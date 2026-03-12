Hansika Motwani: বন্ধুর বর 'চুরি', বিয়ের ভিডিয়ো কোটিতে বিক্রি, ৩ বছরেই ডিভোর্স নামী নায়িকার, কেন?

Hansika Motwani: বন্ধুর বর 'চুরি', বিয়ের ভিডিয়ো কোটিতে বিক্রি, ৩ বছরেই ডিভোর্স নামী নায়িকার, কেন?
অভিনেত্রী হংসিকা মোতওয়ানি এবং ব্যবসায়ী সোহেল খাতুরিয়াকে মুম্বাইয়ের বান্দ্রা পারিবারিক আদালত ডিভোর্স দিয়েছে।
উদয়পুরের মুন্ডোটা ফোর্ট অ্যান্ড প্যালেসে বসেছিল রাজকীয় বিয়ের আসর। ২০২২ সালের সেই ডিসেম্বরে সোহেল কাঠুরিয়ার সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন হনসিকা মোতওয়ানি। কিন্তু বিয়ের মাত্র কয়েক বছরের মাথাতেই বেজে গেল বিচ্ছেদের সুর। সম্প্রতি আদালত তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের আর্জি মঞ্জুর করেছে। আর সেই সঙ্গেই প্রকাশ্যে এসেছে কেন আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এই চর্চিত দম্পতি।
বিচ্ছেদের নেপথ্যে কী কারণ?
আদালতে পেশ করা পিটিশন বা আর্জিতে হনসিকা ও সোহেল তাঁদের সম্পর্কের অবনতির বেশ কিছু দিক তুলে ধরেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, বিয়ের পর থেকেই তাঁদের একে অপরের চিন্তাধারা এবং জীবনযাত্রার মধ্যে বিস্তর ফারাক ধরা পড়ে। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য বাড়তে বাড়তে তা চরমে পৌঁছায়।
দীর্ঘদিনের বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকতে গিয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, তাঁদের মধ্যে সেই মানসিক সংযোগ আর অবশিষ্ট নেই। তিক্ততা বাড়িয়ে না রেখে দুজনেই সম্মতির ভিত্তিতে আইনিভাবে আলাদা হওয়ার পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেন।
বিতর্কের ইতিহাস:
উল্লেখ্য, হনসিকার সঙ্গে সোহেলের বিয়ের খবর সামনে আসার পর থেকেই বিতর্ক শুরু হয়েছিল। কারণ সোহেল ছিলেন হানসিকার খুব কাছের বন্ধু রিঙ্কি বাজাজের প্রাক্তন স্বামী। এমনকি সোহেল-রিঙ্কির প্রথম বিয়েতে হানসিকাকে উপস্থিত থাকতেও দেখা গিয়েছিল। সেই সময় অনেকেই হনসিকার দিকে আঙুল তুলেছিলেন। তবে অভিনেত্রী সবসময়ই দাবি করেছিলেন যে, সোহেলের প্রথম বিয়ে ভাঙার পেছনে তাঁর কোনও হাত নেই। মাত্র ৩ বছরে হনসিকার বিয়ে ভাঙতেই অনেকেই এটাকে ‘কর্মফল’ বলে নায়িকাকে কটাক্ষ করছেন।
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে হানসিকা সোহেলের কাছ থেকে কোনো খোরপোশ বা অ্যালিমনি দাবি করেননি। হনসিকা দীর্ঘদিন ধরে বিনোদন জগতের প্রথম সারির অভিনেত্রী। কেরিয়ারের মধ্যগগনে থাকা হানসিকা আর্থিকভাবে যথেষ্ট সফল এবং স্বাধীন। তাই তিনি প্রাক্তন স্বামীর ওপর আর্থিক নির্ভরতা না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
বিয়ের ভিডিয়ো সিরিজের আকারে এক নামী ওটিটি প্ল্যাটফর্মকে কয়েক কোটি টাকার বিনিময়ে বেচেছিলেন নায়িকা। ডিজনি প্লাস হটস্টারে আজও স্ট্রিম হচ্ছে হনসিকা-সোয়েলের বিয়ের যাবতীয় অনুষ্ঠান। কিন্তু সম্পর্কই টিকলো না!
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:
বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও হানসিকা আপাতত নিজের কেরিয়ারে মনোনিবেশ করতে চান। দক্ষিণী সিনেমা এবং বেশ কিছু বড় প্রজেক্ট এখন তাঁর হাতে। অন্যদিকে সোহেলও তাঁর ব্যবসায়িক জীবন নিয়ে ব্যস্ত। জীবনের এই কঠিন সময়ে ভক্তরা তাঁদের পাশে থাকলেও, অনেকের মতেই এই ‘ফেয়ারিটেল’ বিয়ের এমন পরিণতি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।