্যেই বেশ সাদরে গ্রহণ করেছেন দর্শকরা।

    গঙ্গাকে বাঁচাতে গিয়ে অপমানের শিকার অর্জুন
    গঙ্গাকে বাঁচাতে গিয়ে অপমানের শিকার অর্জুন

    এই মুহূর্তে ধারাবাহিকে দেখানো হচ্ছে গঙ্গাকে বাঁচানোর জন্য আবার নিজের পুরনো কাজে ফিরে গিয়েছেন অর্জুন। কিন্তু গঙ্গাকে সে বাঁচাতে পারলেও সমাজের কাছে কালিমালিপ্ত হয়ে যায় সে। অসুস্থ গঙ্গাকে বাঁচাতে যখন সে সিপিআর দেয়, সেটাই একদম অন্যরকম ভাবে সমাজের কাছে তুলে ধরা হয় সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে।

    ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে যায় গঙ্গা আর অর্জুনের সেই দৃশ্য, যা দেখে অর্জুনের বাড়িতে চলে আসে সংবাদমাধ্যম। গঙ্গাকে নিয়ে অর্জুনকে জড়িয়ে যখন একের পর এক মন্তব্য উড়ে আসে, ঠিক তখনই অর্জুনকে বাঁচাতে সেখানে চলে আসে গঙ্গা।

    অর্জুনকে বাঁচাতে সে মিথ্যে কথাই বলে। গঙ্গা জানায় যা হয়েছে সেটা তার ইচ্ছে অনুযায়ী হয়েছে। গঙ্গার এই কথায় অর্জুন নির্দোষ প্রমাণিত হলেও গঙ্গার বাড়ির লোক তাকে ভুল বোঝে। যেহেতু প্রমাণিত হয় গঙ্গা এবং অর্জুনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে তাই গঙ্গার বাড়ির লোক চায় অর্জুন এবং গঙ্গার বিয়ে হয়ে যাক। সম্মতি জানায় অর্জুনের বাড়ির লোকও।

    ধারাবাহিকের প্রমো দেখে এইটুকু স্পষ্ট, একটা ভুল বোঝাবুঝি থেকেই এবার শুরু হতে চলেছে একটা নতুন সম্পর্কের যাত্রা। গঙ্গা আর অর্জুনের বিয়ে দুজনের কমাতে হলেও আগামী দিনে এই সম্পর্ক কতটা গভীর হয়ে উঠবে সেটাই এখন দেখার। তবে আপাতত এই প্রমো দেখে বেশ খুশি দর্শকরা।

    প্রসঙ্গত, ‘গঙ্গা’ ধারাবাহিকে হিয়ার সঙ্গে সাহেবের কেমিস্ট্রি যতই সুন্দর দেখানো হোক না কেন বাস্তব জীবনে কিন্তু সুস্মিতার সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছেন সাহেব। কিছুদিন আগেই ধারাবাহিকের সেটে বিশেষ মানুষটির জন্য লাঞ্চ নিয়ে এসেছিলেন সুস্মিতা।

