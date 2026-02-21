Hardik GF Dress: হবু স্ত্রীর জন্মদিনে জলের মতো টাকা খরচ হার্দিকের! মহিকার পরনে ২.৭৫ লাখের ড্রেস

হার্দিক পাণ্ডিয়া এবং নাতাশা স্ট্যানকোভিচের বিচ্ছেদের রেশ কাটতে না কাটতেই ভারতীয় ক্রিকেটের এই 'পোস্টার বয়'-এর জীবনে নতুন প্রেমের জোয়ার। হার্দিক পাণ্ডিয়ার প্রেমিকার জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এক জমকালো পার্টির অন্দরমহলের ছবি ও ভিডিও এখন নেটপাড়ায় ঝড়ের গতিতে ভাইরাল।
হার্দিক পাণ্ডিয়ার হৃদয়ে এখন শুধুই মহিকা শর্মা। সম্প্রতি এই ভারতীয় মডেলের ২৫তম জন্মদিন পালিত হলো এক রাজকীয় মেজাজে। লাল থিমের রোমান্টিক ডেকোরেশন, দামি শ্যাম্পেন আর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে হার্দিকের পাশে দাঁড়িয়ে কেক কাটলেন মহিকা। তবে সব ছাড়িয়ে নজর কেড়েছে জন্মদিনের ড্রেস আর হার্দিকের সঙ্গে মহিকার সেই মিষ্টি রসায়ন।
জন্মদিনের সাজ ও থিম:
মহিকার ২৫-এর জন্মদিন উপলক্ষে ভেন্যু সাজানো হয়েছিল টকটকে লাল রঙের বেলুন, পর্দা আর গোলাপি ফুলে। চারিদিকে ভেসে বেড়াচ্ছিল হার্ট শেপের বেলুন। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, জোড়া কেক কেটে মহিকা প্রথম কামড়টি তুলে দিচ্ছেন প্রেমিক হার্দিকের মুখে। গত বছর (২০২৫) জুলাইয়ে নাতাশার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর মহিকার সঙ্গেই এখন নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখছেন হার্দিক।
পোশাকের দাম শুনলে চমকে উঠবেন:
জন্মদিনের রাতে মহিকা পরেছিলেন ব্রিটিশ ব্র্যান্ড 'Clio Peppiatt'-এর একটি বিশেষ মিনি ড্রেস, যার নাম 'Sunset Gradient Dress'। সমুদ্রের সূর্যাস্তের রঙে রাঙানো এই পোশাকে ছিল কমলা, গোলাপি ও মেরুন শেডের অপূর্ব মিশেল।
বিলাসবহুল দাম: ফ্যাশন ওয়েবসাইটগুলোর তথ্য অনুযায়ী, এই হাতে বোনা ক্রিস্টাল ও পুঁতির কারুকাজ করা পোশাকটির দাম প্রায় ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৩২০ টাকা।
স্টাইলিং: এই মহার্ঘ্য পোশাকের সঙ্গে মহিকা পরেছিলেন মানোলো ব্লাহনিক (Manolo Blahnik) ব্র্যান্ডের গোলাপি স্যুড স্লিঙব্যাক মিউলস, যার দামও লক্ষাধিক।
হার্দিক-মহিকার রসায়ন:
গুঞ্জন শুরু হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হার্দিক ও মহিকা তাঁদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আনেন। মাঝেমধ্যেই মুম্বাইয়ের রাস্তায় তাঁদের হাত ধরে ঘুরতে দেখা যায়। এমনকি সম্প্রতি তাঁরা একসঙ্গে ছুটি কাটাতেও গিয়েছিলেন। নাতাশা এবং ছেলে অগস্ত্যের অধ্যায় পার করে হার্দিক এখন মহিকার সঙ্গেই জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করতে প্রস্তুত।
ফ্যাশন টিপস:
মহিকার এই লুকটি বর্তমানে ফ্যাশন দুনিয়ায় সুপারহিট। সমুদ্র সৈকতে ডিনার ডেট বা ব্যাচেলর পার্টির জন্য আড়াই লক্ষ টাকার এই ড্রেসটি এখন তরুণীদের কাছে স্টাইল স্টেটমেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে।