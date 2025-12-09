Edit Profile
    Hardik Pandya GF: ‘সীমা লঙ্ঘন হচ্ছে…’, গার্লফ্রেন্ড মাহিকার 'প্যান্টি' ক্যামেরা ধরা পড়তেই কড়া হুঁশিয়ারি হার্দিকের!

    Hardik Pandya GF: মডেল মাহিকা শর্মার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন হার্দিক। ছোট পোশাকে নীচের অ্যাঙ্গেল থেকে মাহিকাকে ফ্রেমবন্দি করতেই প্রকাশ্যে মডেলের অন্তর্বাস। চটে লাল হার্দিক। 

    Published on: Dec 09, 2025 4:13 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    জয়া বচ্চনের পর পাপারাৎজিরদের উপর চটে লাল ভারতীয় ক্রিকেট তারকা হার্দিক পান্ডিয়া। বান্ধবী মাহিকা শর্মাকে 'অশ্লীলভাবে' ফ্রেমবন্দি করার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়া। সেপ্টেম্বরের পর প্রথমবারের মতো ভারতীয় দলে ফিরতে প্রস্তুত এই অলরাউন্ডার। এর মাঝেই তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি দৃঢ় বার্তা জারি করে হার্দিক বলেন, ‘পরিষ্কারভাবে সীমারেখা অতিক্রম করা হয়েছে’।

    কী ঘটেছে?

    বান্দ্রার একটি রেস্তোরাঁয় সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিলেন মাহিকা যখন পাপারাৎজিরা নীচের দিক থেকে মাহিকাকে লেন্সবন্দি করেন। মাহিকা এত ছোট পোশাক পরেছিলেন যে সিঁড়ি দিতে নামবার সময় নীচের দিক থেকে ভিডিয়ো তোলার ফলে তাঁর অন্তর্বাস স্পষ্ট দেখা যায়। 'একটি ব্যক্তিগত মুহূর্তকে সস্তা সংবেদনশীলতায় পরিণত করা হয়েছিল, বলে দাবি করেছেন হার্দিক। ভারতের অলরাউন্ডার এই ঘটনায় বিরক্ত, তিনি জানান দেশের মহিলাদের প্রতি আরও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ হওয়া উচিত। হার্দিক আরও যোগ করেছেন যে যদিও তিনি সর্বদা মিডিয়ার সাথে শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করেছেন, তবে এটি স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে সবকিছু ভাইরাল হওয়ার কনটেন্ট নয়।

    তিনি লেখেন, 'আমি বুঝতে পারি যে পাবলিক ফিগার হওয়ার অর্থ হল তোমার ব্যক্তিগত জীবনের উপর সর্বদা নজরদারি চলবে, এটি আমার বেছে নেওয়া জীবনের অংশ। কিন্তু আজ এমন কিছু ঘটেছে যা সীমারেখা অতিক্রম করেছে।

    হার্দিকের কথায়, ‘এটি মৌলিক সম্মানের বিষয়। নারীরা মর্যাদার অধিকারী। প্রত্যেকেরই সম্মান প্রাপ্য। প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করা মিডিয়া ভাইদের প্রতি: আমি আপনাদের হুড়োহুড়িকে সম্মান করি এবং আমি সবসময় সহযোগিতা করি। তবে আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি, দয়া করে একটু বেশি সচেতন হোন। সবকিছু তুলে ধরার দরকার নেই। প্রতিটি কোণ থেকে নেওয়ার দরকার নেই। আসুন আমরা এই খেলায় কিছুটা মানবিকতা বজায় রাখি। আপনাদের ধন্যবাদ’।

    হার্দিক আগেই নিশ্চিত করেছিলেন যে তিনি এই বছরের অক্টোবর মাস থেকে মাহিকার সাথে সম্পর্কে রয়েছেন। ক্রিকেটার তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে মাহিকার বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন, যার মধ্যে একটি সুইমিং পুলে তারা একসাথে ছিলেন।

    হার্দিক সম্প্রতি জানিয়েছেন, তাঁর জীবনের তিনটি স্তম্ভ ক্রিকেট, তার ছেলে অগস্ত্য এবং মাহিকা। ছেলে অগস্ত্যর সঙ্গেও যে মাহিকার বন্ধুত্ব জমে উঠেছে তার ঝলক হার্দিকের ইনস্টাগ্রাম দেখলেই বোঝা যায়।

    মাহিকার সঙ্গে সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসার আগে ব্রিটিশ গায়িকা জেসমিন ওয়ালিয়ার সাথে নাম জড়িয়েছিল হার্দিকের হার্দিক। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে আইপিএল ম্যাচের পরে তাকে স্টেডিয়ামে হার্দিকের জন্য উল্লাস করতে দেখা গিয়েছিল এবং এমনকি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স টিম বাসে উঠতে দেখা গিয়েছিল। পরে প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে দুজনে শেষ পর্যন্ত আলাদা পথে চলে যান এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় একে অপরকে আনফলো করেন। এর আগে অভিনেতা ও মডেল নাতাসা স্ট্যানকোভিচকে বিয়ে করেছিলেন হার্দিক। গত বছর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে ডিভোর্সের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে দুজনে। জানান, ‘চার বছর একসঙ্গে থাকার পর আমরা আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এবং আমাদের সর্বস্ব দিয়েছি এবং আমরা বিশ্বাস করি এটি আমাদের উভয়ের সর্বোত্তম স্বার্থে। এটি একটি কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল, আমরা আমাদের পরিবার গঠনের সময় যে আনন্দ, সম্মান এবং সাহচর্য ভাগ করে নিয়েছিলাম তা বিবেচনা করে’।

    অগস্ত্যর কাস্টডি নাতাশার কাছে থাকলেও হার্দিকের সঙ্গেও নিময়িত সময় কাটায় খুদে।

