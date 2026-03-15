    Alia Bhatt Birthday: আলিয়ার বয়স তখন ৯, রণবীর ২০-র ঝকঝকে যুবক, রালিয়ার প্রথম দেখা হয় কীভাবে?

    রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাটের প্রেমকাহিনি আজ নেটপাড়ার অন্যতম চর্চিত বিষয়। কিন্তু জানেন কি, তাঁদের প্রথম দেখা হয় যখন                                               আলিয়ার বয়স ছিল মাত্র ৯ বছর! সঞ্জয় লীলা বনশালির এক অদ্ভুত পরিকল্পনার কারণে তাঁদের এই সাক্ষাৎ ঘটেছিল।

    Mar 15, 2026, 10:30:35 IST
    By Priyanka Mukherjee
    রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাট আজ বলিউডের ‘পাওয়ার কাপল’। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কের বীজ বপন হয়েছিল বহু বছর আগে। বলিউডের ক্য়াসেনোভা হিসাবে পরিচিত রণবীর থিতু হন আলিয়া। তাঁর নাম জড়িয়েছে দীপিকা-ক্য়াটরিনা ছাড়াও বহু নারীর সঙ্গে। কিন্তু জানেন কি এরা সকলে রণবীরের জীবনে এন্ট্রি নেওয়ার আগেই আলিয়ার সঙ্গে তাঁর ললাট লিখন সম্পন্ন হয়েছিল।

    আলিয়ার তখন ৯, রণবীর ২০-র ঝকঝকে যুবক, রালিয়ার প্রথম দেখা হয় কীভাবে?

    জুটির প্রথম দেখার সেই রোমাঞ্চকর এবং কিছুটা অদ্ভুত কাহিনী। তখন রণবীরের বয়স ২০ বছর, আর আলিয়া ছিলেন মাত্র ৯ বছরের এক ছোট্ট শিশু। রবিবার, ১৫ই মার্চ আলিয়া পা দিলেন ৩৩। রাহার মায়ের জন্মদিনে ফিরে দেখা দুজনের প্রথম আলাপের গল্প।

    বনশালির সেই পরিকল্পনা:

    বিখ্যাত পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনশালি সেই সময় ‘বালিকা বধূ’ (Balika Vadhu) ছবিটির একটি রিমেক করার কথা ভেবেছিলেন। আর সেই ছবির প্রধান দুই চরিত্রের জন্য তাঁর পছন্দ ছিল— ২০ বছরের তরুণ রণবীর এবং ৯ বছরের ছোট্ট আলিয়া।

    এক সাক্ষাৎকারে রণবীর জানিয়েছিলেন, সেই ছবির প্রস্তুতির জন্য তাঁদের একটি ফটোশুটও করা হয়েছিল। বনশালি চেয়েছিলেন দুই অসম বয়সী অভিনেতা-অভিনেত্রীর মাধ্যমে গল্পের সেই সারল্য ফুটিয়ে তুলতে।

    রণবীর তখন বনশালির সহকারী হিসেবে কাজ করছিলেন। সেই সময় বনশালি তাঁকে বলেছিলেন আলিয়ার সঙ্গে পোজ দিতে। রণবীর হাসতে হাসতে জানান, আলিয়া তখন খুবই লাজুক ছিলেন এবং রণবীরের কাঁধে মাথা রেখে পোজ দিতে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

    অতীত থেকে বর্তমান:

    যদিও সেই সময় ‘বালিকা বধূ’ ছবিটি আর তৈরি হয়নি, কিন্তু সেই প্রথম দেখা আজ এক সুন্দর পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছে। রণবীর বলেন, ‘সেদিন কে জানত যে সেই ৯ বছরের মেয়েটিই একদিন আমার স্ত্রী হবে!’ বছরের পর বছর ধরে আলিয়ার সেই ‘ক্রাশ’ আজ এক সুখী দাম্পত্যে পরিণত হয়েছে। সেই ফটোশ্য়ুটের ছবি রণবীর-আলিয়ার সুখী গৃহকোণে সাজানো আছে পরম-যত্নে।

    ফিরে দেখা:

    রণবীর আরও জানান যে, আলিয়ার মধ্যে সেই ছোটবেলা থেকেই একজন বড় তারকা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। বনশালিও আলিয়ার সেই প্রতিভাকে তখনই চিনেছিলেন। আজ তাঁরা দুজনেই বলিউডের শীর্ষসারির তারকা এবং তাঁদের রসায়ন ‘ব্রহ্মাস্ত্র’ ছবিতেও দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। আগামিতে বনশালির ছবিতেই ফের একত্রে দেখা যাবে তাঁদের। লাভ অ্য়ান্ড ওয়ার তৈরি করছেন পরিচালক। সেই ছবিতেই জুটিতে রণবীর-আলিয়া। এই ছবিতে থাকছেন ভিকি কৌশলও। ২১ বছর আগের সেই অসমাপ্ত কাহিনি পরিণতি পেয়েছে আগেই, বনশালি তাতে নতুন কী রঙ লাগান সেটাই এখন দেখবার।

