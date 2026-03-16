মাহিকার জামা হার্দিকের কাঁধে! ‘ভাই তো পুরো গ্রিন ফ্ল্যাগ…’, মন্তব্য নেটপাড়ার
এখন নেটপাড়ার অন্যতম জুটি হল হার্দিক পান্ডিয়া ও মাহিকা শর্মা। মাত্র মাসখানেক আগেই তাঁরা সম্পর্ককে অফিসিয়াল করেছেন। তবে দুজনের মাখোমাখো ভালোবাসা দেখে তা বোঝা মুশকিল! সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে, যা দেখে অনেকেই হার্দিককে বলছেন ‘গ্রিন ফ্ল্যাগ’!
হার্দিক ‘গ্রিন ফ্ল্যাগ’?
ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে মাহিকাকে নিয়ে এয়ারপোর্টে ঢুকছে হার্দিক। ধূসর রঙের কো-অর্ড তাঁর গায়ে। এদিকে, মাহিকা পরে আছেন ধূসর রঙের একটি ট্রাউজার ও কালো রঙের একটি ট্যাঙ্ক টপ। আর মাহিকার বেবি পিঙ্ক রঙের সোয়েট শার্টটি হার্দিকের কাঁধে।
হার্দিক ও মাহিকার এই ভিডিয়ো নিয়ে নেটপাড়ার মিশ্র প্রতিক্রিয়া। একজন লিখেছেন, ‘হার্দিক ভাই সত্যিই গ্রিন ফ্ল্যাগ’! আরেকজন লেখেন, ‘হাবুডুবু খাচ্ছে না, প্রেমে পুরোই ডুবে গিয়েছে’! আরেকজন আবার হার্দিককে কটাক্ষ করে লিখলেন, ‘এত প্রেম বউকে দেখালে তো হত’! অন্য কমেন্টে লেখা হয়, ‘কীসের গ্রিন ফ্ল্যাগ। আসলে তরমুজ। ভিতরটা লাল’।
মাহিকা পেশায় একজন মডেল। অনেক বড় বড় ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। বয়সে হার্দিকের চেয়ে সাত বছরের ছোট। কয়কমাস প্রেমের খবরচেপে রাখলেও. সম্প্রতিই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি দিয়ে প্রেমে পড়ে সিলমোহর। তারপর থেকে দুজনকেএকসঙ্গেই দেখা যায়। এমনকী, টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পরও মাহিকার সঙ্গেই উদযাপন করতে দেখা গিয়েছিল হার্দিককে। প্রেমিকাকে প্রকাশ্যে জড়িয়ে ধরেন, চুমু খান এবং তাঁকে নিজের ‘লাকি চার্ম’ ও ‘স্ত্রী’ হিসেবে অভিহিত করেন।
হার্দিকের ডিভোর্স:
হার্দিক এবং তাঁর প্রথম স্ত্রী নাতাশা স্ট্যানকোভিচ একে অপরের প্রেমে পড়েন ২০১৯ সাল নাগাদ। এরপর ২০২০ সালের জানুয়ারিতে হয় বাগদান। কোভিড-১৯ লকডাউনের মধ্যে তারা তড়িঘড়ি আইনি বিয়ে করেন। সেই বছরেরই ৩০ জুলাই তাঁদের ছেলে অগস্ত্য পান্ডিয়ার জন্ম হয়।
এরপর সন্তান জন্মানোর প্রায় ৩ বছরের মাথায় তাঁরা ভারতীয় এবং সার্বিয়ান রীতিনীতি অনুসারে পুনরায় বিয়ে করেন। তবে সামাজিক বিয়ের ১ বছর কাটতে না কাটতেই দেখা যায় যে নাতাশা তার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল থেকে পান্ডিয়া পদবি সরিয়ে ফেলেছেন। যা থেকে মূলত বিচ্ছেদের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। ২০২৪ সালের অগস্ট মাসে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের কথা প্রকাশ্যে আসে।
সেই সময় মোটা অঙ্কের খোরপোশ দেখে ‘গোল্ড ডিগার’ তকমা দেওয়া হয় নাতাশাকে। এখানেই শেষ নয়, তাঁর নামে ‘পরকীয়া’য় জড়িত থাকার অভিযোগও ওঠে। শোনা যেতে থাকে আলেকজান্ডার অ্যালেক্সের সঙ্গে নাতাশার প্রেমই নাকি এই বিয়ে ভাঙার কারণ। তবে নাতাশাকে আজকাল কাজ আর ছেলেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়।