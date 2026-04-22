    Divyanka Sirohi: মাত্র ৩০ বছরেই সব শেষ! হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু অভিনেত্রীর, শোকস্তব্ধ সকলে

    হরিয়ানভি বিনোদন জগতের উদীয়মান তারকা দিব্যাঙ্কা সিরোহি-র আকস্মিক প্রয়াণে শোকস্তব্ধ তাঁর অনুরাগী ও সহকর্মীরা। মাত্র ৩০ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

    Apr 22, 2026, 20:02:14 IST
    By Priyanka Mukherjee
    গ্ল্যামার দুনিয়ায় যখন নিজের মাটি শক্ত করছিলেন, ঠিক তখনই অকালে ঝরে পড়লেন হরিয়ানভি মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় মুখ দিব্যাঙ্কা সিরোহি। মঙ্গলবার গভীর রাতে গাজিয়াবাদের বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। বুধবার সকালে গাজিয়াবাদেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

    মাত্র ৩০ বছরেই সব শেষ! হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু অভিনেত্রীর, শোকস্তব্ধ সকলে
    মাত্র ৩০ বছরেই সব শেষ! হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু অভিনেত্রীর, শোকস্তব্ধ সকলে

    টিকটক থেকে সাফল্যের শিখরে

    দিব্যাঙ্কার বিনোদন জগতে যাত্রা শুরু হয়েছিল টিকটকের হাত ধরে। 'মেরি মাম্মি নু পসন্দ নি তু' গানে তাঁর একটি নাচের ভিডিও রাতারাতি ভাইরাল হয়, যা তাঁকে প্রায় ২০ মিলিয়ন ভিউ এনে দিয়েছিল। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। প্রায় ৫০টিরও বেশি হরিয়ানভি মিউজিক ভিডিওতে অভিনয় করেছেন তিনি। মাসুম শর্মা, অমিত সাইনি রোহতকিয়ার মতো জনপ্রিয় শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর কাজ দর্শকদের নজর কেড়েছিল।

    শিক্ষিত ও স্বপ্নবাজ এক প্রাণ

    ১৯৯৬ সালে উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে জন্ম দিব্যাঙ্কার। অভিনয়ের পাশাপাশি পড়াশোনাতেও অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন তিনি। মেরুত থেকে বিসিএ (BCA) করার পর সিকিম থেকে এমবিএ (MBA) ডিগ্রি অর্জন করেন। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই নাচ ও অভিনয়ের প্রতি প্রবল টান তাঁকে টেনে এনেছিল লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের দুনিয়ায়।

    শোকস্তব্ধ নেটপাড়া

    দিব্যাঙ্কার অকালপ্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাঁর সহকর্মী ও ভক্তরা এই শোক সইতে পারছেন না। মাত্র ৩০ বছরে হৃদরোগের মতো ঘটনা আবারও তরুণ প্রজন্মের স্বাস্থ্য নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল। দিব্যাঙ্কা রেখে গেলেন তাঁর পরিবার ও অসংখ্য গুণমুগ্ধকে।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

