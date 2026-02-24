মেরুদণ্ডের সমস্যা নিয়েও কাজ করেছিলেন শাহরুখ! নায়কের কাজের প্রতি নিষ্ঠা প্রসঙ্গে যা বললেন গোবিন্দ নামদেব

Edit Profile
    মেরুদণ্ডের সমস্যা নিয়েও কাজ করেছিলেন শাহরুখ! নায়কের কাজের প্রতি নিষ্ঠা প্রসঙ্গে যা বললেন গোবিন্দ নামদেব

    সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা গোবিন্দ নামদেব সুপারস্টার শাহরুখ খানের কাজের প্রতি নিষ্ঠা এবং পেশাদার মনোভাব সম্পর্কে কথা বলেছেন। শাহরুখ খানের প্রশংসা করে গোবিন্দ নামদেব তাঁকে ইন্ডাস্ট্রির একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন যিনি কোনও অভিযোগ ছাড়াই ২৪ ঘণ্টা কাজ করতে পারেন।

    Updated on: Feb 24, 2026 6:09 PM IST
    By Sayani Rana
    সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা গোবিন্দ নামদেব সুপারস্টার শাহরুখ খানের কাজের প্রতি নিষ্ঠা এবং পেশাদার মনোভাব সম্পর্কে কথা বলেছেন। শাহরুখ খানের প্রশংসা করে গোবিন্দ নামদেব তাঁকে ইন্ডাস্ট্রির একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন যিনি কোনও অভিযোগ ছাড়াই ২৪ ঘণ্টা কাজ করতে পারেন। গোবিন্দ ২০০০ সালে 'ফির ভি দিল হ্যায় হিন্দুস্তানি ছবিতে শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করেছিলেন, ছবিতে তিনি একজন মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। আজিজ মির্জা পরিচালিত ছবিটি বক্স অফিসে হিট হয়েছিল।

    মেরুদণ্ডের সমস্যা নিয়েও কাজ করেছিলেন শাহরুখ! তা নিয়েই মুখ খুললেন গোবিন্দ নামদেব
    মেরুদণ্ডের সমস্যা নিয়েও কাজ করেছিলেন শাহরুখ! তা নিয়েই মুখ খুললেন গোবিন্দ নামদেব

    দ্য লালানটপ'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গোবিন্দ নামদেব শাহরুখ খান সম্পর্কে বলেন, 'তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ২৪ ঘন্টা কাজ করেন, ৩-৪ ঘন্টা ঘুমান, তার উপর তাঁকে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে হয়, সংলাপ মুখস্থ করতে হয় এবং কোথাও পারফর্ম করতে যেতে হয়। আমি অবাক হয়েছি যে, তিনি কেমন মানুষ।' ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও অক্লান্ত পরিশ্রম করার জন্য শাহরুখ খানের প্রশংসা করে গোবিন্দ আরও বলেন যে, ‘শরীর খারাপ ও মেরুদণ্ডের সমস্যার সত্ত্বেও, শাহরুখ খান কখনওই থামেন না এবং কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা দিয়ে সবাইকে অবাক করে দেন।’

    গোবিন্দ নামদেব জানিয়েছনে যে, সুপারস্টার শাহরুখ খানের বেশ কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে, বিশেষ করে মেরুদণ্ড সম্পর্কিত সমস্যা। গোবিন্দ বলেন, ‘ওঁর অনেক শারীরিক সমস্যা রয়েছে, মেরুদণ্ডের সমস্যা রয়েছে, অনেক সমস্যা রয়েছে। তাঁকে দেখেই তিনি আমাদের এই শিক্ষা হয়েছে।’ গোবিন্দ আরও বলেন যে, ‘তিনি কখনও তাঁর সমস্যাগুলি প্রকাশ করেন না এবং আমরা ওঁর কাছ থেকে শেখার সুযোগ পাই।’ কাজের প্রতি শাহরুখ খানের আবেগ সম্পর্কে, তিনি এইচটিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, ‘তিনি ঘরে অলস ভাবে বসে থাকতে পারেন না, তিনি কাজ করতে ভালোবাসেন।’

    প্রসঙ্গত, শাহরুখ খান একবার জানিয়েছিলেন যে, দীর্ঘ বিরতি তাঁর মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলেছিল। যার কারণে তিনি ক্রমাগত কাজে ব্যস্ত থাকেন। কাজের ক্ষেত্রে, শাহরুখ খান বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি ‘কিং’ নিয়ে চর্চায় রয়েছেন। ছবিতে তাঁকে আবারও কিছু শক্তিশালী অ্যাকশন দৃশ্যে অভিনয় করতে দেখা যাবে। ছবিটিতে শাহরুখ খানের লুক ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে এবং দর্শকরা এখন কেবল ট্রেলারের জন্য অপেক্ষা করছেন। ছবিটির মুক্তির তারিখ এই বছরের ডিসেম্বরে নির্ধারণ করা হয়েছে।

