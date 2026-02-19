Mahieka Birthday-Hardik: সুইমিং পুলে জড়াজড়ি, খালি গা, পিঠে ট্যাটু! মাহিকার জন্মদিনে উষ্ণ প্রেমের মুহূর্ত ভাগ হার্দিকের
হার্দিক পান্ডিয়া গার্লফ্রেন্ড মাহিকা শর্মার জন্মদিন স্টাইলে উদযাপন করেছেন, তাদের একসাথে একটি অদেখা রোমান্টিক ছবি শেয়ার করেছেন।
যাকে বলে প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেটার হার্ডিক পান্ডিয়া। নাতাশার সঙ্গে ডিভোর্স হওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই তাঁর জীবনে আসে নতুন নারী। প্রথমদিকে লুখোছাপা কম ছিল না মাহিকা শর্মা ও তাঁর সম্পর্ককে ঘিরে। তবে আপাতত সব আগর ঘুচেছে। আর প্রেম পুরো খুল্লামখুল্লা।
আজকাল হার্দিক প্রায়শই সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের একসঙ্গে কাটানো সময়ের কিছু ঝলক শেয়ার করে চলেছেন। রোমান্টিক ভ্যাকেশন থেকে শুরু করে পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্স পর্যন্ত, এই দম্পতি ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্ককে আরও স্পষ্ট করে তুলেছেন। সম্প্রতি, হার্দিক ভালোবাসার মানুষ মাহিকাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে, হৃদয়গ্রাহী পোস্ট শেয়ার করেছেন, যা ভক্তদের তাঁদের বিশেষ বন্ধনের এক ঝলক দেখায়।
মাহিকা শর্মার জন্য হার্দিক পান্ডিয়ার জন্মদিনের শুভেচ্ছা
বৃহস্পতিবার, হার্দিক ইনস্টাগ্রামে মাহিকার সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে নিয়েছেন। ছবিতে, দম্পতিকে সুইমিং পুলে দাঁড়িয়ে একে অপরকে আলিঙ্গন করতে দেখা যাচ্ছে। রোমান্টিক ছবিটি তাদের রসায়নকে সুন্দরভাবে ধারণ করেছে। ছবির পাশাপাশি, হার্দিক লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন আমার রাজকুমারী।’
মাহিকা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পোস্টটি পুনরায় শেয়ার করেছেন, একটি হিরের ইমোজি এবং একটি দুষ্ট চোখের ইমোজি-সহ। তিনি তাঁর জন্মদিন উদযাপনের একটি ঝলকও পোস্ট করেছেন, কালো পোশাক পরে এবং একটি হৃদয় আকৃতির জন্মদিনের কেকের সামনে দেখা গিয়েছে।
সম্প্রতি, হার্দিক মাহিকাকে ক্রিকেটের প্রতি তাঁর আবেগ পুনরুজ্জীবিত করতে কীভাবে সাহায্য করেছে সে সম্পর্কেও কথা বলেছেন। জিও হটস্টারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘মাহিকা আমাকে খেলার প্রতি আমার উত্তেজনা পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করেছে। আমি পর্দার আড়ালে ছিলাম, সত্যিই কঠোর পরিশ্রম করেছি এবং ব্যাটিংও ভালো করেছি। এমন কিছু দিন ছিল যখন আমি ছয় থেকে সাত ঘন্টা মাঠে থাকতাম।’ ভালোবাসা দিবসে, হার্দিক তার পিঠে মাহিকার নামের আদ্যক্ষর ট্যাটু করিয়ে তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করেছিলেন।
হার্দিক এবং মাহিকার সম্পর্ক
২০২৫ সালের অক্টোবরে, হার্দিক তাঁদের দুজনের ছুটি কাটানোর একটি সিরিজ শেয়ার করে মাহিকার সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন। তিনি তাকে তাঁর ‘11:11 wish’ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের প্রেমকে আনুষ্ঠানিক করে তুলেছিল।
তারপর থেকে, এই দম্পতি প্রকাশ্যে তাঁদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পিছ পা হননি। মাহিকার আংটি পরা একটি ছবি অনলাইনে প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁদের বাগদানের গুজবও ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে, পরে তিনি বাগদানের গুজব অস্বীকার করেছিলেন। সম্প্রতি তিনটি বিশ্বকাপজয়ী দল - পুরুষ দল, মহিলা দল এবং মহিলা অন্ধ দল - কে সম্মান জানাতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে একসঙ্গে হয়ে হার্দিক এবং মাহিকা সবার নজর কেড়েছিলেন। কালো পোশাক পরে এবং হাতে হাত ধরে হাঁটতে দেখা গিয়েছিল তাদের দুজনকে। অনুষ্ঠানের সময়, হার্দিক মাহিকাকে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেন।
মাহিকার সঙ্গে ডেটিং করার আগে, হার্দিক অভিনেত্রী নাতাশা স্টানকোভিচের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কোভিড-১৯ মহামারীর সময় ২০২০ সালে এই দম্পতি প্রথমে আইনি বিয়ে করেন এবং তাদের ছেলে অগস্ত্যের জন্ম হয় ৩০ জুলাই ২০২০। এরপর ২০২৪-এ সামাজিক বিয়ে। আর তার কয়েকমাস পরেই ডিভোর্স। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে তাঁরা তাঁদের বিচ্ছেদের খবর নিশ্চিত করেন।