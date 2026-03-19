মাথায় ওড়না, ‘আদর্শ বউমা’ মাহিকা করল হার্দিকের নতুন গাড়ির পুজো, কত দাম ফেরারির?

মাথায় ওড়না, ‘আদর্শ বউমা’ মাহিকা করল হার্দিকের নতুন গাড়ির পুজো, কত দাম ফেরারির?
টি২০ বিশ্বকাপের ঐতিহাসিক জয়ের পর তিনি নিজেকে একটি ব্যয়বহুল গাড়ি উপহার দিয়েছেন, যার দাম ১২ কোটি টাকা।
ভারতীয় ক্রিকেটের হার্দিক পান্ডিয়া বর্তমানে খেলার পাশাপাশি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কারণে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ড করছেন। টি২০ বিশ্বকাপের ঐতিহাসিক জয়ের পর তিনি নিজেকে একটি ব্যয়বহুল গাড়ি উপহার দিয়েছেন, যার দাম ১২ কোটি টাকা। কিনেছেন Ferrari 12Cilindri। এবার সামনে এল নতুন গাড়ি কেনার পর, তা পুজো করার একটি ভিডিয়ো।
পুজো করছেন মাহিকা
হার্দিক তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন, যা মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, হার্দিক নতুন চকচকে নীরো ডায়াটোনা ব্ল্যাক ফেরারির ভিতরে বসে আছেন, আর তাঁর প্রেমিকা গাড়ির পুজো করছেন। মাহিকা শর্মার মাথা ঢাকা ওড়নায়। মাহিকাকে গাড়িতে টিকা দিয়ে, নারকেল অর্পণ করতে দেখা যাচ্ছে। দুই দিন আগে এই জুটিকে মুম্বইয়ের রাস্তায় এই গাড়িতে রাইড করতে দেখা গিয়েছিল, যার ছবি ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ফ্যানদের প্রতিক্রিয়া
হার্দিক পান্ডিয়া তাঁর বিলাসবহুল জীবনধারার জন্য পরিচিত। তা সে চশমা হোক বা সানগ্লাস, বা দামি জুতো। এমনকী, হার্দিকের টি-শার্ট বা জ্যাকেটের দামও হয় আকাশছোঁয়া। ৬০ বছরের পুরনো ক্লাসিক ডিজাইন থেকে অনুপ্রাণিত এই ফেরারি গাড়িটি এখন হার্দিকের গ্যারেজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয় গাড়িগুলির মধ্যে একটি।
হার্দিক ও মাহিকা:
মাহিকা পেশায় একজন মডেল। অনেক বড় বড় ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। বয়সে হার্দিকের চেয়ে সাত বছরের ছোট। কয়কমাস প্রেমের খবর চেপে রাখলেও. সম্প্রতিই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি দিয়ে প্রেমে পড়ে সিলমোহর। তারপর থেকে দুজনকেএকসঙ্গেই দেখা যায়। এমনকী, টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পরও মাহিকার সঙ্গেই উদযাপন করতে দেখা গিয়েছিল হার্দিককে। প্রেমিকাকে প্রকাশ্যে জড়িয়ে ধরেন, চুমু খান এবং তাঁকে নিজের ‘লাকি চার্ম’ ও ‘স্ত্রী’ হিসেবে অভিহিত করেন।
হার্দিকের ডিভোর্স:
হার্দিক এবং তাঁর প্রথম স্ত্রী নাতাশা স্ট্যানকোভিচ একে অপরের প্রেমে পড়েন ২০১৯ সাল নাগাদ। এরপর ২০২০ সালের জানুয়ারিতে হয় বাগদান। কোভিড-১৯ লকডাউনের মধ্যে তারা তড়িঘড়ি আইনি বিয়ে করেন। সেই বছরেরই ৩০ জুলাই তাঁদের ছেলে অগস্ত্য পান্ডিয়ার জন্ম হয়।
এরপর সন্তান জন্মানোর প্রায় ৩ বছরের মাথায় তাঁরা ভারতীয় এবং সার্বিয়ান রীতিনীতি অনুসারে পুনরায় বিয়ে করেন। তবে সামাজিক বিয়ের ১ বছর কাটতে না কাটতেই দেখা যায় যে নাতাশা তার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল থেকে পান্ডিয়া পদবি সরিয়ে ফেলেছেন। যা থেকে মূলত বিচ্ছেদের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। ২০২৪ সালের অগস্ট মাসে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের কথা প্রকাশ্যে আসে।
কটাক্ষের মুখে পড়েছিলেন নাতাশা:
সেই সময় একাধিক মিডিয়া রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল যে, হার্দিকের ৭০% সম্পত্তি খোরপোশ হিসেবে দাবি করেছেন নাতাশা। আর তারপরই ‘গোল্ড ডিগার’ তকমা দেওয়া হয় নাতাশাকে। এখানেই শেষ নয়, তাঁর নামে ‘পরকীয়া’য় জড়িত থাকার অভিযোগও ওঠে। শোনা যেতে থাকে আলেকজান্ডার অ্যালেক্সের সঙ্গে নাতাশার প্রেমই নাকি এই বিয়ে ভাঙার কারণ। তবে নাতাশাকে আজকাল কাজ আর ছেলেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়।