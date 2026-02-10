স্ত্রী সুনীতার আনা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়ানোর অভিযোগে মুখ খুললেন গোবিন্দা! চাইলেন ক্ষমাও

গোবিন্দা বিগত কয়েকমাস ধরে ব্যক্তিগত জীবনে ওঠাপড়ার কারণে আলোচনায় রয়েছেন। বিশেষ করে স্ত্রী সুনীতা আহুজার সঙ্গে ডিভোর্স-চর্চা নিয়ে নেতিবাচকতা চারদিকে। সুনীতা তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কও। সম্প্রতি গোবিন্দা অবশেষে সমস্ত অভিযোগে নীরবতা ভাঙলেন।
সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গোবিন্দা বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে কবে অভিযোগ আনা হয়নি? আমার একজন নায়িকা বলতে পারবেন না যে আমি কাউকে হয়রানি করেছি বা গালিগালাজ করেছি। আমি সকল শিল্পী ও নায়িকাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।’
গোবিন্দা আরও বলেন, ‘তিনি (সুনীতা) এই নামটি নিচ্ছেন। আমি দেখেছি। আমি এই শব্দটি পছন্দ করি না, তাই আমি নতুনদের কাছে ক্ষমা চাইছি, কারণ আমি সবার সঙ্গে কাজ করতে চাই। এরা যাতে ভয় না পেয়ে যায়, এর সঙ্গে কীভাবে কাজ করব বা এর প্রযোজনায় কাজ করলে কী হবে।’
প্রসঙ্গত, কদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে সুনীতা গোবিন্দার সঙ্গে এক মহিলার নাম জোড়েন, এমনকী সেই মহিলার নামও নেন। এই প্রসঙ্গে গোবিন্দা বলেন, ‘যে নামটি নেওয়া হচ্ছে কোমল, তাঁকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ তাঁর জন্যই আমি এখনও নিরাপদ। একবারও এই নিয়ে সে মুখ খোলেনি। আজকালকার তরুণরা আসলে এতটাই ব্যস্ত।’
আসলে কদিন আগে মিসমলিনীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকারগ্রহীতাকে সুনীতা আহুজা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘আপনার নাম কি কোমল? এই নামটি একটু অদ্ভুত। আমি কোমল নামটি ঘৃণা করি। আপনার নাম পরিবর্তন করুন। কোমল নামে একটি মেয়ে আছে, কিছু XYZ। আমি তাকে ঘৃণা করি।’
এছাড়াও সুনীতার অভিযোগ ছিল যে, ছেলে যশবর্ধনকে সমর্থন করছেন না গোবিন্দা, যিনি বলিউডে পা রাখতে চলেছেন। জানান, গোবিন্দা নিজে থেকে ছেলের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই করেননি, এমনকী, ছেলের জন্য নিজে থেকে কিছু করছেনও না। এই অভিযোগও অস্বীকার করেন গোবিন্দা। বলেন, ‘আমি যখন নাদিয়াদওয়ালাকে বলেছিলাম, তখন তিনি আমাদের বুঝিয়ে বলেছিলেন যশকে নিয়ে কীভাবে কাজ করা যেতে পারে, কী সিনেমা বানানো যেতে পারে’।