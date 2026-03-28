Hardik-Mahieka: সামনে অগস্ত্য একা! এদিকে প্রেমিকা মাহিকার হাত ধরে হাঁটছেন হার্দিক, হল সমালোচনা
৫ বছরের অগস্ত্য একা হাঁটছে, আর পিছনে মাহিকার হাত ধরে হাঁটছে হার্দিক। ভিডিয়ো সামনে আসতেই নেটপাড়ায় সমালোচনার ঝড়।
২০২৪ সালে হার্দিক পান্ডিয়া ও তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী নাতাশা স্ট্যানকোভিচের বিচ্ছেদ হয়। তবে দুজনেই সেই সময় যৌথ বিবৃতি দিয়ে জানান যে, ছেলে অগস্ত্যর দায়িত্ব একসঙ্গে পালন করবেন তাঁরা। আজকাল হামেশাই বাবা হার্দিকের সঙ্গে দেখা যায় অগস্ত্যকে, তবে সেই সময় সঙ্গে থাকেন মাহিকাও।
ভাইরাল ভিডিয়ো
শনিবার নতুন একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে মাহিকার হাত ধরে হেঁটে চলেছে হার্দিক। এদিকে ৫ বছরের অগস্ত্য একা হাঁটছে সামনে। এতেই কটাক্ষে ভরেছে নেটপাড়া। ভরে গিয়েছে বিরূপ মন্তব্য।
একজন লেখেন, ‘ভাই মাহিকা একা হাঁটতে পারে, গিয়ে ছেলের হাত ধর’! আরেকজন আবার কটাক্ষ করে লেখেন, ‘হার্দিকভাই ভয়েতে মাহিকার হাত ছাড়ে না, যদি পালিয়ে যায়’! আরেকটি কমেন্টে লেখা, ‘বাচ্চাটার জন্য খারাপ লাগছে আমার। একটু ওকে সময় দিন।’ অন্যজন লেখেন, ‘আমি নাতাশার জায়গায় থাকলে কোনোদিন হার্দিককে দিতাম না ছেলের দায়িত্ব।’
দেখুন সেই ভিডিয়ো-
মাহিকার প্রেমে হাবুডুবু হার্দিক
বর্তমানে মাহিকা শর্মার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন হার্দিক। সারাক্ষণই সঙ্গে দেখা যায় মাহিকাকে। এমনকী, টি ২০ বিশ্বকাপ জয়ের পরেও, মাঠে দুজনকে একে-অপরের মধ্যে ডুবে যেতে দেখা যায়। এমনকী, হার্দিক তো জাতীয় পতাকা গায়ে জড়িয়ে শুয়েও পরেছিলেন মাহিকার পাশে, যা নিয়ে আইনি ঝামেলাতেও জড়িয়েছেন ক্রিকেটার। তবে এসব বিতর্কে মোটেও মাথা ঘামাতে রাজি নন হার্দিক বা মাহিকা কেউই।
মাহিকা ও অগস্ত্যর সম্পর্ক কেমন?
মাহিকার সঙ্গে এর আগেও অগস্ত্যকে দেখা গিয়েছিল। এমনকী, টি২০ বিশ্বকাপে বাবার খেলা দেখতে সেমি ফাইনাল ম্যাচের দিন মাঠে যায় অগস্ত্য। তাঁকে সামলে রাখতে দেখা যায় মাহিকাকেই। এমনকী, বাবা আউট হওয়ার পর যখন খুদে খুব রেগে যায়, তখন তাকে সামলয়ও মাহিকাই। এমনকী, হার্দিক সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ভিডিয়ো শেয়ার করেন, তাতেও দুজনকে দেখা যায় একত্রে।
নাতাশা ও হার্দিকের ডিভোর্স
২০২০ সালে করোনা লকডাউন চলাকালীন নাতাশা স্ট্যানকোভিচের সঙ্গে আইনি বিয়ে হয়েছিল হার্দিকের। আর সেই বছরই জন্ম হয় ছেলে অগস্ত্যর। দুজনে ২০২৪ সালে ডিভোর্সের ঘোষণা করেন। তবে ছেলের দায়িত্ব যৌথভাবে নেবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন ভারতীয় আলরাউন্ডার।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন।