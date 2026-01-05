Edit Profile
    Genelia D’Souza: মাছ-মাংস ছোঁন না জেনেলিয়া, খান না দুধ-পনিরও, কী কারণে এমন সিদ্ধান্ত রীতেশ ঘরণীর?

    নন-ভেজ খেয়েই বড় হয়েছেন জেনেলিয়া। তবে গত কয়েক বছরে অভিনেত্রীর ভাবনায় বদল এসেছে। এখন শুধু মাছ-মাংসই নয়, প্রাণীজ কোনও খাবারই খান না ‘ভেগান’ জেনেলিয়া।

    Published on: Jan 05, 2026 11:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    জেনেলিয়া ডি’সুজা (Genelia D’Souza) বরাবরই তাঁর জীবনের ব্যক্তিগত পছন্দ নিয়ে অকপট। কেরিয়ারের শীর্ষে থাকাকালীন বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন, ছেলেদের সামলাতে গিয়ে অভিনয় কেরিয়ারকে কার্যত অলবিদা জানিয়েছিলেন। সম্প্রতি সোহা আলি খানের পডকাস্টে এসে তিনি তাঁর খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের দীর্ঘ যাত্রার কথা শেয়ার করেছেন। নন-ভেজিটেরিয়ান পরিবারে বড় হয়েও কীভাবে তিনি এখন মাছ-মাংস ছোঁন না।

    মাছ-মাংস ছোঁন না জেনেলিয়া, খান না দুধ-পনিরও, কী কারণে এমন সিদ্ধান্ত রীতেশ ঘরণীর? (PTI)
    ২০১৭ সালে কেন মাংস ছাড়লেন জেনেলিয়া? জেনে নিন তাঁর ভেগান হয়ে ওঠার পেছনের গল্প

    বর্তমান সময়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পরিবেশ রক্ষায় অনেকেই নিরামিষাশী হয়ে উঠছেন। অভিনেত্রী জেনেলিয়া ডি’সুজা এই তালিকায় অন্যতম এক নাম। গত ২ জানুয়ারি সোহা আলি খানের ইউটিউব চ্যানেলে এক পডকাস্টে জেনেলিয়া জানান, ২০১৭ সাল থেকে তিনি মাংস খাওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছেন।

    শুরুটা ছিল 'ব্যক্তিগত ও স্বাস্থ্যসম্মত' কারণে

    জেনেলিয়া জানান, তার নিরামিষাশী হয়ে ওঠার সিদ্ধান্তটি কোনো ট্রেন্ড বা হুজুগের বশে ছিল না। তিনি বলেন, ‘অনেকে বলেন যে এই পরিবর্তনের পেছনে আধ্যাত্মিক কোনো কারণ থাকে, আমার ক্ষেত্রেও প্রথমে সেটাই হয়েছিল। তবে সত্যি বলতে, আমার প্রথম পদক্ষেপটি ছিল কিছুটা স্বার্থপর। আমি ভেবেছিলাম এই ধরনের জীবনযাপন আমার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হবে।’

    মাংসাশী পরিবারের মেয়ে,বউ থেকে ভেগান

    জেনেলিয়া বড় হয়েছেন একটি কট্টর আমিষাশী পরিবারে। ফলে নিরামিষ খাবার সম্পর্কে তার ধারণা ছিল খুবই সীমিত। তার কথায়, ‘আমি নন-ভেজ ফ্যামিলিতে বড় হয়েছি, তাই নিরামিষ খাবার মানেই বুঝতাম শুধু মটরশুঁটি, আলু আর পনির। এর বাইরে যে বৈচিত্র্য থাকতে পারে তা জানতাম না।’

    ধীরে ধীরে মাংস খাওয়া কমানোর পর তিনি লক্ষ্য করেন যে, খাবার খাওয়ার পর শরীর অনেক হালকা লাগছে। এই উপলব্ধিই তাকে আরও সচেতনভাবে বাঁচার এবং জীবনে নিয়মানুবর্তিতা আনার অনুপ্রেরণা দেয়।

    ভেগান যাত্রার ক্রমবিকাশ

    ২০১৭ সালে মাংস ছাড়লেও তিনি তৎক্ষণাৎ সব প্রাণিজ পণ্য ত্যাগ করেননি। শুরুতে তিনি দুধ, পনির এবং ডিম খেতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই অভ্যাসেও বদল এনে তিনি এখন একজন পূর্ণাঙ্গ ভেগান (Vegan)। এই পরিবর্তন তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে আরও শান্তি দিয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

    জেনেলিয়া ডি’সুজার নিরামিষাশী থেকে পূর্ণাঙ্গ ভেগান (Vegan) হয়ে ওঠার যাত্রায় ২০২০ সালের করোনা মহামারি এক বড় ভূমিকা পালন করেছিল। সোহা আলি খানের পডকাস্টে জেনেলিয়া বিস্তারিত জানিয়েছেন কীভাবে স্বামী রিতেশ দেশমুখের অনুপ্রেরণায় তিনি প্রাণিজ পণ্য ত্যাগ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।

    রিতেশ দেশমুখের প্রভাব

    রিতেশ দেশমুখ ২০১৬ সালেই মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। তার মনে হয়েছিল, আমিষ খাবার আর তার শরীরের সাথে মানিয়ে নিচ্ছে না। জেনেলিয়া ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে মাংস ছাড়লেও তারা দুজনেই ডিম এবং দুগ্ধজাত পণ্য (দুধ, পনির) গ্রহণ করতেন। ২০২০ সালে লকডাউনের সময় রিতেশ প্রস্তাব দেন যে তারা যেন সব ধরনের প্রাণিজ পণ্য বর্জন করার চেষ্টা করেন।

    লকডাউনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা

    জেনেলিয়া জানান, অতিমারির কারণে বাড়িতে থাকার ফলে নতুন ধরণের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে পরীক্ষা করার সুযোগ পান তারা। তিনি লক্ষ্য করেন: সামান্য পরিমাণ দুধ বা মাখন খেলেও শরীর বেশ ভারি লাগত। প্রাণিজ পণ্য পুরোপুরি বাদ দেওয়ার পর তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি সতেজ বোধ করতে শুরু করেন। এই পরিবর্তনের ফলে তারা প্রতিদিন কী খাচ্ছেন, সে বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন হয়ে ওঠেন।

    শুরুতে কেবল স্বাস্থ্যের কথা ভেবে এই পথে পা বাড়ালেও, ধীরে ধীরে জেনেলিয়ার এই সিদ্ধান্ত পরিবেশ রক্ষা এবং পশুকল্যাণের প্রতি গভীর ভালোবাসায় রূপ নেয়।

    এই প্রতিবেদনটি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ব্যবহারকারী-উত্পন্ন কনটেন্টের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। HT.com স্বাধীনভাবে দাবিগুলি যাচাই করেনি এবং তাদের সমর্থন করে না।

