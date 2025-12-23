Jojo Mukherjee Husband: ৩১ বছর ধরে বরের সঙ্গে থাকেন না জোজো, তবুও টিকে রয়েছে বিয়ে! গায়িকার বরকে চেনেন?

Jojo Mukherjee Husband: ৩১ বছর ধরে বরের সঙ্গে থাকেন না জোজো, তবুও টিকে রয়েছে বিয়ে! গায়িকার বরকে চেনেন?
তিনি বড় হন, বুড়ো হন না। তাঁর মন চিরসবুজ। ৫০-এ পা দিলেন জোজো মুখোপাধ্যায়, টলিপাড়ার আদরের মিস জোজো।
বাংলা গানের দুনিয়ার পরিচিত মুখ জোজো। উইকিপিডিয়ার পাতা বলে তাঁর জন্মদিন ১লা জানুয়ারি। কিন্তু তা সঠিক নয়। ২৩-এ ডিসেম্বর জন্মেছিলেন গায়িকা। দেখতে দেখতে জীবনের ৫০তম বসন্ত ছুঁয়ে ফেলেছেন তিনি। মাত্র ১৮ বছর বয়সে পালিয়ে বিয়ে করেছিলেন জোজো! মিস থেকে হয়েছিলেন মিসেস, তবে দর্শক-শ্রোতাদের কাছে আজও তিনি মিস জোজো নামেই পরিচিত। ৬ বছর বয়স থেকে মঞ্চে গান গাইছেন জোজো, করেছেন অভিনয়ও। মঙ্গলবার গায়িকার জন্মদিন।
৫০-এর গণ্ডি ছুঁয়েও আগের মতোই বিন্দাস জোজো। সারেগামাপা-র বিচারক রেখেঢেকে কথা বলা পছন্দ করেন না। ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও খোলামেলা জোজো। বছর খানেক আগে ছেলে আদিকে (আদিপ্ত) দত্তক নিয়েছেন গায়িকা। তাঁর মেয়ে বাজো চাকরিসূত্রে শহরের বাইরে থাকে। বরও থাকেন উত্তরবঙ্গে। কলকাতায় ছেলেকে ঘিরেই কাটে জোজোর জীবন।
জোজোর স্বামীর নাম কিংশুক মুখোপাধ্যায়। গানের দুনিয়া তাঁকে চেনে বাবলু নামে। কেন স্বামীর সঙ্গে একছাদের তলায় থাকেন না জোজো?
লং ডিসট্যান্ট বিয়ে জোজোর। প্রকৃতির হাতছানিতে শহর থেকে দূরে থাকেন কিংশুক। ডুয়ার্সে হোম স্টে রয়েছে কিংশুকের। সেখানেই পাকাপাকিভাবে থাকেন তিনি। সময়-সুযোগ পেলেই স্বামীর কাছে ছুটে যান জোজো। চলতি বছরের গোড়ার দিকেই বিয়ের ৩১ বছর পূর্ণ করেছিলেন জোজো। ৩১তম বিবাহবার্ষিকীতে নিজের লং ডিসট্যান্ট দাম্পত্য নিয়ে অকপটে জানিয়েছিলেন সবটা। তিনি লিখেছিলেন, ‘হে ভগবান! চোখের পলকে ৩১ বছর পার করে ফেললাম। আমার মনে হয় আমরা দুজন সত্যি ভাগ্যবান যে জীবনে এই চড়াই উতরাই গুলো দেখেছি। ভালোসময়, খারাপ সময়…….লোকে বলে লং ডিসট্যান্ট বিয়ে টেকে না। তবে আমার মনে হয় যবে থেকে নিজেদের পেশাদার জীবনের জন্য আমরা আলাদা থাকা শুরু করেছি দুজনেই আরও পরিণত হয়েছি’।
স্বামীর জন্যই আজ তিনি পরিণত নারী বিশ্বাস জোজোর। কিংশুক তাঁকে নিজের শর্তে জীবন বাঁচার অধিকার দিয়েছে, সেই জন্যও কৃতজ্ঞ গায়িকা। এক টক শো-তে এসে জোজো জানিয়েছিলেন, রবীন্দ্রসরোবর লেকে কিংশুকের সঙ্গে প্রেম করতেগিয়েছিলেন তিনি। কিছু ক্ষণ পর দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশ। থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল দুজনকে। পরের দিনই হবু শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছিলেন জোজো। এক সপ্তাহের মাথায় বিয়েও করে নেন জোজো এবং কিংশুক।