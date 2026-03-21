৭৪০০ কোটির মালিক আদিত্যর ২য় বউ রানি, কপালে জুটেছিল ঘর ভাঙানি তকমা, YRF কর্ণধারের ১ম বউকে চেনেন?

৭৪০০ কোটির মালিক আদিত্যর ২য় বউ রানি, কপালে জুটেছিল ঘর ভাঙানি তকমা, YRF কর্ণধারের ১ম বউকে চেনেন?
Happy Birthday Rani Mukherji: ৪৮-এ পা দিলেন রানি মুখোপাধ্য়ায়। একটা সময় অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে তাঁর প্রেম নিয়ে কম চর্চা হয়নি। পরবর্তীতে যশ রাজ কর্ণধার আদিত্য চোপড়ার ঘরণী হন এই বাঙালি নায়িকা। ডিভোর্সি প্রযোজককে বিয়ের পর গোল্ড ডিগার তকমাও জুটেছিল তাঁর।
২০১৪ সালের এপ্রিলে গোপনে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন বার্থ ডে গার্ল রানি মুখোপাধ্যায়। মাত্র ১৬ জন উপস্থিত ছিল সেই বিয়েতে। ইতালিতে বসেছিল বিয়ের অনুষ্ঠান। বলিউডের সবচেয়ে বড় প্রযোজনা সংস্থা যশ রাজ ফিল্মসের কর্ণধার আদিত্য চোপড়ার গলায় মালা দিয়েছিলেন এই বঙ্গ সুন্দরী। হামেশা লাইমলাইট থেকে দূরেই থাকেন আদিত্য় চোপড়া। যশ চোপড়া পুত্র ক্যামেরায় ধরা দেন না, সেই কারণেই বিয়ের ১২ বছর পরও রানি-আদিত্য়র বিয়ের একটা ছবিও দেখার সৌভাগ্য হয়নি ভক্তদের। জন্মদিনে ফিরে দেখা রানির ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে জুড়ে থাকা এক বিতর্কিত অধ্যায়।
৭৪০০ কোটির মালিক আদিত্য চোপড়ার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে উঁকিঝুঁকি কম নেই। তবে তিনি রাখঢাক রাখতেই পছন্দ করেন। রানির আগেও একটা বিয়ে ছিল তাঁর। শোনা যায়, রানি আগমনেই নাকি ঘর ভাঙে আদিত্য়র। নায়িকার কপালে জুটেছিল ঘর ভাঙানি তকমা। চেনেন আদিত্য চোপড়ার প্রথম স্ত্রীকে?
বলিউডের সবথেকে প্রভাবশালী প্রযোজক-পরিচালক আদিত্য চোপড়া বরাবরই অন্তরালে থাকতে পছন্দ করেন। ঠিক তেমনই প্রচারবিমুখ ছিলেন তাঁর প্রথম স্ত্রী পায়েল খান্না। আদিত্য-রানি মুখার্জির সুখী গৃহকোণ আমাদের সবার চেনা, কিন্তু পায়েলের সঙ্গে তাঁর আট বছরের দাম্পত্য ছিল আদিত্যর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিপ্রস্তর।
শৈশবের বন্ধুত্ব ও সাতপাক
পায়েল খান্না ছিলেন আদিত্যর ছোটবেলার বন্ধু। যশ চোপড়ার বড় ছেলে যখন ‘দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে’ (১৯৯৫)-এর মাধ্যমে ভারতীয় সিনেমার ইতিহাস লিখছেন, পায়েল তখন তাঁর পাশে এক নিভৃত ছায়ার মতো ছিলেন। ২০০১ সালে অত্যন্ত সাদামাঠা এবং ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই জুটি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। গ্ল্যামার দুনিয়ার জাঁকজমক এড়িয়ে চলা এই বিয়েটি ছিল নিখাদ ভালোবাসার এক উদাহরণ।
ফাটল ও বিচ্ছেদের সুর
বিয়ের কয়েক বছর পর থেকেই তাঁদের সম্পর্কের সমীকরণে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। ২০০৭ সাল নাগাদ তাঁদের আলাদা হওয়ার গুঞ্জন তুঙ্গে ওঠে। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া এবং মনোমালিন্যের পর ২০০৯ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ চূড়ান্ত হয়। শোনা যায়, তাঁদের এই বিচ্ছেদে যশ চোপড়া ও তাঁর স্ত্রী পামেলা চোপড়া অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন, কারণ পায়েল তাঁদের পরিবারের অত্যন্ত প্রিয় পাত্রী ছিলেন।
বিচ্ছেদের পরবর্তী জীবন
বিচ্ছেদের পর পায়েল খান্না নিজেকে পুরোপুরি আড়ালে নিয়ে যান। তিনি কোনওদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে এসে কাদা ছোড়াছুড়ি করেননি, বরং নিজের মর্যাদা বজায় রেখে ব্যক্তিগত জীবন বেছে নিয়েছেন।
আদিত্য চোপড়া ও পায়েল খান্নার গল্পটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, বলিউডের ঝলমলে পর্দার আড়ালেও মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে টানাপড়েন থাকে। মর্যাদা এবং গোপনীয়তা বজায় রেখে কীভাবে একটি দীর্ঘ সম্পর্কের ইতি টানা যায়, পায়েল ও আদিত্যর বিচ্ছেদ তার এক অন্যতম উদাহরণ।