Samir Soni: ২০ বছর পর শাপমুক্তি! ‘বাগবান’-এর খলনায়ক নন সমীর, জেন-জিরা দিল গ্রিন-ফ্ল্যাগ

Samir Soni: ২০ বছর পর শাপমুক্তি! ‘বাগবান’-এর খলনায়ক নন সমীর, জেন-জিরা দিল গ্রিন-ফ্ল্যাগ
বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে ‘বাগবান’ ছিল মা-বাবার প্রতি কর্তব্যের এক আদর্শ পাঠ। কিন্তু জেন-জি (Gen Z)-র চোখে সেই একই ছবির ভিলেন এখন হিরো! ‘বাগবান’ ছবির ২০ বছর পর অভিনেতা সমীর সোনির ‘ভিলেন’ ইমেজ বদলে গেল।
২০০৩ সালে মুক্তি পাওয়া ‘বাগবান’ ছবিটির কথা মনে পড়লে অমিতাভ বচ্চন আর হেমা মালিনীর সেই অসহায় মুখগুলোই সবার আগে ভেসে ওঠে। আর মনে পড়ে তাঁদের সেই চার ছেলেকে, যাঁরা মা-বাবার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছিলেন।অমিতাভ বচ্চন এবং হেমা মালিনীর চার ছেলেকে সেই সময় ‘কুলাঙ্গার’ তকমা দিতে কসুর করেনি সমাজ। কিন্তু সময় বদলেছে। আজকের জেন-জি বা নতুন প্রজন্মের চোখে সেই চার ছেলের একজন, সমীর সোনি মোটেও ভিলেন নন, বরং তিনি একজন অত্যন্ত যুক্তিবাদী এবং আদর্শ স্বামী বা ‘গ্রিন ফ্ল্যাগ’।
কেন সমীর সোনিই ‘গ্রিন ফ্ল্যাগ’?
সম্প্রতি এক সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার একটি ভিডিওর মাধ্যমে ‘বাগবান’ নিয়ে এক নতুন তর্কের জন্ম দিয়েছেন। তাঁর যুক্তিগুলো রীতিমতো নাড়িয়ে দিয়েছে পুরোনো ভাবনাকে। ছবিতে সমীর তাঁর বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সারাজীবন ব্যাংকে চাকরি করেও কেন তাঁর কোনো ফিক্সড ডিপোজিট (FD) বা সঞ্চয় নেই? ইনফ্লুয়েন্সারের দাবি, ‘ছেলে তো ঠিকই বলেছিল! নামী ব্যাংকে চাকরি করে কেন বৃদ্ধ বয়সের জন্য কোনো সঞ্চয় থাকবে না? অথচ ছবিতে আবেগঘন গান বাজিয়ে প্রশ্ন তোলা ছেলেকে ভিলেন বানিয়ে দেওয়া হলো।’
মাঝরাতে অমিতাভ বচ্চনের টাইপরাইটার বাজানো নিয়ে সমীরের প্রতিবাদকেও সমর্থন জানিয়েছে নতুন প্রজন্ম। তাঁদের মতে, সমীরের স্ত্রী (দিব্যা দত্ত) সকালে তাড়াতাড়ি উঠে বাচ্চার স্কুল, ব্রেকফাস্ট এবং অফিসের কাজ সামলান। সেখানে ঘুমের ব্যাঘাত নিয়ে আপত্তি জানানোটা অসভ্যতা নয়, বরং বাস্তবসম্মত। উল্টে অমিতাভ কেন নাতি ল্যাপটপ দিতে চাইলেও সেটা নিলেন না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।
করবা চৌথের রাতে বাইরে খেতে যাওয়া নিয়ে যে বিতর্ক হয়েছিল, তাতেও সমীরের পাশেই দাঁড়িয়েছে জেন-জি। তাঁদের মতে, পরিবারের সকলে বাইরে খেতে যেতেই পারেন, তাতে মা-বাবাকে অপমান করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।
২০ বছর পর সমীরের ‘ শাপ-মুক্তি’
এই ভিডিওটি নজর এড়ায়নি অভিনেতা সমীর সোনির। তিনি নিজের ইনস্টাগ্রামে ভিডিওটি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘অবশেষে ২০ বছর পর মুক্তি (Redemption) পেলাম। এই নতুন প্রজন্মকে আমি ভালোবাসি।’ সমীর স্বীকার করেছেন যে, ছবি মুক্তির সময় তাঁকে এবং ছবির বাকি ভাইদের বাস্তবের ভিলেন মনে করত মানুষ। কিন্তু আজকের প্রজন্ম যে চরিত্রগুলোকে ইমোশন দিয়ে নয়, বরং লজিক দিয়ে বিচার করছে, তা দেখে তিনি মুগ্ধ।
ট্রমা না শিক্ষা?
ভিডিওর শেষে ওই ইনফ্লুয়েন্সার দাবি করেছেন, “বাগবান কোনো প্রজন্মকে যদি সবচেয়ে বেশি ট্রমা দিয়ে থাকে, তবে সেটা আমাদের প্রজন্ম।” অর্থাৎ, মা-বাবার আত্মত্যাগের দোহাই দিয়ে সন্তানদের ওপর অহেতুক মানসিক চাপ তৈরির যে সংস্কৃতি ‘বাগবান’-এ দেখানো হয়েছে, তা নিয়ে আজকের যুবসমাজ রীতিমতো বিরক্ত।
সব মিলিয়ে, ২০ বছর পর বি আর চোপড়ার এই কাল্ট ক্লাসিক ছবিটির দর্শন নিয়ে শুরু হয়েছে এক নতুন বিতর্ক। যেখানে রাজ মালহোত্রা (অমিতাভ) আর কেবল একতরফা সমবেদনা পাচ্ছেন না, বরং কাঠগড়ায় উঠছে তাঁর আর্থিক পরিকল্পনাও!