সারা শরীর ভিজে, সাদা স্বচ্ছ পোশাকে উষ্ণতা ছড়ালেন গৌরব-ঋদ্ধিমা
টলিউডের চর্চিত জুটির মধ্যে অন্যতম একটি জুটি গৌরব চক্রবর্তী এবং ঋদ্ধিমা ঘোষ। অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তীর বড় ছেলে এবং বৌমা তাঁরা। তবে একাধারে গৌরব যেমন শান্ত নম্র ভদ্র ঠিক অন্যদিকে ততটাই হট এবং সেক্সি। ঋদ্ধিমাও যে কম যান না, সে কথাও বারংবার প্রমাণিত।
এবার বসন্তের প্রাক্কালে একটি হট ছবি পোস্ট করলেন এই তারকা জুটি। গৌরব এবং ঋদ্ধিমা দুজনেই পরে রয়েছেন সাদা রঙের ট্রান্সপারেন্ট পোশাক, যা সম্পূর্ণ জলে ভিজে রয়েছে। ট্রান্সপারেন্ট পোশাক পরলে এমনিতেই শরীরের বিভিন্ন অংশ উন্মুক্ত হয়ে ওঠে তার মধ্যে যখন সারা শরীর ভিজে যায় তখন তো আর কথাই নেই!
তবে শরীরের এই স্বচ্ছতাকে মনের স্বচ্ছতার সঙ্গে তুলনা করেছেন গৌরব। ছবিটি পোস্ট করে দিয়ে লিখেছেন, ‘স্বচ্ছতায় আমাদেরকে ভালো লাগে।’ সঙ্গে দিয়েছেন লাভ ইমোজি। ছবিতে গৌরবকে পেছনে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় ঋদ্ধিমাকে।
গৌরবের পোস্ট করা এই ছবিতে বহু নেটিজেন আগুনের ইমোজি পোস্ট করে বুঝিয়েছেন যে এই সাদা রঙের পোশাকে দুজনকেই ভীষণ হট দেখতে লাগছে। একজন লিখেছেন, ‘টলিউডের সব থেকে হট কাপল’। অন্য একজন লিখেছেন, ‘বাংলার সব থেকে হট কাপল’।
কেউ কেউ আবার দুজনকে হট বাবা-মায়ের স্বীকৃতিও দিয়েছেন। মোট কথা, এই একটি ছবি পোস্ট করেই ইন্টারনেটের রীতিমতো আগুন ছড়িয়ে দিয়েছেন গৌরব। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, খুব সম্প্রতি ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে স্বামীর সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন ঋদ্ধিমা যেখানে তিনি নিজের ভালবাসার গল্পকে রূপকথার গল্পের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।
প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে ঋদ্ধিমাকে বিয়ে করেন গৌরব। ২০২৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর অভিনেত্রীর কোল আলো করে জন্ম নেয় তাঁদের একমাত্র পুত্র ধীর। গত বছর দীপাবলি উপলক্ষে বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেছিলেন অভিনেত্রী যেখানে বাবা এবং ছেলেকে একই রকম পাঞ্জাবি পরে ছবি তুলতে দেখা যায়।