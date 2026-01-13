Genelia Son: ‘তুমি কুকুর ভালোবাসো, এদিকে মুরগি খাও…’! ছেলের এই প্রশ্নেই আমিষ ছাড়েন জেনেলিয়া

বলিউড অভিনেত্রী জেনেলিয়া ডি'সুজা সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, তিনি আমিষ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। সাম্প্রতিক একটি পডকাস্টে জেনেলিয়া বলেন যে, একসময় আমিষ খাবারের প্রতি তাঁর শখ, ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। একটা দিনও থাকতে পারতেন না তিনি আমিষ খাবার ছাড়া। তবে ছেলের একটি প্রশ্নেই, বদলে যায় তাঁর ভাবনাচিন্তা।
জেনেলিয়া জানান যে, ছেলে যখন তাঁকে একটি প্রশ্ন করেন, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি কতটা ভুল করেছিলেন। অ্যামি এলার সঙ্গে কথোপকথনে জেনেলিয়া বলেন, ‘আমি সর্বদা কুকুর প্রেমিক ছিলাম। তবে আমি বলব খুব খারাপ পশু প্রেমিক। কারণ, একদিকে আমি পশু ভালোবাসি, অন্যদিকে আমিষও খাচ্ছি। আর ছেলেই আমার চোখ খুলল। একদিন ও আমাকে বলে, 'মা, তুমি এটা করতে পারবে না। তুমি পশু ভালোবাসো আর চিকেনও খাও!' এটি আমাকে উপলব্ধি করায় যে আমি ভুলছিলাম। আগে ভাবতাম আমিষ ছাড়া বাঁচতে পারব না, কিন্তু ছেলের কথাটা বোঝার পর আমিষ ছেড়ে দিলাম।’
জেনেলিয়া আরও বলেন, ‘আমার মনে আছে আমি যখন কোনো ভ্যানে করে মুরগি ভর্তি খাঁচা নিয়ে যেতে দেখতাম, তখন তা আমার মনে সেভাবে কোনো প্রভাবই ফেলতে পারত না। কিন্তু এখন আর তা তাকিয়ে দেখতে পারি না, আমি চোখ ফিরিয়ে নেই। আসলে অনেকসময় আমরা কিছু কিছু জিনিস খুব হালকাভাবে নেই, ফলে তা আমাদের উপর প্রভাব ফেলে না। আমি যেমন প্রথমে ভাবতাম, আমি এসবই (আমিষ) খেতে চাই, এটাই বিলাসিতা, এটাই আনন্দ। আর এখন আমি মনে করি যে, প্ল্যান্ট বেসড লাইফস্টাইল গ্রহণ করা আমার সর্বকালের সেরা সিদ্ধান্ত।’