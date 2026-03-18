    ACP ইজ ব্যাক! গঙ্গাকে বাঁচাতে প্রতিজ্ঞা ভেঙে কাজে ফিরল অর্জুন

    Mar 18, 2026, 20:32:10 IST
    By Swati Das Banerjee
    খুব সম্প্রতি শুরু হয়েছে ‘গঙ্গা’ ধারাবাহিক, যেখানে নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন ‘গীতা এলএলবি’ খ্যাত হিয়া মুখোপাধ্যায়, অন্যদিকে পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে সাহেব ভট্টাচার্যকে। প্রথম দিন থেকেই এই জুটিকে বেশ সাদরে গ্রহণ করেছেন দর্শকরা। এবার ধারাবাহিকের নতুন প্রমো দেখে ভীষণ খুশি ভক্তরা।

    গঙ্গাকে বাঁচাতে প্রতিজ্ঞা ভেঙে কাজে ফিরল অর্জুন

    প্রমো প্রসঙ্গে

    ধারাবাহিকের নতুন প্রমোয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, অর্জুনকে আবার কাজে ফেরার জন্য অনুরোধ করছে গঙ্গা, কিন্তু সে কথায় রাজি নয় অর্জুন। এরপরেই যখন গঙ্গা বলে, সে যদি কোনওদিন বিপদে পড়ে তাও কী অর্জুন নিজের জায়গা থেকে সরে দাঁড়াবে না? এই কথার উত্তর থাকে না অর্জুনের কাছে। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

    আরও পড়ুন: ‘অভিমান’-এর সেটে কাটা হল দুটি জন্মদিনের কেক, একটি যিশুর, অন্যটি?

    এরপরেই জানা যায়, গঙ্গাকে তুলে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। এই কথা শুনেই চমকে যায় অর্জুন। সে নিজের প্রতিজ্ঞা ভেঙে গায়ে তুলে নেয় পুলিশের উর্দি, ধামাকাদার এন্ট্রি হয় এক অন্য অর্জুনের। এই ধারাবাহিক দেখে ইতিমধ্যেই দর্শকরা বুঝে গিয়েছিলেন, একটি ধূসর চরিত্রে অভিনয় করছেন কৌশম্বি চক্রবর্তী।

    তবে এই প্রমো দেখে বোঝা গেল, একা কৌশাম্বি নয়, ধূসর চরিত্রে অভিনয় করবেন সুদীপ সরকার। এর আগেও সুদীপ ‘ফুলকি’ ধারাবাহিকে নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করে দুর্দান্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এবার পালা ‘গঙ্গা’-র।

    আরও পড়ুন: এক দিনেই বন্ধ টেকনিশিয়ানদের স্বাস্থ্যসাথী রেজিস্ট্রেশনের কাজ, 'আমি ক্ষমাপ্রার্থী...', বললেন দেব

    এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, এর আগে সাহেবকে ‘কথা’ ধারাবাহিকে অভিনয় করতে দেখেছেন দর্শকরা। ধারাবাহিকের সুস্মিতার বিপরীতে সাহেবের সেই জুটি এখনও চর্চিত। তবে এই নতুন জুটিকে ইতিমধ্যেই দর্শকরা যেভাবে গ্রহণ করেছেন, তাতে আগামী দিনে টিআরপি তালিকায় বেশ ভালই ফল করতে পারবে ধারাবাহিকটি, এমনটাই ধারণা অনেকের।

