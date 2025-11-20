Hardik-Mahieka: উদ্দাম রোম্যান্সে মজে হার্দিক, কোলে তুলে মাহিকাকে আদর, দ্বিতীয় বিয়ে কি সামনেই?

টিম ইন্ডিয়ার তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ফের একবার শিরোনামে তাঁর নতুন সম্পর্ক নিয়ে, মাসখানেক আগেই নতুন সম্পর্কে সিলমোহর দিয়েছেন হার্দিক। ইনস্টাগ্রামে প্রেমিকার সঙ্গে একগুচ্ছ আদুরে ছবি শেয়ার করে নিয়েছেন তারকা ক্রিকেটার।
নাতাশা স্ট্যানকোভিচের সঙ্গে দাম্পত্য টেকেনি। তবে কমিটমেন্ট ফোবিয়া নেই হার্দিকের। খুল্লমখুল্লা রোম্যান্সে মজে হার্দিক। ভারতীয় ক্রিকেটারের মধ্য়ে উলটো পথের পথিক হার্দিক। নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঝলক শেয়ার করেন। পারিবারিক সময়ের ঝলক বা পোষ্যদের সুন্দর ভিডিও হোক, হার্দিক ইনস্টাগ্রামে বেশ সক্রিয়। হালে মাহিকা শর্মার সঙ্গে তাঁর আদুরে মাখামাখি করার ছবি ইন্টারনেটে ঝড় তুলেছে। দুই সপ্তাহ আগে, হার্দিক একটি ভিডিও শেয়ার করেছিলেন যেখানে তিনি একটি গাড়ি ধুয়ে তাঁর প্রেমিকার কাছ থেকে চুম্বন নিচ্ছিলেন। বুধবার, জিমে প্রেমিকার সঙ্গে উদ্দাম রোম্যান্সে মাতলেন। পাশাপাশি নিজেদের ধার্মিক দিকটাও তুলে ধরলেন।
হার্দিক পান্ডিয়া তাঁর জীবনের বিগ থ্রি বিষয়কে তুলে ধরেছেন একগুচ্ছ ছবিতে। তাঁর জীবনের মূল্যবান তিনটি জিনিস হল ক্রিকেট, পরিবার এবং ভগবান। শুরুতে তাঁর অনুশীলনের ছবি, ব্যাট ধরে থাকা শার্টলেস স্ন্যাপ, পিচ থেকে আরও ছবি ধরা পড়েছে। এরপর ছেলে অগস্ত্য পান্ডিয়ার সাথে কিছু মিষ্টি ছবি শেয়ার করেছেন। হার্দিক এবং তার প্রিয় পোষা কুকুরের ছবিও ভাগ করে নিয়েছেন। তবে হাইলাইটটি অবশ্যই ক্রিকেটার বান্ধবী মাহিকা শর্মা। জিমে রোম্য়ান্সের পাশাপাশি বাড়িতে হনুমান পুজো করছেন দুজনে।
হার্দিকের চেয়ে সাত বছরের ছোট। তিনি একজন সফল মডেল এবং তানিষ্ক, ভিভো এবং ইউনিক্লোর মতো বড় ব্র্যান্ডের প্রচারের মুখ হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি ইএলই এবং গ্রাজিয়ার কভার পেজেও হাজির হয়েছেন। এছাড়াও, তিনি ইন্ডিয়ান ফ্যাশন অ্যাওয়ার্ডসে মডেল অফ দ্য ইয়ার খেতাব পেয়েছিলেন।
কেন ভেঙেছিল হার্দিক-নাতাশার বিয়ে?
হার্দিক-নাতাশার পরিচিত সেই ব্যক্তি সংবাদমাধ্যমের কাছে দাবি করেছেন, হার্দিক ভালো ক্রিকেটার হলেও তিনি নাকি মানুষ হিসাবে ভীষণই আত্মকেন্দ্রীক, খানিকটা flamboyant (ফ্ল্যামবয়েন্ট) চরিত্রের মানুষ। নিজের কথা ছাড়া আর কিছুই নাকি ভাবতে পারেন না হার্দিক। বিষয়টা নিয়ে দীর্ঘদিন মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন নাতাশা। তিনি হার্দিকের সঙ্গে বারবার সবকিছু মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করেছেন। হার্দিকের পছন্দ-অপছন্দের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে শেষপর্যন্ত নাতাশা আর সেটা পেরে ওঠেননি।
নাতাশা বুঝতে পেরেছিলেন হার্দিক ও তাঁর মধ্যে অনেক ফারাক। তবে তারপরেও নাতাশা মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তবে একটা সময়ের পর নাতাশা আর পেরে ওঠেননি। নাতাশা বুঝতে পেরেছিলেন, এই সমস্যার কোনও শেষ নেই। সম্পর্কটা বয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছিল। আর তাই নাতাশা এই সম্পর্ক থেকে বের হয়ে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নেন।
