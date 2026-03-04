Edit Profile
    'জুতো দিয়ে মারব…', সঙ্গীত পরিচালকের ভাইয়ের উপর রেগে কেন এমন বলেছিলেন গোবিন্দা?

    তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে কীভাবে ইন্ডাস্ট্রির সমস্ত অভিনেতারা কোনও না কোনও সময়ে সমালোচনার মুখোমুখি হন। যারা সেটে দেরিতে পৌঁছানোর জন্য তাঁর সমালোচনা করেন তাঁদের প্রতি তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন গোবিন্দা।

    Published on: Mar 04, 2026 11:55 PM IST
    By Sayani Rana
    অভিনেতা গোবিন্দা বেশ কিছুদিন ধরেই চর্চায় রয়েছেন। তাঁর স্ত্রী সুনীতা তাঁর বিরুদ্ধে নানা মন্তব্য করেছেন। তাঁর ভক্তরা গোবিন্দাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে গোবিন্দা তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে কীভাবে ইন্ডাস্ট্রির সমস্ত অভিনেতারা কোনও না কোনও সময়ে সমালোচনার মুখোমুখি হন। যারা সেটে দেরিতে পৌঁছানোর জন্য তাঁর সমালোচনা করেন তাঁদের প্রতি তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন গোবিন্দা।

    সিদ্ধার্থ কান্নানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গোবিন্দা জানান যে, ঈশ্বরের আশীর্বাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির অপবাদ না পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তিনি অমিতাভ বচ্চন, রাজেশ খান্না এবং আমির খানের উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যে এই অভিনেতারাও অপবাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

    গোবিন্দা আরও বলেন যে, ‘সব সময় প্রতিক্রিয়া দেখানোর প্রয়োজন হয় না। হ্যাঁ, যদি পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়, তাহলে আপনাকে অবশ্যই প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে, কারণ যদি আপনি তা না করেন, তাহলে অনেকেই আপনাকে ভুল বুঝবে। তারপর তাদের নিজস্ব ভাষায় তাদের প্রতি সাড়া দেওয়া প্রয়োজন হয়।’

    এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে গোবিন্দ বলেন, একজন সঙ্গীত পরিচালকের ভাই একবার তার কাছে এসেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে গোবিন্দা ব্যর্থ হয়েছেন। গোবিন্দা বলেন যে, তিনি তাকে হুমকি দিতে শুরু করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘স্যার, আমি যখন ভিরারে থাকতাম তখনও আমি এমন হুমকি দিতাম না। আমি আপনাকে আমার জুতো দিয়ে মারব। আপনি ভুলে যাবেন। উঠুন, বেরিয়ে আসুন, এবং চলুন। আর শোনো, তুমি মানুষের সঙ্গে যা করার চেষ্টা করছেন, তোমার কি মনে হয় এটা তোমার সঙ্গে ঘটতে পারে না?’

    কাজের সূত্রে গোবিন্দা, চলচ্চিত্র জগতের অসংখ্য ছবিতে অভিনয় করেছেন। একটা সময় ছিল যখন গোবিন্দা এত ব্যস্ত থাকতেন যে তিনি সময় মতো সিনেমার সেটে পৌঁছাতে পারতেন না। অনেকেই এই নিয়ে অভিযোগ করতেন। একই সঙ্গে, অনেকেই বলেন যে গোবিন্দ এতটাই প্রতিভাবান অভিনেতা যে তিনি দ্রুত সংলাপ বলতে পারতেন যে অন্যরা ছয় ঘণ্টা ধরে রিহার্সেল করত।

