Madhabi Mukherjee: ‘তোমাদের মায়ের প্রেমিকের নাম জানো?’ স্বামীর অপমান সয়েছেন,কেন মাধবীর টেকেনি সংসার?

Madhabi Mukherjee: ‘তোমাদের মায়ের প্রেমিকের নাম জানো?’ স্বামীর অপমান সয়েছেন,কেন মাধবীর টেকেনি সংসার?
'উনি বলতেন, সমাজ কি আমার একটা ছোট্ট অপরাধ মেনে নেবে না?’ পূর্ণতা পায়নি তাঁদের কাহিনি। তবে সত্যজিতের চারুলতা হয়েই বাঙালি মনে আজও উজ্জ্বল উপস্থিতি মাধবীর।
ভালোবেসে সত্যজিতের হাত ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিবাহিত পরিচালকের থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন মাধবী। পরে নির্মল কুমারের সঙ্গে সংসার পাতলেও দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। দীর্ঘকাল একসঙ্গে থাকেন না দুজনে।
১০ই ফেব্রুয়ারি জন্ম মাধবী মুখোপাধ্যায়ের। মঙ্গলবার ছিল অভিনেত্রীর জন্মদিন। ৮৪-এ পা দিলেন সত্যজিতের চারুলতা মাধবী। এখনও অভিনয়ের জগত থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেননি। ছোটপর্দার পরিচিত মুখ। লীনা গঙ্গোপাধ্য়ায়ের ভোলেবাবা পার করেগা-তে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। কেরিয়ার সফর কিন্তু ব্য়ক্তিগত জীবনে সুখ পাননি মাধবী। সত্যজিতের সঙ্গে প্রেম টেকেনি, দাম্পত্য়সুখও মেলেনি।
সত্যজিৎ রায়ের চারুলতা ছবিতে অভিনয়ের পরেই ইন্ডাস্ট্রিতে মাধবী আর সত্যজিতের বিশেষ সম্পর্কের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। পরপর সত্যজিতের তিনটি সিনেমা অভিনয় করেন মাধবী মুখোপাধ্যায় - ‘মহানগর’ (১৯৬৩) ‘চারুলতা’ (১৯৬৪) এবং ‘কাপুরুষ’ (১৯৬৫)। আর কখনও সত্যজিতের নায়িকা হিসাবে দেখা যায়নি মাধবীকে। শোনা যায়, সত্যজিৎ ঘরণী বিজয়া রায়ের আপত্তিতেই আর মাধবীর জায়গা হয়নি সত্যজিতের ছবিতে।
এক সন্তানের বাবা, বিবাহিত পুরুষ সত্যজিৎ-কে ভালোবেসে আত্মগ্লানিতে ভুগেছেন মাধবী, বলেছেন তিনি কারুর সংসার ভাঙতে চাননি। অথচ নিজেকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন অপমানে, অনুশোচনায়। ‘ইলাস্ট্রেটেড উইকলি’ পত্রিকার সাংবাদিক এস এন এম আবদিকে দেওয়া বিস্ফোরক সাক্ষাৎকারে মনের ঝাঁপি খুলেছিলেন অভিনেত্রী। জানিয়েছিলেন, ‘একজন মহিলা হয়ে আর এক মহিলার ক্ষতি কী করে করব? এক বার আত্মহত্যা চেষ্টা করি। ৬০টি ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলাম। আমায় মেডিক্যাল কলেজে ভরতি করানো হয়েছিল। হাসপাতালে চার দিন অচৈতন্য ছিলাম। বিষয়টি গড়িয়েছিল থানা-পুলিশও। তবে সামাজিক মাধ্যমের দৌরাত্ম্য ছিল না বলে তা নিয়ে বিশেষ হইচই হয়নি।’
মাধবীর মতে, সত্যজিৎ রায় তাঁকে ভালোবাসতেন, সেটাই ছিল তাঁর বড় অপরাধ। কারণ সমাজের চোখে সেই সম্পর্ক অবৈধ ছিল। তাই অন্তরাত্মার ডাকে সত্যজিতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন মাধবী। পরবর্তীকালে বিয়ে করে সংসার পাতেন মাধবী। মাধবী-নির্মল কুমারের বিয়ের আসরেও হাজির ছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ, পৌঁছেছিলেন তাঁর স্ত্রী বিজয়া রায়ও।
যদিও মাধবীর দাবি, তিনি স্বামীর হাত ধরেছিলে তাঁকে সাহায্য করার তাগিদে। জোর গলায় বলেছিলেন,'সত্যজিৎবাবুই একমাত্র যাঁর হাত আমি সারা জীবন ধরতে চেয়েছি।' তাঁর স্বামী অতীত সম্পর্কে সবটাই জানতেন, তবুও তাঁকে কাঠগড়ায় তুলতে ছাড়েননি। আক্ষেপের সুরে তিনি বলেছিলেন, 'আমার স্বামীকে আমার মেয়েদের এ কথাও বলতে শুনেছি যে, ‘তোমরা কি জানো তোমাদের মায়ের প্রেমিকের নাম কী?’
সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর পর মাধবীর উপলব্ধি ছিল কিংবদন্তি পরিচালকের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে। কী সেই অন্যায়? অকপট স্বীকারোক্তি, ‘আমার মনে হয় তিনি আশা করেননি যে আমি তাঁর সঙ্গে একেবারেই সম্পর্ক রাখব না। হয়তো আমার তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা উচিত ছিল। কিছু ভাল কথা, সমবেদনা, কারও ক্ষতি করে না। কিন্তু, সেই কথাগুলিই এক জন মরণাপন্ন মানুষকে আবার বেঁচে ওঠার শক্তি জোগায়। এই জন্যই মনে হয়েছিল যে, আমি তাঁর প্রতি অন্যায় করেছিলাম’।
বিয়ের পর ২৫ বছর একসঙ্গে সংসার করেছেন মাধবী-নির্মল। । দুই মেয়ে, মিমি আর নীলাঞ্জনাকে মানুষ করার পর থেকে আলাদা দুজনে। তবে ডিভোর্সের পথে হাঁটেননি। তবে মাধবীর বিশ্বাস মনের মিল না থাকলে আলাদা থাকাটাই শ্রেয়।