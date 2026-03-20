Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Guess Who: সিরিয়াল করতে গিয়ে প্রেম, ১ বছর আগে বিয়ে! রটে নায়িকার মা হওয়ার খবর, বলুন তো কে?

    এই দু দিন আগেই নায়কের ধারাবাহিকের শেষ সম্প্রচার হয়েছে। আর নায়িকার ধারাবাহিক শেষ হয়েছে মাসখানেক আগে। ১ বছর আগে বিয়ে, কাজের চাপে হানিমুনে গিয়েছিলেন এই চলতি মাসেই। 

    Mar 20, 2026, 17:44:53 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    এই যে জুটিকে দেখছেন, তাঁরা এই মুহূর্তে বাংলা টেলিভিশনের অন্যতম জনপ্রিয় জুটি। একটি ধারাবাহিকে কাজ করার সময় একে-অপরের প্রেমে পড়েন। তারপর পাঁচ বছর প্রেম করার পর বসেন বিয়ের পিঁড়িতে। এই দম্পতির বিয়ে কার মাসখানেক কাটতে না কাটতেই তাঁদের প্রেগন্যান্সির খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও সে গুঞ্জনে জল ঢেলে তাঁরা জানান যে, আপাতত কেরিয়ারেই মন দিতে চান। সঙ্গে সময় দিতে চান একে-অপরকে।

    টলিপাড়ার এই নায়ক-নায়িকাকে চিনলেন?

    এই দু দিন আগেই নায়কের ধারাবাহিকের শেষ সম্প্রচার হয়েছে। আর নায়িকার ধারাবাহিক শেষ হয়েছে মাসখানেক আগে। বিয়ের পর থেকে কাজের জন্য সেভাবে একে-অপরকে সময়ই দিয়ে উঠতে পারেননি। এমনকী, হানিমুনটাও বাকি রয়ে গিয়েছিল। তাই এখন কাজের থেকে ছুটি মিলতেই মজেছেন একে-অপরে।

    এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন যে, কথা হচ্ছে রুবেল দাস ও শ্বেতা ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গে। কদিন আগেই দম্পতি তাঁদের এই ছবিটা শেয়ার করে নিয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়াতে। যা খুব সম্ভবত শহরেরই কোনো এক রিসর্টের সুইমিং পুলের।

    ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে রুবেল ও শ্বেতা বিয়ে করেছিলেন। প্রেমটা শুরু হয়েছিল অবশ্য যমুনা ঢাকি থেকে। বে অনেকেই জানেন না যে, রুবেল ও শ্বেতা একে-অপরকে চেনেন সেই ক্লাস সেভেন থেকে। একসঙ্গে নাচ শিখতেন তাঁরা। তবে রুবেল অবশ্য তারপর চলে গিয়েছিলেন মুম্বইতে। মায়ানগরীতে ভাগ্য অন্বেষণে।

    শ্বেতাকে শেষ দেখা গিয়েছে ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’ ধারাবাহিকে। যেখানে রণজয় বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর জুটি ছিল। মাস চারেক আগেই ধারাবাহিকটি শেষ হয়। আপাতত অভিনেত্রীর নতুন কোনো প্রোজেক্টের খবর নেই। রুবেলেরও ‘তুই আমার হিরো’ শেষ হয়েছে সদ্য।

    প্রসঙ্গত, রুবেল ও শ্বেতা মার্চ মাসের শুরুতেই ঘুরে এসেছেন হিমাচল থেকে। বিয়ের পর পরিবার নিয়ে পুরী গেলেও, একান্তে কোথাও যাওয়া হয়নি। তাই একেবারে প্রথম বিবাহবার্ষিকীর পর বেরিয়ে পড়েছিলেন। সিমলা, কুলু মানালিতে ঘুরেছেন তাঁরা। বরফের মাঝে জমিয়ে উপভোগ করতেও দেখা গিয়েছে দুজনকে।

    আপাতত শ্বেতা ও রুবেলের ভক্তরা চাইছেন, দুজনকে আবার একসঙ্গে কোনো মেগায় দেখতে। দেখার আদৌ সেই ইচ্ছে পূরণ হয় না কি! তবে দুজনেই চান আগে কেরিয়ারটা গুছিয়ে নিতে। তারপর ফ্যামিলি প্ল্যানিং। রুবেল ও শ্বেতা দুজনেই স্পষ্ট করেছেন, প্রেগন্যান্সি নিয়ে যা সামনে আসছে সবটাই রটনা। বলা ভালো ভক্তদের উর্বর মস্তিষ্কের জল্পনা। বয়স কম, তাই তাড়াহুড়ো নেই কারোরই। এমনকী, পরিবারেরও কোনো চাপ নেই তাঁদের উপরে।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes