    Vijay-Rashmika wedding: রশ্মিকা-বিজয়ের হাই প্রোফাইল বিয়ে! নিমন্ত্রণ পত্রের সঙ্গে বাক্সে এসব জিনিস, মাথায় হাত নেটপাড়ার

    বিজয় দেবেরাকোন্ডা ও তাঁর হবু স্ত্রী রশ্মিকার বিয়ের আমন্ত্রণ পত্রের সঙ্গে থাকা একটি বাক্সের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এর ভেতরে পারফিউম, টি-শার্ট, মিষ্টি ইত্যাদি রয়েছে। 

    Published on: Feb 19, 2026 1:43 PM IST
    By Tulika Samadder
    রশ্মিকা মন্দন এবং বিজয় দেবেরকোন্ডা যতই গোপনীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করুন না কেন, তাদের বিয়ের বিস্তারিত বিবরণ ধীরে ধীরে সামনে আসছে। গোপনে বাগদানের পর, তারা দুজন ২৬ ফেব্রুয়ারি বিয়ে করতে চলেছেন। কয়েকদিন আগে তাদের বিয়ের কার্ড ভাইরাল হয়েছিল, যেখানে কিছু বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছিল। এখন, বিজয় এবং রশ্মিকার আমন্ত্রণ বাক্সের ভিতরে কী আছে তা প্রকাশ করে একটি ভিডিয়ো প্রকাশিত হয়েছে।

    বিজয় দেবেরাকোন্ডা ও রশ্মিকা মন্দনা।
    বিজয় দেবেরাকোন্ডা ও রশ্মিকা মন্দনা।

    বিজয় দেবেরাকোন্ডার বাড়ি সাজানো হয়েছে, যা তার ভক্তদের উত্তেজিত করে তুলেছে। তাদের গোপন বাগদানের খবর অক্টোবরে প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের বিয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে, ৪ মার্চ হায়দরাবাদে একটি জমকালো সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এখন, তাদের বিয়ের আমন্ত্রণ বাক্সটি রেডিটে প্রকাশিত হয়েছে। এই সুন্দর বাক্সটিতে বিজয় দেবেরকোন্ডা এবং রশ্মিকা মান্দান্নার নাম রয়েছে এবং গোলাপি পিস লিলি এবং হলুদ গাঁদা রঙের মোটিফ রয়েছে।

    বাক্সের ভিতরে কী আছে?

    বাক্সটিতে রশ্মিকার ব্র্যান্ড, ডিয়ার ডায়েরির ‘ন্যাশনাল ক্রাশ’ পারফিউম রয়েছে। বিজয়ের ফ্যাশন ব্র্যান্ড রাউডির একটি হলুদ টি-শার্ট, এবং সোনালি থলিতে একটি আয়ুর্বেদিক হ্যান্ড ও ফুট ক্রিম। সোয়ান ঘি রোলস (মিষ্টি) এর একটি বাক্স এবং ভাজা কাজু বাদামের একটি বাক্স। এই বাক্সের একটি ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে, তবে এটি নিশ্চিত নয় যে এই বাক্সটি সমস্ত অতিথিদের দেওয়া হয়েছিল নাকি এটি কোনও মিডিয়া আমন্ত্রণপত্র ছিল।

    নেটিজেনদের মন্তব্য

    ভাইরাল ভিডিয়োটিতে অনেক মন্তব্য দেখা যাচ্ছে। একজন লিখেছেন যে, এই বাক্সটি মিডিয়ার জন্য। বিজয় এবং রশ্মিকার অতিথিদের জন্য আরও ভালো আমন্ত্রণ বাক্স হতে পারে। কেউ কেউ লিখছেন যে, এখানেও ব্র্যান্ড প্রচার!

    রিসেপশনের আমন্ত্রণপত্রটি ভাইরাল হয়েছে

    বিজয় এবং রশ্মিকার বিবাহের আমন্ত্রণপত্রে লেখা ছিল, ‘আমি কিছু বিশেষ খবর শেয়ার করতে চাই এবং আমাদের জীবনের এই বড় মুহূর্তের অংশ হতে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাতে চাই। আমাদের পরিবারের আশীর্বাদে, রশ্মিকা এবং আমি ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে একটি ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি। আমরা এই নতুন জীবন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে, আমরা আমাদের স্মৃতি এবং আনন্দ ভাগ করে নিতে চাই। যারা আমাদের যাত্রার অংশ ছিলেন তাদের সঙ্গে উদযাপন করা অসাধারণ হবে। আপনার উপস্থিতি এবং আশীর্বাদ এই মুহূর্তটিকে আরও বিশেষ করে তুলবে। আমরা আপনাকে আমাদের বিবাহের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যা বুধবার, ৪ মার্চ, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।’

