‘উনি তো ক্ষমা চেয়েছেন... ‘, 'কান্তারা’ বিতর্কে রণবীরের পাশে গুলশান
২০২৫ সালের সিনেমাগুলির মধ্যে অন্যতম একটি সিনেমা হল কান্তারা: এ লেজেন্ট চ্যাপ্টার ১। ঋষভ শেট্টি পরিচালিত এবং অভিনীত এই ছবিতে রাজা কুলশেখরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন গুলশান দেবাইয়া।
কিছুদিন আগে কান্তারা ছবিতে ঋষভের একটি দৃশ্য নকল করার জন্য বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়েছিল রণবীর সিংকে। যদিও পরবর্তীকালে তিনি এই গোটা ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন। রণবীর বলেছিলেন, তিনি শুধুমাত্রই একজন অভিনেতা হিসেবে অন্য অভিনেতাকে সাপোর্ট করার জন্য এটি করেছিলেন, অপমান করার জন্য নয়।
অবশেষে এই বিতর্কে মুখ খুললেন গুলশান। এনডিটিভির সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমরা যখন খুব উত্তেজিত হয়ে যাই তখন অনেক সময় আমরা ভুল করে বুঝি। রণবীরের ক্ষেত্রেও তা হয়েছিল। কিন্তু ও যখন এই ব্যাপারটার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে তখন আমাদের সব ভুলে এগিয়ে যাওয়া উচিত।’
গুলশান আরও বলেন, ‘আমি এই ধরনের জিনিস দ্বারা খুব একটা বেশি প্রভাবিত হই না। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে যদি কেউ অসম্মানিত বোধ করেন সে ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই। রণবীর ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। একজন মানুষ যখন তার ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেয় তখন অন্য পক্ষের উচিত তা ভুলে এগিয়ে যাওয়া।’
কী ঘটেছিল
ঘটনাটি ঘটেছিল IFFI 2025-এর অনুষ্ঠানে, যেখানে ঋষভও উপস্থিত ছিলেন। রণবীর মঞ্চে গিয়ে কানতারা চলচ্চিত্রের ঋষভ শেঠির দৈব অভিনয় অনুকরণ করেছিলেন। তিনি ভুল করে দৈবদের 'ভূত' বলেও উল্লেখ করেছিলেন। অনুষ্ঠানের একটি ভিডিওতে রণবীরকে বলতে দেখা গেছে, ‘আমি থিয়েটারে কান্তরা অধ্যায় 1 দেখেছি, এবং ঋষভ, এটি একটি অসাধারণ অভিনয় ছিল, বিশেষ করে যখন মহিলা ভূত (চামুন্ডি দৈব) আপনার শরীরে প্রবেশ করে - সেই দৃশ্যটি অসাধারণ ছিল।’ এরপর ঋষভ তাকে আগে না করার অনুরোধ করলেও তিনি দৃশ্যটি অনুকরণ করতে থাকেন। তবে, ইন্টারনেটের একটি অংশ এটিকে অসংবেদনশীল এবং অসম্মানজনক বলে অভিহিত করেছেন।