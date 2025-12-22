Edit Profile
    Mithu-Gourav: বিয়ে করে বউ নিয়ে আলাদা থাকতে হবে, সন্তানদের জানান মিঠু! ‘মা মনে করেছেন এতে…’, জানালেন বড় ছেলে গৌরব

    বিয়ের পর থেকে মা-বাবা অর্থাৎ সব্যসাচী চক্রবর্তী ও মিঠু চক্রবর্তীর থেকে আলাদাই থাকেন গৌরব-ঋদ্ধিমা। আসলে ছেলেদের তেমনটাই বলেছিলেন মিঠু। তবে এই আলাদা থাকার পরেও কিন্তু মা-বাবার সঙ্গে ছেলে-বউমার মধ্যে কোনো দূরত্বই তৈরি হয়নি। 

    Published on: Dec 22, 2025 7:16 PM IST
    By Tulika Samadder
    টলিপাড়ার পাওয়ার কাপলদের মধ্যে অন্যতম হলেন গৌরব চক্রবর্তী ও ঋদ্ধিমা ঘোষ। ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে তাঁরা ছাদনাতলায় যান। আপাতত দুজনে এক মিষ্টি রাজপুত্তুরের বাবা-মা। খুদের নাম রেখেছেন তাঁরা ধীর। যদিও বিয়ের পর থেকে মা-বাবা অর্থাৎ সব্যসাচী চক্রবর্তী ও মিঠু চক্রবর্তীর থেকে আলাদাই থাকেন গৌরব-ঋদ্ধিমা। তবে তাতে পরিবারের সঙ্গে মোটেও আসেনি দূরত্ব। বরং, দাদু-ঠাকুরদা-ঠাকুমার নয়নের মণি সে।

    মিঠু ও সব্যসাচীর সঙ্গে গৌরব-ঋদ্ধিমা ও ধীর।
    আসলে মিঠু তাঁর দুই ছেলে গৌরব ও অর্জুনকে ছোটবেলাতেই বলে দিয়েছিলেন যে, বিয়ে করে আলাদা সংসার পাততে হবে তাঁদের। তাই তখনই বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে, যখন আলাদা থাকার সামর্থ হবে। অবশ্য এতে, মোটেও মা-বাবার সঙ্গে ছেলে আর বৌমার দূরত্ব আসেনি। বরং, একসঙ্গে তাঁরা সপ্তাহে অন্তত একটা দিন কাটান। একসঙ্গে ঘুরতে যান। যে কোনো পুজো বা অনুষ্ঠান পালন করেন একসঙ্গে।

    গৌরবকে সম্প্রতি আনন্দবাজারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলতে শোনা যায়, ‘আমাদের অল্প বয়সেই, খুব অল্প বয়সে না, মা বলে দিয়েছিলেন বিয়ে তখনই করবে যখন আলাদা থাকার সামর্থ হবে। মা মনে করেছেন এতে সম্পর্ক ভালো থাকে। কিন্তু তারপরেও আমরা যেটা চেষ্টা করেছি, সপ্তাহে অন্তত একবার সকলে অন্তত একসঙ্গে হওয়া। দেখা করার চেষ্টা করা। হয় আমরা এলাম, নয় মা-বাবা এলেন। আমার শ্বশুরমশাই তো পারলে রোজ একবার করে আসেন, নাতিকে দেখবেন বলে। আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো দরকার। কারণ আলাদা থেকেও যদি ধীর (গৌরব-ঋদ্ধিমার ছেলে) যদি গ্র্যান্ড প্যারেন্টসদের সঙ্গে বড় হতে পারে, যেটা আমরা পেরেছি, আমার মনে হয় সেটা মানুষ হিসেবে ওর গড়ে ওঠাকে ভীষণভাবে ইনফ্লুয়েন্স করবে। আর এটা আমার ও ঋদ্ধিমার কাছে ভীষণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।’

    করোনার সময় মাতৃহারা হয়েছিলেন ঋদ্ধিমা। তবে অভিনেত্রীর বাবা মা-বাবা দুজনের স্থানই পূরণ করার চেষ্টা করেন। প্রতিবছর গৌরবকে জামাইষষ্ঠী খাওয়ান নিজে সবটা আয়োজন করে। বিগত সময়ে বেশ অসুস্থ ছিলেন সব্যসাচী ও মিঠু দুজনেই। ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই চলে তাঁর। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন সব্যসাচী। আর এই কঠিন সময়ে পরিবারের সকলে আগলে রেখেছিলেন একে-অপরকে।

