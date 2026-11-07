বক্স অফিসে সফলতার পর এবার ডিজিটাল প্লাটফর্মে ‘হনুমান অংশ’, কোথায় দেখবেন?

নিম করোলি বাবার জীবন নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র ‘হনুমান অংশ’ অবশেষে ওটিটি-তে আসছে। শুক্রবার, পরিচালক বিশাল চতুর্বেদী একটি যৌথ ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন যে, ‘হনুমান অংশ’ ২৭শে নভেম্বর থেকে SonyLIV-এ স্ট্রিমিং হবে!
নিম করোলি বাবার জীবন নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র ‘হনুমান অংশ’ অবশেষে ওটিটি-তে আসছে। শুক্রবার, পরিচালক বিশাল চতুর্বেদী একটি যৌথ ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন যে, ‘হনুমান অংশ’ ২৭ নভেম্বর থেকে SonyLIV-এ স্ট্রিমিং হবে! স্বল্প বাজেটে এবং কোনো তারকা ছাড়াই নির্মিত এই ভক্তিমূলক চলচ্চিত্রটি ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম বক্স অফিস সাফল্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মাত্র ২ কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত হওয়ায়, চলচ্চিত্রটি দেশীয় বক্স অফিসে ৩০০ কোটি টাকার অঙ্ক অতিক্রম করেছে, যা এক বিস্ময়কর কৃতিত্ব।
কখন এবং কোথায় দেখবেন
'হনুমান অংশ'-এর ওটিটি মুক্তির ঘোষণায় বলা হয়েছে, ‘এক ঐশ্বরিক শক্তি। এক অসাধারণ গল্প। দেশবাসীর ভালোবাসা পাওয়া একটি চলচ্চিত্র, যা এখন ঘরে আসছে। হনুমান অংশ, ২৭ নভেম্বর সোনি লিভ-এ আসছে!’
হনুমান অংশ লক্ষ্মীনারায়ণের গল্প বলে, যিনি তাঁর মাকে হারানোর পর ঈশ্বর, জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে উত্তর খুঁজতে শুরু করেন। তাঁর এই অনুসন্ধান তাঁকে উত্তর ভারতে নিয়ে যায়, যেখানে তিনি মানুষের দুঃখকষ্ট এবং অস্তিত্বের বৃহত্তর প্রশ্নগুলির অর্থ বোঝার চেষ্টা করেন। এই আধ্যাত্মিক যাত্রাই অবশেষে তাঁকে নিম করোলি বাবায় রূপান্তরিত করে, যাঁর শিক্ষা আজও বিশ্বজুড়ে ভক্তদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে।ছবিটিতে বিহান সেডগে, চন্দন কে আনন্দ, পূর্ণিমা তিওয়ারি, অনিল রাস্তোগি, গুলশান পান্ডে এবং ভগবানদাস প্যাটেলের পাশাপাশি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শোবিনব সত্যা।
বক্স অফিসে এর অলৌকিক সাফল্য
স্যাকনিল্কের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ছবিটি নেট ৩৪২.৪৪ কোটি এবং বিশ্বব্যাপী ৪৫২.৮৬ কোটি সংগ্রহ করেছে। ছবিটির শুরুটা ছিল ধীরগতির এবং প্রেক্ষাগৃহে প্রথম দুই সপ্তাহ চলার পর এটিকে একরকম বাতিল বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। ‘হনুমান অংশ’ মাত্র ১০ লক্ষ দিয়ে শুরু করেছিল এবং প্রথম দুই সপ্তাহে আয় করেছিল মাত্র ১.৫০ কোটি ।
তবে, এরপর ছবিটি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে ইতিবাচক আলোচনা শুরু হয় এবং টিকিট বিক্রি দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। চতুর্থ সপ্তাহ থেকে ‘হনুমান অংশ’ ভারতীয় বক্স অফিসে প্রতি সপ্তাহে নেট ৬০ কোটির বেশি সংগ্রহ করে । অষ্টম সপ্তাহে ‘হনুমান অংশ’ দেশীয় বক্স অফিসে ৩০০ কোটির অঙ্ক অতিক্রম করে, যা এর আগে ২৫টিরও কম হিন্দি ছবি করতে পেরেছে। ছবিটি বক্স অফিসে ৮০ দিনেরও বেশি সময় ধরে চলেছিল, যা নিজেই একটি স্মরণীয় কৃতিত্ব।