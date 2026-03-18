    ভালোবাসায় মাখামাখি হার্দিক-মাহিকা, সঙ্গী ছেলেও! কাবাব মে হাড্ডি হলেন ঈশান কিষাণ

    সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রতি শেয়ার করা একগুচ্ছ ছবিতে হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে মাহিকা শর্মার ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত নজর কেড়েছে নেটিজেনদের। সেখানে উপস্থিত আবার ছেলে অগস্ত্যও। 

    Mar 18, 2026, 09:00:33 IST
    By Tulika Samadder
    ভারতীয় অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া আবারও শিরোনামে। আপাতত মাঠের বাইরে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ঘিরে চর্চা তুঙ্গে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রতি শেয়ার করা একগুচ্ছ ছবিতে তাঁর সঙ্গে মাহিকা শর্মার ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত নজর কেড়েছে নেটিজেনদের।

    হার্দিক-মাহিকার সঙ্গী ছেলেও! কাবাব মে হাড্ডি ঈশান।

    সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা আরও জোরালো

    গত কয়েক মাস ধরেই হার্দিক ও মাহিকার সম্পর্ক নিয়ে নানা আলোচনা চলছিল। নতুন এই ছবিগুলি সেই জল্পনাকে আরও পোক্ত করেছে। ক্যাপশনে ‘বিহাইন্ড দ্য সিনস’ লিখে হার্দিক যেন তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের এক ঝলকই তুলে ধরেছেন।

    পরিবার ও ভালোবাসার মেলবন্ধন

    ছবিগুলিতে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে হার্দিকের ছেলে অগস্ত্য পান্ডিয়া-র উপস্থিতি। বাবার সঙ্গে তাঁর মিষ্টি মুহূর্ত যেমন রয়েছে, তেমনই মাহিকার সঙ্গেও তাঁকে স্বচ্ছন্দে খেলা করতে দেখা গিয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে, হার্দিক ও মাহিকার সম্পর্কটি শুধু দু’জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং পারিবারিক পরিসরেও জায়গা করে নিচ্ছে।

    হার্দিকের পোস্ট।

    জন্মদিনে রোম্যান্টিক ছোঁয়া

    একটি ছবিতে মাহিকার জন্মদিন উদযাপনের দৃশ্য ধরা পড়েছে। ঘরোয়া পরিবেশে সাজানো সেই মুহূর্তে রোম্যান্সের ছাপ স্পষ্ট। বিশেষ এই দিনে হার্দিকের আয়োজন নজর কেড়েছে ভক্তদের।

    বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা ও অবসর যাপন

    কিছু ছবিতে ভারতীয় দলের ক্রিকেটার ঈশান কিষাণকেও দেখা গিয়েছে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সময় কাটানো থেকে শুরু করে ভ্যাকেশন মুড—সব মিলিয়ে হার্দিকের অফ-ফিল্ড লাইফের এক ভিন্ন ছবি সামনে এসেছে।

    হার্দিকের পোস্ট।

    ট্রোলের মাঝেও স্বাভাবিক জীবন

    উল্লেখ্য, সম্প্রতি স্টেডিয়ামে তাঁদের ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত ভাইরাল হওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল এই জুটিকে। তবে সেই সব বিতর্ককে উপেক্ষা করে নিজেদের মতো করেই সময় কাটাচ্ছেন হার্দিক ও মাহিকা। নতুন ছবিগুলি সেই বার্তাই স্পষ্ট করে দিয়েছে।

    মাহিকা ও অগস্ত্যর সম্পর্কে

    এর আগেও মাহিকার সঙ্গে অগস্ত্যকে দেখা গিয়েছিল। এমনকী, টি২০ বিশ্বকাপে বাবার খেলা দেখতে সেমি ফাইনাল ম্যাচে মাঠেও যায় অগস্ত্য। তাঁকে সামলে রাখতে দেখা যায় মাহিকাকেই। ২০২০ সালে করোনা লকডাউন চলাকালীন নাতাশা স্ট্যানকোভিচের সঙ্গে আইনি বিয়ে হয়েছিল হার্দিকের। আর সেই বছরই জন্ম অগস্ত্যর। দুজনে ২০২৪ সালে ডিভোর্সের ঘোষণা করেন। তবে ছেলের দায়িত্ব যৌথভাবে নেবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন ভারতীয় আলরাউন্ডার।

    হার্দিক তাঁর জীবনে নতুন ভালোবাসা পেলেও, নাতাশা-র সঙ্গে এখনো সেভাবে কারও নাম জড়ায়নি। ছেলে আর কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে দেখা যায় অগস্ত্যর মাকে।

