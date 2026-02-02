Edit Profile
    ভারতীয় ক্রিকেট দলের রণবীর সিং কে? কে করণ জোহর, কে-ই বা গব্বর! খোলসা হরভজন-শ্রীসন্থের

    হরভজন সিং এবং শ্রীসন্থ ইউটিউব শো ‘হু ইজ দ্য বস’ ভারতীয় ক্রিকেট টিমকে নিয়ে মজার মজার নানা বিষয় ফাঁস করেছেন। তাঁরা জানান যে, ‘ক্রিকেট দলের রণবীর সিং’ কে! এটাও জানা যায় যে, কোন ক্রিকেটারের সঙ্গে তাঁরা নিরুপা রায়ের তুলনা করেন! দলের শাহরুখের কথাও বর্ণনা করেছেন। 

    Updated on: Feb 02, 2026 5:31 PM IST
    By Tulika Samadder
    ক্রিকেটার হরভজন সিং তার অভিনেত্রী স্ত্রী গীতা বসরার সঙ্গে একটি ইউটিউব শো উপস্থাপনা করেন। শ্রীসন্থ এবং তাঁর স্ত্রী ভুবনেশ্বরী কুমারি সম্প্রতি এই শোতে উপস্থিত ছিলেন। দুই স্ত্রীই তাদের ক্রিকেটার স্বামীকে তাদের সহকর্মী ক্রিকেটারদের নিয়ে মজার মজার নানা প্রশ্ন করেন। তাঁরা একজন করে বলিউড তারকার নাম নেন, জানতে চান সেই তারকার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিল আছে কোন ক্রিকেটারের!

    হরভজন ও শ্রীসন্থ।
    হরভজন ও শ্রীসন্থ।

    তা কোন ক্রিকেটার সবসময় রণবীর সিংয়ের মতো উদ্যমী ও উৎসাহী? এতে হরভজন এবং শ্রীসন্থ দুজনেই বিরাট কোহলির নাম নেন।

    শ্রীসন্থকে বলতে শোনা যায়, ‘ওই সময় যখন এসেছিল, তখন সব সময় মজার মেজাজে থাকতেন তিনি। ওঁর ডাকনাম ছিল চিকু, আমার মনে আছে ভাজ্জি পা এবং যুবি পা তাকে সমস্ত কাজ করাতেন। তিনি সর্বদা শক্তিতে পূর্ণ ছিলেন।’

    হরভজন ও শ্রীসন্থ রোহিত শর্মার ভুলে যাওয়ার অভ্যাস নিয়েও কথা বলেছেন। সানি দেওলকে পাকিস্তান ভয় পায়, দুই ক্রিকেটারই তাকে নিরুপা রায়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, আপনারা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু রোহিত শর্মা সব ভুলে যান, এমনকী মাঝে মাঝে নিজের কিট ব্যাগটিও।

    নানা পাটেকরের নাম উচ্চারণ করতেই, হরভজন ও শ্রীসন্থ একে অপরের নাম নেন। শ্রীসন্থ হরভজনকে জনি লিভারের মতো কৌতুক অভিনেতা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান যাকে ভয় পায় সানি দেওল, তার প্রতিক্রিয়ায় যুবরাজ সিং, বুমরাহ, কোহলির মতো অনেকের নাম উঠে আসে।

    এই ক্রিকেট মোবাম্বো কে, যে একটুতেই খুশি হয়ে যায়? দুই ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্মণ এবং শিখর ধাওয়ানের নাম নেন। গব্বর সিং কে, যে আসলে পুরো ড্রেসিং রুম চুপ? নাম আসে সচীন তেন্ডুলকরের। যদিও দুজনে স্পষ্ট করে দেন, সকলে চুপ হয়ে যান তাঁর প্রতি সম্মান দেখিয়ে। সচীন ছাড়াও ওই তালিকায় আছেন কপিল দেব ও অনিল কুম্বলে।

    এছাড়াও করণ জোহরের মতো পার্টি করার অভ্যাস রয়েছে শ্রীসন্থ এবং যুবরাজের। আর অক্ষয় কুমারের মতো সকালে ওঠার অভ্যাস রাহুল দ্রাবিড়ের।

    এঁরা ছাড়াও রয়েছেন কপিল দেব ও অনিল কুম্বলে। শ্রীসন্থ এবং যুবরাজ করণ জোহরের মতো পার্টি করতেন। রাহুল দ্রাবিড় অক্ষয় কুমারের মতো সকালের পছন্দ করতে পছন্দ করেন। শাহরুখ খান দলের প্রেমিক ছেলে জহির খান ও যুবরাজ। আর শাহরুখ খানের মতো লাভার বয় হলেন, জাহির খান ও যুবরাজ।

