Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Vicky on Sex: ভালো সেক্সই সবচেয়ে জরুরি! যৌনজীবন নিয়ে বেফাঁস ক্যাটের বর, সদ্য বাবা হয়েছেন ভিকি

    অন্যসব কিছু চলতেই থাকে, তবে জীবনে ভালো যৌনতা খুব জরুরি। কাজলের কথা একবাক্যে মেনে নিলেন ভিকি কৌশল।

    Published on: Nov 11, 2025 6:44 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সদ্য বাবা হয়েছেন ভিকি কৌশল। ক্যাটরিনা কইফ-পতি এবার হাজির হচ্ছেন কাজল ও টুইঙ্কল খান্নার চ্যাট শো 'টু মাচ'-এর আসন্ন পর্বে। সেই এপিসোডের একটি ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে সোশ্য়াল মিডিয়ায়। ভিকি কৌশল এই চ্যাট শো-তে পৌঁছাবেন অভিনেত্রী কৃতি শ্যাননের সঙ্গে। শোয়ের টিজারে ব্য়াপক মজা করতে দেখা গেল ভিকি-কৃতি এবং কাজল-টুইঙ্কলকে।

    ভালো সেক্সই সবচেয়ে জরুরি! যৌনজীবন নিয়ে বেফাঁস ক্যাটের বর, সদ্য বাবা হয়েছেন ভিকি
    ভালো সেক্সই সবচেয়ে জরুরি! যৌনজীবন নিয়ে বেফাঁস ক্যাটের বর, সদ্য বাবা হয়েছেন ভিকি

    বলিউডের নয়া সেনসেশন ভিকি। এই হট নায়কের মহিলা ভক্তের সংখ্য়া অগুণতি। তবে ক্যাটরিনাতেই নিবেদিত প্রাণ ভিকি। গত সপ্তাহেই পুত্র সন্তানকে স্বাগত জানিয়েছে এই জুটি। জুনিয়র কৌশককে নিয়ে সারাদিনের ব্যস্ততা। বউয়ের সঙ্গে খোশগল্পের সুযোগ এখন তেমন নেই। তবে কাজল জিজ্ঞেস করেন, সঙ্গীর সঙ্গে ভালো কথোপকথন নাকি ভালো সেক্স কোনটা বেশি জরুরি। ভিকি এর একটি মজার উত্তর দেয়। তিনি বলেন,'বাকি সবকিছু তো হতেই থাকবে তবে….'। যৌনতা বেশি প্রয়োজন বুঝিয়ে দেন ভিকি।

    টিজারে দেখা যাচ্ছে, ভিকি কৌশল টুইঙ্কলকে আলিঙ্গন করে হ্যালো বলেন। তাতে রুষ্ট হন অক্ষয় ঘরণী বলেন, ‘ঠিক আছে আমাদের হ্যালো এবং অল্প বয়সী মেয়েদের হাতে হাত…’। ভিকি উত্তর দেয়, ‘আমি অল্পবয়সী মেয়েদের পা ছুঁই।’ কৃতি বলেন, 'পা ছুঁয়ে দিলে মার খেতে হবে'। এরপরই কাজলকে তওবা তওবা-র স্টেপ শেখান ভিকি। নায়ক সোফায় বসে বলেন, আমি তোমাদের দুজনকেই খুব ভয় পাই। এ বিষয়ে টুইঙ্কল বলেন, 'আমরা শুধু তোমাকে কাঁচা চিবিয়ে খাব। টুইঙ্কল কৃতিকে জিজ্ঞাসা করে যে এই মুহুর্তে তার ক্রাশ কে? কৃতি বলেছেন যে তিনি ইন্ডাস্ট্রির কেউ নন। টুইঙ্কল বলেছেন যে তিনি নামটি জানেন তবে কৃতি লুকিয়ে রাখায় তিনি কথা বলবেন না।।

    Kriti and Vicky are the next guests for Too Much. They should do a movie together.
    byu/Naive_Cause8984 inBollyBlindsNGossip

    ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ সম্প্রতি বাবা-মা হয়েছেন। ৭ই নভেম্বর ইনস্টাগ্রামে সুখবরটি পোস্ট করেছিলেন অভিনেতা। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে রাজকীয় বিয়ে সেরেছিলেন। চতুর্থ বিবাহবার্ষিকীর আগে মা হয়েছেন ক্যাটরিনা। মা ও ছেলে দুজনেই সুস্থ। এখনও ক্যাটরিনা ও ভিকির ছেলের নাম এখনও প্রকাশ করেননি।

    News/Entertainment/Vicky On Sex: ভালো সেক্সই সবচেয়ে জরুরি! যৌনজীবন নিয়ে বেফাঁস ক্যাটের বর, সদ্য বাবা হয়েছেন ভিকি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes