নীলম কোঠারিকে গোবিন্দা কি ভালোবাসতেন? ‘সেইসময় প্রেম…’, মুখ খুললেন সুনীতার বর

নীলম কোঠারিকে গোবিন্দা কি ভালোবাসতেন? ‘সেইসময় প্রেম…’, মুখ খুললেন সুনীতার বর
গোবিন্দা ও নীলম কোঠারির জুটি একসময় খবরে ছিল। দুজনের মধ্যে প্রেমের খবরও ছিল। এখন কয়েক বছর পর গোবিন্দা এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন।
গোবিন্দ এবং নীলম কোঠারির অনস্ক্রিন জুটি একসময় দর্শকদের কাছে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছিল। তাঁরা ইলজাম, লাভ ৮৬, হাত্যা, সিন্দুর, খুদগর্জ এবং দো কায়দি-সহ বেশ কয়েকটি ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁরা যখন একসঙ্গে কাজ করেছিলেন, তখন তাদের সম্পর্কের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। এখন, বহু বছর পরে, গোবিন্দা এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন।
নীলম সম্পর্কে গোবিন্দ যা বললেন
সিদ্ধার্থ কান্নানের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে গোবিন্দা বলেন, ‘দেখুন আমরা যখন ছোট থাকি, তখন ফর্সা চামড়ার মহিলাদের খুব আকর্ষণীয় মনে করি। বিশেষ করে বিপরীত লিঙ্গের ক্ষেত্রে। ও খুব আলাদা এবং সুন্দর মেয়ে ছিল। পুতুলের মতোসুন্দর ছিল।’
গোবিন্দা নীলমের ভক্ত ছিলেন
গোবিন্দ বলেন যে, তিনি প্রথম থেকেই নীলমের ভক্ত ছিলেন এবং কখনও কল্পনাও করেননি যে, তাঁর সঙ্গে কাজ করবেন। যখন নীলম তাঁর নায়িকা হয়েছিলেন, তখন গোবিন্দা বিশ্বাসই করতে পারেননি।
‘সেই সময় প্রেম এখনকার মতো সাধারণ ছিল না’
গোবিন্দ আরও বলেন, ‘সেই সময় এখনকার মতো এত সহজে প্রেম হত না। আমরা হট্টগোল করতাম- এটা ঘটেছিল, মনে হচ্ছিল, যেন কিছু চলছে। আমাদের যে প্রেম ছিল তা কেবল লোক দেখানোর জন্য ছিল। আমরা যা করতাম তাতে আমরা দারুণ ছিলাম। প্রতিটি ছবি দেখুন, গান সুপারহিট ছিল, ছবিগুলি হিট হয়েছিল।’
এটা লক্ষণীয় যে নীলম এবং গোবিন্দার জুটি দর্শকদের প্রিয় ছিল। কয়েক বছর আগে, তাঁরা একটি রিয়েলিটি শোতে একসঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের নাচের ভিডিয়োও ভাইরাল হয়েছিল।
নেতিবাচক কারণে খবরে গোবিন্দা
নেতিবাচক কারণে বেশ কিছুদিন ধরে গোবিন্দা খবরে রয়েছেন। গোবিন্দের স্ত্রী সুনীতা আহুজা অভিনেতার বিরুদ্ধে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ এনেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, গোবিন্দা তাঁর চেয়ে কয়েক বছরের ছোট এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক আছেন। তবে, গোবিন্দা স্পষ্টভাবে এই দাবিগুলি অস্বীকার করেছেন।
স্ত্রী সুনীতার অভিযোগ
গোবিন্দ আরও বলেছিলেন যে এই ধরনের অভিযোগের পরে, তরুণীরা তার সঙ্গে কাজ করতে ভয় পাবে। তাছাড়া, গোবিন্দা বলেন যে, এটা ভালো যে সুনীতা যে মেয়ের সঙ্গে তাঁর নাম জুড়েছে, সেই মেয়েটি সামনে এসে কোনও ভুলভাল কথা বলেননি।
গোবিন্দের পেশাগত জীবনের কথা বলতে গেলে, তাঁকে শেষবার ২০১৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'রঙ্গিলা রাজা' ছবিতে দেখা গিয়েছিল। তারপর থেকে, গোবিন্দ কোনও ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হননি বা তার আসন্ন প্রকল্পগুলি সম্পর্কে কোনও ঘোষণাও করেননি।