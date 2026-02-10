‘আমাকে ধ্বংস করার পিছনে বলিউডের অনেকেরই…’! অমিতাভের নাম নিয়ে বিস্ফোরক গোবিন্দা

বলিউড সুপারস্টার গোবিন্দা বেশ কয়েক দশক ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে রাজত্ব করেছিলেন, যদিও বড় পর্দা থেকে সরে আসার পর কামব্যাক করতে পারেননি। এর কারণ হিসেবে গোবিন্দা এটিকে ইন্ডাস্ট্রির ‘রাজনীতিকেই’ দায়ি করেছেন। সঙ্গে তাঁর দাবি, ইচ্ছে করে তাঁকে বদনাম করা হয়েছে। যা ইন্ডাস্ট্রিতে বহু তারকার সঙ্গেই করা হয়েছে।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে, গোবিন্দাকে তাঁর ব্যর্থতা এবং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ না পাওয়ার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। এমনকী, জানতে চাওয়া হয় যে, লোকেরা বলে যে তিনি সেটে দেরি করে আসতে শুরু করেছিলেন। যার ফলে ক্ষতির মুখে পড়তে হত প্রযোজকদের। গোবিন্দা এই অভিযোগের জবাব দিয়ে বলেন যে, ‘অমিতাভ বচ্চনজি সবসময় সময়মতো আসতেন, তবুও তাঁকে ১৫ বছর কাজের বাইরে রাখা হয়েছিল। এই সমস্ত কিছুই পরিকল্পনা করে করা হয়, যাতে কাউকে নির্মূল করা যায়।’ গোবিন্দা আরও বলেন যে, এটি কেবল তার সঙ্গেই নয়, অনেক বড় কিংবদন্তির সাথে ঘটেছে। শুধু তিনি নন, সঞ্জয় দত্ত বা সলমন খানের মতো তারকারাও সেটে দেরিতে আসার জন্য বদনাম হয়েছেন।
করণ জোহরের ‘গোবিন্দা নাম মেরা’ ছবির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন গোবিন্দা। বলেন, মানুষ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে সিনেমায় তুলে ধরে মজা করার চেষ্টা করে। অভিনেতা আরও বলেন যে, তিনি যখন নিজের আত্মজীবনী লিখবেন তখন ইন্ডাস্ট্রির অনের মানুষেরই মুখোশ খুলে যাবে।
অভিনেতা আরও বলেন যে, ইন্ডাস্ট্রিতে দোকান (কেরিয়ার) চালানোর জন্য মানুষ ঈশ্বর বা আল্লাহকে বিশ্বাস করা বন্ধ করে দেয়, এবং কেবল অন্যের প্রতি মন্দ কাজ করতে ব্যস্ত থাকে। গোবিন্দা তাঁর ভক্তদের কাছে আবেদন করেছেন, গুজবে কান না দেওয়ার জন্য। কারণ তাঁর বাবা-মায়ের আশীর্বাদ তাঁর সঙ্গে রয়েছে এবং তাঁর তারকা সত্বা কখনও ডুবে যেতে পারে না।
