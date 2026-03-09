Edit Profile
    বিশ্বকাজ জয়ের পর মাঠেই জড়িয়ে চুমু! মাহিকাকে প্রেমিকা নয়, ‘স্ত্রী’ বললেন হার্দিক

    ফাইনালে জয়ের পর, মাঠেই প্রেমিকা মাহিকা শর্মার সঙ্গে সেলিব্রেশনে মজেন হার্দিক। আর তাঁদের ফোটো, ভিডিয়ো আপাতত ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। 

    Published on: Mar 09, 2026 10:54 AM IST
    By Tulika Samadder
    রবিবার রাতে, ২০২৬ সালের আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার জয়র পর আনন্দের হাসি গোটা দেশের মুখে। আর এই সিরিজে দারুণ পারফরমেন্স ছিল হার্দিক পান্ডিয়ার। ফাইনালে জয়ের পর, মাঠেই প্রেমিকা মাহিকা শর্মার সঙ্গে সেলিব্রেশনে মজলেন হার্দিক। তাঁর আর মাহিকার ভিডিয়ো-ফোটো ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়াতে।

    হার্দিক ও মাহিকা।
    হার্দিক ও মাহিকা।

    মাহিকাকে ‘স্ত্রী’ বললেন হার্দিক

    ম্যাচের পর সম্প্রচারককে হার্দিক বলেন, ‘মাহিকা আমার জীবনে আসার পর থেকে আমি জয়লাভ করে আসছি। আমার জীবন বদলে গিয়েছে। মাহিকার কথা তাই আলাদা করে না বললেই নয়। আমার স্ত্রী পাশে না থাকলে এসব কিছুই সম্ভবই হত না। আমি সত্যিই খুব খুশি।’ বলে রাখা ভালো, প্রায় প্রতিটা ম্যাচেই ছিলেন মাহিকা। দর্শকাসন থেকে ভালোবাসার মানুষকে সমর্থন করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

    ‘আরও ১০ বছর খেলতে চাই’

    এখানেই শেষ নয়, হার্দিক আরও জানিয়েছেন যে, আরও লম্বা সময় দেশের হয়ে খেলতে চান তিনি। হার্দিক বলেন, ‘আমি এখন দলের অন্যতম সিনিয়র। তবে কেরিয়ারের অর্ধেক বাকি বলেই আমি মনে করি। আমি আরও ১০ বছর ভারতের হয়ে খেলতে চাই। আর এই বছরগুলিতে, আমি কমপক্ষে ৪ থেকে ৫টি আইসিসি ট্রফি জিততে চাই।’

    ২০২৬ টি-টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপে হার্দিকের পারফরমেন্স

    ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হার্দিক পান্ডিয়া অসাধারণ পারফর্ম করেছিলেন। নতুন বলে বোলিং থেকে শুরু করে শেষ ওভারে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং, প্রতিটি ভূমিকাতেই তিনি দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে তিনি ভারতীয় দলের জন্য ট্রাম্প কার্ড হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিলেন।

    হার্দিক-পুত্র অগস্ত্যর সঙ্গে কেমন সম্পর্ক মাহিকার

    কদিন আগে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সেমি ফাইনাল ম্যাচে এসেছিলেন হার্দিক-পুত্র অগস্ত্য। আর সেই সময় প্রেমিকের সন্তানকে একেবারে আগলে রাখতে দেখা যায় মাহিকাকে। এমনকী, ভিআইপি স্ট্যান্ডে মাহিকার কোল ঘেঁষে বসেই ম্যাচ দেখেন অগস্ত্য। এমনকী, বাবা আউট হয়ে যেতে বেশ রেগেও গিয়েছিল খুদে। মিষ্টিভাবে বকাবকিও করছিল হার্দিককে দূর থেকেই। সেইসময়ও অগস্ত্যকে শান্ত করেন মাহিকাই। এরপর ম্যাচ শেষে নিজেই গাড়িতে চাপিয়ে বাড়ি নিয়ে যান।

    হার্দিক ও নাতাশা

    ২০২০ সালের ৩১ মে আইনি বিয়ে করেছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া ও নাতাশা স্ট্যানকোভিচ। এমনকী, ২০২৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি দুজনে সামাজিক বিয়েও করেন ধুমধাম করে। তবে ২০২৩-এর শেষে এসেই পথ আলাদা হয়। তবে ৫ বছরের ছেলের দায়িত্ব যৌথভাবে নেওয়ার ঘোষণা করেছেন হার্দিক-নাতাশা। অগস্ত্য মায়ের সঙ্গে থাকলেও, বাবার ছুটিছাটা থাকলে চলে আসে হার্দিকের কাছে।

