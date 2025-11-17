ইমরানের সঙ্গে জোর টক্কর অজয়ের! 'হক' ও 'দে দে পেয়ার দে ২' কত আয় করল?

ইমরান হাশমি এবং ইয়ামি গৌতম অভিনীত 'হক' সিনেমাটি মানুষের মন ছুঁয়ে গিয়েছে। বাস্তব গল্প অবলম্বনে এই সিনেমাটি তৈরি করা হয়েছে। চলতি মাসের ৭ তারিখ ‘হক’ সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে। সোনাক্ষী সিনহার ‘জটাধারা’ সিনেমাটি ও ‘হক’ একই দিনে মুক্তি পায়। ফলে বক্স অফিসে দুটি সিনেমার মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। দশম দিনে ‘হক’ সিনেমার প্রাথমিক আয় কত জানেন? জেনে নিন।
ইমরান হাশমি এবং ইয়ামি গৌতম অভিনীত ‘হক’ ছবিটি ১৯৮০-এর দশকে নির্মিত একটি কোট রুম ড্রামা। শাহ বানোর বাস্তব জীবনের ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত। ছবিটিতে দেখানো হয়েছিল যে কীভাবে একজন মুসলিম মহিলা তাঁর অধিকারের জন্য লড়াই করেছিলেন। তাঁর সেই লড়াই দেশজুড়ে মুসলিম মহিলাদের জন্য এক বিরাট শক্তি হয়ে ওঠে। ২৪২ কোটি টাকা (২৪২ কোটি) বাজেটে নির্মিত ‘হক’ ছবিটি প্রথম দিনেই ২১.৭৫ কোটি টাকা (২১৭.৫ মিলিয়ন) আয় করে। রবিবার ছবির প্রাথমিক আয়ের পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে এসেছে। স্যাকনিল্কের প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, ‘হক’ অষ্টম দিনে ১.২০ কোটি টাকা (৫১২ মিলিয়ন) আয় করেছে। এর ফলে ভারতীয় বক্স অফিসে ছবিটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ১৬.৯৫ কোটি টাকা (৫১৬.৯৫ মিলিয়ন)।
অন্যদিকে, অজয় দেবগন এবং রাকুল প্রীত অভিনীত 'দে দে পেয়ার দে ২' সমালোচকদের কাছ থেকে প্রশংসা পাচ্ছে। 'দে দে পেয়ার দে ২' প্রথম দিনেই দুর্দান্ত আয় করেছে। 'দে দে পেয়ার দে ২' প্রথম দিনে ৮.৭৫ কোটি টাকা আয় করেছে। দ্বিতীয় দিনে ১২.২৫ কোটি রুপি টাকা করেছে। স্যাকনিল্কের প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, রবিবার ১৪.০০ কোটি টাকা আয় করেছে। এইভাবে, ভারতীয় বক্স অফিসে ছবিটির মোট সংগ্রহ এখন পর্যন্ত ৩৫.০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।