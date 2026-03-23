Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘২৩ বছর বয়সী নিজেকে আশাবাদী…’, ২৮ বছরের পুরনো চিঠি শেয়ার করলেন ‘ধুরন্ধর’ খ্যাত গৌরব

    অভিনেতা গৌরব সেরা, যিনি 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'-এ তাঁর ভূমিকার জন্য প্রশংসিত হয়েছেন, ১৯৯৮ সালের তাঁর বাবা-মাকে লেখা একটি চিঠি শেয়ার করেছেন যেখানে তিনি তাঁর প্রাথমিক সংগ্রামের কথা জানিয়েছেন।

    Mar 23, 2026, 10:47:08 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গৌরব সেরা, যিনি 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' ছবিতে মহাম্মদ আলামের চরিত্রে অভিনয় করছেন, তাঁর অভিনয়ের জন্য ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছেন। আদিত্য ধরের পরিচালনায় এবং রণবীর সিং অভিনীত এই ছবিটি বক্স অফিসে শক্তিশালী অবস্থান ধরে রেখেছে। এবার, গৌরব তাঁর দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে মুম্বইতে একজন তরুণ অভিনেতা হিসেবে তাঁর প্রাথমিক সংগ্রামের গল্প শেয়ার করেছেন, এই পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য তিনি যে চ্যালেঞ্জগুলি অতিক্রম করেছেন তা প্রকাশ করেছেন একটি চিঠিতে।

    ২৮ বছরের পুরনো চিঠি শেয়ার ‘ধুরন্ধর’ খ্যাত গৌরবের
    গৌরব ১৯৯৮ সালে তাঁর বাবা-মাকে লেখা চিঠি শেয়ার করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। রবিবার অভিনেতা ১৯৯৮ সালে তাঁর বাবা-মাকে লেখা একটি হাতে লেখা চিঠির ছবি শেয়ার করেছেন, যা অভিনয়ের জন্য দিল্লি থেকে মুম্বই যাওয়ার পরপরই লেখা হয়েছিল। ২৮ বছর পর তিনি এই চিঠি শেয়ার করলেন সকলের সঙ্গে।

    ক্যাপশনে গৌরব লিখেছেন, ‘আমার বাবা-মাকে এই চিঠি - ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৮ .. মুম্বইতে আসার এক মাসেরও কম সময় .. এটা ২৮ বছর আগের .. তখন কোনও ইমেল ছিল না .. অবশ্যই তারপর অনেক টিভি, কিছু চলচ্চিত্র, বিজ্ঞাপন, মিউজিক্যাল প্লে, রেডিও, টিকটক, রিলস .. উত্থান-পতন সহ একটি সুন্দর যাত্রা ছিল .. ঈশ্বর দয়ালু ছিলেন .. কিন্তু এই ধুরন্ধর .. ভবিষ্যৎ কী ধারণ করে তা জানি না .. কিন্তু আমি আমার ২৩ বছর বয়সী নিজেকে আশাবাদী থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং বাবা-মাকে অন্তহীন সমর্থনের জন্য #DhurandharTheRevenge’।

    চিঠিগুলির একটিতে, তিনি তাঁর বাবা-মাকে লিখেছিলেন: ‘প্রিয় মা এবং বাবা, তোমরা কেমন আছো? আমি এখানে সত্যিই ভালো আছি। টাকার দিক থেকে আমার জন্য কিছুই হয়নি, তবে আমি শীঘ্রই ভালো করব বলে আশা করি। দিল্লির তুলনায় এখানে অনেক কাজ আছে।’

    তিনি তাঁর দৈনন্দিন রুটিনেরও বর্ণনা দিয়েছেন, সন্ধ্যায় 'ম্যান অফ লা মাঞ্চা' নামক মিউজিক্যালের জন্য মহড়া দিচ্ছিলেন, যা তিনি একটি মর্যাদাপূর্ণ প্রযোজনা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। গৌরব চিঠিগুলিতে তাঁর সাধারণ জীবনযাত্রার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, উল্লেখ করেছেন যে তিনি একজন বন্ধুর সাথে একটি ছোট বাড়িতে থাকতেন, যা খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করেছিল। অন্যান্য খরচের মধ্যে রয়েছে টেলিফোন, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং জলের বিল এবং খাবার।'

    সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতিক্রিয়া পোস্টটি সহকর্মী এবং ভক্তদের কাছ থেকে সাড়া পেয়েছে। 'ধুরন্ধর'-এর সহ-অভিনেতা নবীন কৌশিক লিখেছেন, ‘আর তখন জানতেন না যে আপনার গল্প একদিন এত সুন্দর হয়ে উঠবে।’ অন্য সহ-অভিনেতা আদিত্য উপ্পাল মন্তব্য করেছেন, ‘ভাই ইয়ার (ভাই), এটা আমাকে কাঁদিয়ে দিল @gauravgera।’ করণ ভি গ্রোভার এবং হর্ষদীপ কৌর সহ অন্যরাও বিনোদন জগতে তাঁর দীর্ঘ যাত্রার প্রতি সমর্থন ও প্রশংসা প্রকাশ করেছেন।

    সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারকারীরা গৌরব-এর নিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন, একজন লিখেছেন, ‘অবশেষে আপনার কাজের স্বীকৃতি মিলছে,” অন্যজন চিঠিগুলিকে ’মূল্যবান' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর যাত্রা নিয়ে প্রতিফলিত হয়ে, গৌরব প্রাথমিক অনিশ্চিত বছরগুলি স্বীকার করেছেন এবং তাঁর বাবা-মায়ের উত্সাহকে কৃতিত্ব দিয়েছেন যা তাঁকে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করেছিল, অবশেষে 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'-এর সাথে তিনি আজ যে সাফল্য উপভোগ করছেন, যা ২০ মার্চ মুক্তি পেয়েছে।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes