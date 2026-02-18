Edit Profile
    করিশ্মার সঙ্গে গোবিন্দার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুললেন নায়কের ভাগ্নে বিনয়!

    গোবিন্দা এবং তাঁর স্ত্রী সুনীতা আহুজার মধ্যে বিরোধ বেশ কিছুদিন ধরেই চর্চায় রয়েছে। এবার তাঁর ভাগ্নে বিনয় আনন্দও গোবিন্দার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের গুঞ্জনে মুখ খুললেন। বিনয় বলেছেন যে, তাঁর মামার নাম অতীতে যেসব অভিনেত্রীর সঙ্গে তিনি কাজ করেছিলেন তাঁদের সঙ্গেও জুড়ে ছিল। 

    Published on: Feb 18, 2026 9:44 PM IST
    By Sayani Rana
    গোবিন্দা এবং তাঁর স্ত্রী সুনীতা আহুজার মধ্যে বিরোধ বেশ কিছুদিন ধরেই চর্চায় রয়েছে। সুনীতা অভিযোগ করেছেন যে, তাঁর স্বামী কোমল নামে একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছেন এবং তিনি তাঁর সুযোগ নিচ্ছেন। এবার তাঁর ভাগ্নে বিনয় আনন্দও গোবিন্দার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের গুঞ্জনে মুখ খুললেন। বিনয় বলেছেন যে, তাঁর মামার নাম অতীতে যেসব অভিনেত্রীর সঙ্গে তিনি কাজ করেছিলেন তাঁদের সঙ্গেও জুড়ে ছিল।

    আরও পড়ুন: ফের বড়পর্দায় ফিরছেন 'বাঁকুড়া মিমস'-এর উন্মেষ! ‘ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পার’-এর ফার্স্ট লুক প্রকাশ্যে

    হিন্দি রাশকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিনয় বলেন, 'আমি একবার আমার মামাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তাঁর কি কোনও প্রেমের সম্পর্ক আছে। তিনি বলেছিলেন, 'না, এমন কিছু হয়নি।' যখন তিনি তা অস্বীকার করেছেন, তখন আমি তাঁর বক্তব্য মেনে নেব, কিন্তু যখন আমি আমার মামির সাক্ষাৎকারগুলি দেখি, তখন মনে হয় সব সময় তাঁকে গোবিন্দাকে সম্মান করতে দেখেছি।'

    বিনয় জানান যে, এটা প্রথমবার নয়। গোবিন্দার বিরুদ্ধে এর আগেও প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে এবং তাঁর নাম নীলম, রানি মুখোপাধ্যায় এবং করিশ্মা কাপুরের সঙ্গে জুড়ে ছিল। বিনয় বলেন, ‘প্রথমে, যখন তিনি নীলম কোঠারির সঙ্গে কাজ করেছিলেন, তখন তাঁদের সম্পর্কের গুঞ্জন রটেছিল। যখন তিনি রানির সঙ্গে কাজ শুরু করেছিলেন, তখন অনেকেই সন্দেহ করেছিলেন যে তাঁদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক রয়েছে। যখন তিনি করিশ্মা কাপুরের সঙ্গে কাজ শুরু করেছিলেন, তখন দর্শকরা ধরে নিয়েছিল যে তাঁদের মধ্যে কিছু চলছে।’

    আরও পড়ুন: ‘টক্সিক' নিয়ে বিতর্কের মাঝেই ফাঁস ছবির গল্প? যশের চরিত্র কেমন হবে?

    বিনয় মজা করে বলল, ‘এখন দেখা যাক। আমি ভাবছি আমার মামি মামাকে এই বয়সে এত ছোট দেখাতে পারেন কীভাবে? কিন্তু আমি তাকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলাম। এটা তেমন কিছু না। ও খুব পরিশ্রম করছে।’ বিনয়ের কথায়, ‘মামি ওঁর অনুভূতি বুঝতে পারবেন, এবং ওঁকেই তাঁর অনুভূতি বুঝতে হবে।’

    সুনীতা তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে ব্লগ করেন। তার সর্বশেষ ব্লগে, তিনি বলেছেন, ‘অনেকে আমার নির্দোষতার সুযোগ নেয়। আমি অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর করব না। আমি আমার নিজস্ব পরিচয় তৈরি করেছি এবং সব সময় আবেগপ্রবণ থাকব, কারণ ৪০ বছরের সম্পর্ক রাতারাতি ভেঙে যায় না।’

