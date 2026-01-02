একসঙ্গে নববর্ষ উদযাপন করলেন হার্দিক-মাহিকা! তবে কি প্রেমের গুঞ্জনে সিলমোহর দিলেন তাঁরা?
হার্দিক পান্ডিয়া এবং মাহিকা শর্মা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে এনেছেন। এমনকী তাঁরা একসঙ্গে নববর্ষ উদযাপনও করেছেন। হার্দিক সেই উদযাপনের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। দু'জনকেই ঐতিহ্যবাহী পোশাকে দেখা গিয়েছে।
২০২৫ সালে হার্দিক মাহিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা নিশ্চিত করেন। টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের সময়ও তিনি তাঁকে ভালোবাসা প্রদর্শন করেন। তিনি লেখেন, ‘সমস্ত কৃতিত্ব আমার ভালোবাসার মানুষদের, যাঁরা আমার পাশে আছেন। আমার সঙ্গীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। সে আমার কাছে সব কিছু। সে আমার জীবনে আসার পর থেকে অনেক ভালো কিছু ঘটেছে।’
হার্দিক আরও বলেন, ‘বাস্তব জীবনে আমি একজন সত্যিকারের মানুষ বলে মনে করি, যা আমাকে অনেক সাহায্য করে। আমার জীবনকে অতিরিক্ত লুকোতে হবে না। এটা অন্যরা কী অনুভব করছে বা বলছে তা নয়। এটা আমার অনুভূতি সম্পর্কে।’