    হাতে খড়ি দিল খুদে ‘ব্যোমকেশ’, জীবনের নতুন যাত্রার সূচনা হল ধীরের জীবনে

    Published on: Jan 23, 2026 4:28 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    চক্রবর্তী পরিবারে এই বছর সরস্বতী পুজো ভীষণ ভীষণ স্পেশাল কারণ পরিবারের খুদে সদস্য অর্থাৎ ধীরের হল হাতে খড়ি। বাবার কোলে বসে, স্লেটে অ আ ক খ লিখল সে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই মিষ্টি মুহূর্তের ছবি পোস্ট করলেন ঋদ্ধিমা।

    হাতে খড়ি দিল খুদে ‘ব্যোমকেশ’
    ঋদ্ধিমা ছবিগুলি পোস্ট করে লেখেন, ‘আমাদের কাছে এই সরস্বতী পুজো ভীষণ ভীষণ স্পেশাল। আমাদের ধীরের হাতে খড়ি। বন্ধুবান্ধব পরিবার এবং বাড়ির গুরুজন অর্থাৎ দাদু দিদাদের আশীর্বাদে, আজকের দিনটি হয়ে উঠল ভীষণ আনন্দময়। এই দিনটার জন্য ঈশ্বরকে জানাই কৃতজ্ঞতা এবং তাদের ধন্যবাদ জানাই যাদের জন্য আজকের দিনটা স্পেশাল হয়ে উঠল।’

    আরও পড়ুন: আবারও প্রতারণার অভিযোগ পলাশের বিরুদ্ধে, ৪০ লক্ষ টাকা চেয়ে থানার দ্বারস্থ প্রযোজক

    ঋদ্ধিমা যে ছবিগুলি পোস্ট করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে বাবা মায়ের সঙ্গে হলুদ পাঞ্জাবিতে সেজেছে ছোট্ট খুদে। গৌরব পরে রয়েছে একটি হলুদ রঙের পাঞ্জাবি এবং ঋদ্ধিমা পরে রয়েছেন একটি হলুদ রঙের সালোয়ার সুট।

    ঠাকুর মশাইয়ের সহযোগিতায় বাবার কোলে বসে হাতে খড়িতে দেখা যায় সব্যসাচী পৌত্রকে। বেশ সুন্দর করে ক খ গ ঘ লেখে সে। একটি ছবিতে আবার দাদুর কোলে উঠে হাসিমুখে ছবি তুলতেও দেখা যায় ধীরকে। সঙ্গে ছিলেন স্বয়ং ফেলুদা অর্থাৎ সব্যসাচী চক্রবর্তী এবং মিঠু চক্রবর্তী।

    ছোট্ট ব্যোমকেশকে দেখে কেউ কেউ লিখেছেন, ভীষণ মিষ্টি লাগছে। কেউ আবার লিখেছেন, কি সুন্দর লিখছে। প্রসঙ্গত,একদিকে যেমন ‘নিকষ ছায়া’ ওয়েব সিরিজের দ্বিতীয় পর্বে অভিনয় করতে দেখা যাবে গৌরব চট্টোপাধ্যায়কে, তেমন অন্যদিকে ঋদ্ধিমা অভিনয় করবেন ‘কুহেলি’ নামের একটি ওয়েব সিরিজে।

    আরও পড়ুন: গায়ে নেই এক চিলতে কাপড়ও, বুকে চাদর আঁকড়ে শীতের সকালে উষ্ণতা ছড়ালেন সৌমি

    ২০১৭ সালের ২৮ নভেম্বর ঋদ্ধিমা ঘোষকে বিয়ে করেন গৌরব চক্রবর্তী। ২০২৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর একমাত্র সন্তান ধীরকে জন্ম দেন ঋদ্ধিমা। বাবা মা হন এই তারকা দম্পতি। ছেলেকে সামলানোর পাশাপাশি দুজনেই এই মুহূর্তে ব্যস্ত নিজেদের কর্মজীবনে।

    News/Entertainment/হাতে খড়ি দিল খুদে ‘ব্যোমকেশ’, জীবনের নতুন যাত্রার সূচনা হল ধীরের জীবনে
