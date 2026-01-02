Edit Profile
    একসঙ্গে নববর্ষ উদযাপন করলেন হার্দিক-মাহিকা! তবে কি প্রেমের গুঞ্জনে সিলমোহর দিলেন তাঁরা?

    হার্দিক পান্ডিয়া এবং মাহিকা শর্মা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে এনেছেন। এমনকী তাঁরা একসঙ্গে নববর্ষ উদযাপনও করেছেন। হার্দিক সেই উদযাপনের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। দু'জনকেই ঐতিহ্যবাহী পোশাকে দেখা গিয়েছে।

    Published on: Jan 02, 2026 1:46 PM IST
    By Sayani Rana
    হার্দিক পান্ডিয়া এবং মাহিকা শর্মা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে এনেছেন। এমনকী তাঁরা একসঙ্গে নববর্ষ উদযাপনও করেছেন। হার্দিক সেই উদযাপনের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। দু'জনকেই ঐতিহ্যবাহী পোশাকে দেখা গিয়েছে।

    একসঙ্গে নববর্ষ উদযাপন করলেন হার্দিক-মাহিকা! তবে কি প্রেমের গুঞ্জনে সিলমোহর দিলেন তাঁরা?
    একসঙ্গে নববর্ষ উদযাপন করলেন হার্দিক-মাহিকা! তবে কি প্রেমের গুঞ্জনে সিলমোহর দিলেন তাঁরা?

    হার্দিক লাল কুর্তা পাজামা পরেছিলেন, আর মাহিকা লাল শাড়ি পরেছিলেন। দু'জনকে একসঙ্গে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। ছবিগুলি শেয়ার করে হার্দিক একটা দুষ্ট চোখের ইমোজি পোস্ট করেছেন।

    ছবিগুলো শেয়ার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই দু'জনের প্রশংসা করতে শুরু করে। কেউ কেউ লিখেছেন, ‘সেরা দম্পতি!’, আবার কেউ কেউ তাঁদের ‘কাপল গোল’ বলে অভিহিত করেছেন। কেউ কেউ লিখেছেন, “ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।”

    ২০২৫ সালে হার্দিক মাহিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা নিশ্চিত করেন। টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের সময়ও তিনি তাঁকে ভালোবাসা প্রদর্শন করেন। তিনি লেখেন, ‘সমস্ত কৃতিত্ব আমার ভালোবাসার মানুষদের, যাঁরা আমার পাশে আছেন। আমার সঙ্গীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। সে আমার কাছে সব কিছু। সে আমার জীবনে আসার পর থেকে অনেক ভালো কিছু ঘটেছে।’

    হার্দিক আরও বলেন, ‘বাস্তব জীবনে আমি একজন সত্যিকারের মানুষ বলে মনে করি, যা আমাকে অনেক সাহায্য করে। আমার জীবনকে অতিরিক্ত লুকোতে হবে না। এটা অন্যরা কী অনুভব করছে বা বলছে তা নয়। এটা আমার অনুভূতি সম্পর্কে।’

    মাহিকা কে?

    মাহিকা একজন মডেল এবং অনেক বিখ্যাত ডিজাইনারের জন্য মডেলিং করেছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় খুবই সক্রিয় এবং তার মডেলিং এবং গ্ল্যামারাস জীবনের কিছু ঝলক শেয়ার করেন।

