Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'ছেলে-মেয়েকে ইন্ড্রাস্ট্রিতে…', সন্তানদের ভবিষতের কথা ভেবেই কি রাজনীতিতে এলেন না গোবিন্দা?

    অভিনেতা গোবিন্দা প্রায়ই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের জন্য চর্চায় রয়েছেন। একটা সময় ছিল যখন তিনি ৭০টিরও বেশি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে, গোবিন্দা জানিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর পরিবারকে রক্ষা করার জন্য রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে ছিলেন।

    Published on: Feb 10, 2026 6:29 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অভিনেতা গোবিন্দা প্রায়ই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের জন্য চর্চায় রয়েছেন। একটা সময় ছিল যখন তিনি ৭০টিরও বেশি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে, গোবিন্দা জানিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর পরিবারকে রক্ষা করার জন্য রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে ছিলেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রতিদিনের গুঞ্জন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, গোবিন্দা তাঁর মায়ের শেখানো একটি শিক্ষার কথা ভাগ করে নেন।

    'ছেলে-মেয়েকে ইন্ড্রাস্ট্রিতে…', সন্তানদের ভবিষতের কথা ভেবেই কি রাজনীতিতে এলেন না গোবিন্দা?
    'ছেলে-মেয়েকে ইন্ড্রাস্ট্রিতে…', সন্তানদের ভবিষতের কথা ভেবেই কি রাজনীতিতে এলেন না গোবিন্দা?

    আরও পড়ুন: 'কবে দেখা পাবো?' মৃত মায়ের জন্মদিনে তাঁকে কোন বিশেষ উপহার দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন তন্বী?

    গোবিন্দার জানান তাঁর পরিবার এবং সন্তানদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অটুট। একটি সংবাদ সংস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে গোবিন্দা জানান যে, তিনি কেবল তাঁর সন্তানদের কেরিয়ারের জন্য রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে তাঁর ছেলে যশ এবং মেয়েকে চলচ্চিত্র জগতে টার্গেট করা হতে পারে।

    অভিনেতা জানান যে, তিনি ব্যক্তিগত ভাবে চলচ্চিত্র নির্মাতা সাজিদ নাদিয়াদওয়ালার সঙ্গে কথা বলেছেন যাতে যশ চলচ্চিত্র নির্মাণের সূক্ষ দিকগুলি শিখতে পারেন। গোবিন্দা জানান যে, তিনি যশকে তাঁর ক্যাবিনেট অফার করেছিলেন। গোবিন্দা দাবি করেন, যশ তাঁর থেকেও ভালো অভিনেতা এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানও যথেষ্ট রয়েছে। গোবিন্দা বলেন যে, তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন যেন তাঁর ছেলে তাঁর প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পান। গোবিন্দা বিশ্বাস করেন যে যশকে সঠিক ভাবে উপস্থাপন করা হলে, ভবিষ্যতে তিনি একজন বড় সুপারস্টার হবেন।

    এই সাক্ষাৎকারে গোবিন্দা তাঁর স্ত্রী সুনীতা আহুজা সম্পর্কেও কথা বলেন। তিনি জানান যে সুনীতা এখন অনেক ধর্মীয় কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত। গোবিন্দ মজা করে মন্তব্য করেছেন যে, তাঁর বাইরে গিয়ে সাক্ষাৎকার দেওয়াই ভালো, না হলে তিনি কেবল ঘরে বসে অন্যদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। গোবিন্দা আরও জানান যে, তার বাড়িতে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল যা ইঙ্গিত দেয় যে, তিনি তার পরিবার এবং চলচ্চিত্রের সম্পর্ক ধরে রাখতে অক্ষম, কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীত।

    আরও পড়ুন: বয়স ৮৩ হলেও কাজ চালিয়ে যেতে চান অমিতাভ! ‘কাজ না থাকাটা…’, যা বললেন বিগ বি

    গোবিন্দা তাঁর সংগ্রামী দিনগুলির কথা স্মরণ করে তাঁর মায়ের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তার মা তাকে শিখিয়েছিলেন যে, যদি তুমি তোমার ঘরের চারজনকে তোমার পৃথিবী মনে করো, তাহলে বিশ্বাসঘাতকতা করলে একদিন তুমি ভেঙে পড়বে। সেই কারণেই সে পুরো পৃথিবীকে তার পরিবার মনে করে। গোবিন্দ বলেন, আজ সে যা, তা তাঁর মায়ের আশীর্বাদ এবং দর্শকদের ভালোবাসার কারণে। তার ছেলে যশের কেরিয়ারের প্রতি তাঁর উদ্বেগ এবং প্রত্যাশা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি 'সুপারস্টার' হওয়ার আগে একজন দায়িত্বশীল বাবা।

    News/Entertainment/'ছেলে-মেয়েকে ইন্ড্রাস্ট্রিতে…', সন্তানদের ভবিষতের কথা ভেবেই কি রাজনীতিতে এলেন না গোবিন্দা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes