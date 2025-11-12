'আমি ভালো আছি... ', কী হয়েছিল অভিনেতার? জানলেন গোবিন্দা নিজেই

ধর্মেন্দ্রকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন গোবিন্দা, কিন্তু তারপরেই গোবিন্দার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর শুনে অবাক হয়ে যান সকলে। হঠাৎ কী হল অভিনেতার? খুব স্বাভাবিকভাবেই চিন্তায় ছিলেন অভিনেতার ভক্তরা। তবে এবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজেই নিজের শারীরিক সুস্থতার কথা জানালেন অভিনেতা।
বুধবার মুম্বইয়ে হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষারত ফটোগ্রাফারদের দিকে তাকিয়ে তিনি হাত নারান এবং জানান তিনি ভাল আছেন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সর্বসমক্ষে এসে তিনি জানান, একটু বেশি পরিশ্রম করে ফেলেছিলাম, ক্লান্তি এসে গিয়েছিল। এখন ঠিক আছি। তবে চিকিৎসকদের পরামর্শ মত ওষুধ খেতে হবে।
তিনি আরও জানান, বেশি ব্যায়াম করা একেবারেই উচিত নয়। আমি আমার ব্যক্তিত্বকে আরও ভালো করার চেষ্টা করছি। প্রতিদিন যোগব্যায়াম এবং প্রাণায়াম করা প্রয়োজন। মানসিক শারীরক দুই ভাবেই সুস্থ থাকা যায়।
সেদিন গোবিন্দাকে দেখতে পাওয়া যায় একটি কালো রঙের টি শার্ট, ব্লেজার, জিন্স এবং চোখের কালো চশমা পরে থাকতে। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে প্রফুল্ল চিত্তে তিনি যেভাবে সকলের সঙ্গে কথা বলেন তাতে বোঝাই যাচ্ছে অভিনেতা এখন বেশ সুস্থ।
প্রসঙ্গত, অস্বস্তি বোধ করায় বুধবার গোবিন্দাকে মুম্বাইয়ের ক্রিটিকেয়ার এশিয়া মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয়। অভিনেতার কাছ থেকে একটি উদ্বিগ্ন ফোন পেয়ে তাঁর বন্ধু বিন্দল ললিত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। তিনি জানান যে গোবিন্দা মঙ্গলবার সকাল থেকেই দুর্বল এবং অসুস্থ বোধ করছিলেন।
হাসপাতাল থেকে এএনআই-কে পাঠানো একটি ভয়েস মেসেজে গোবিন্দা বলেন, ‘অনেক ধন্যবাদ... আমি ভালো আছি।’ গোবিন্দার হাসপাতালে ভর্তির খবরটি আসে প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে দেখতে যাওয়ার ঠিক পরেই, যিনি এই সপ্তাহের শুরুতে ব্রীচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। কিংবদন্তি এই অভিনেতার খোঁজখবর নিতে যে সমস্ত বলিউড তারকারা গিয়েছিলেন, গোবিন্দা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।