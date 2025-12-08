এই ভারতীয় ক্রিকেটারের স্ত্রী 'হ্যারি পটার'-এ কাজ করেছেন, ছিলেন বিগ বসেও! জানেন তিনি কে?

এই ভারতীয় ক্রিকেটারের স্ত্রী 'হ্যারি পটার'-এ কাজ করেছেন, ছিলেন বিগ বসেও! জানেন তিনি কে?
জানেন, একজন ভারতীয় ক্রিকেটার আছেন, যাঁর স্ত্রীও বলিউডে কাজ করেছেন। তিনি ‘বিগ বস’-এর ৭তম সিজনে অংশগ্রহণ করেছিলন। শুধু তাই নয়, তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘হ্যারি পটার ছবির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর নাম কি আপনি কি তা আন্দাজ করতে পারছেন?
জানেন, একজন ভারতীয় ক্রিকেটার আছেন, যাঁর স্ত্রীও বলিউডে কাজ করেছেন। তিনি ‘বিগ বস’-এর ৭তম সিজনে অংশগ্রহণ করেছিলন। শুধু তাই নয়, তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘হ্যারি পটার ছবির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর নাম কি আপনি কি তা আন্দাজ করতে পারছেন? তার নাম হ্যাজেল কিচ। হ্যাজেল ভারতীয় ক্রিকেটার যুবরাজ সিংয়ের স্ত্রী।
ভারতে অভিনয়ে অভিষেকের অনেক আগে, হ্যাজেল হগওয়ার্টস স্কুল অফ উইচক্র্যাফট অ্যান্ড উইজার্সির ছাত্রী ছিলেন। শিশুশিল্পী হিসেবে, হ্যাজেল তিনটি হ্যারি পটার ছবিতে (হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ফিলোসফার্স স্টোন, হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য চেম্বার অফ সিক্রেটস, এবং হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য প্রিজনার অফ আজকাবান) অভিনয় করেছিলেন। মিস ফিল্ডস শোতে হ্যাজেল নিজেই এই কথা জানিয়েছিলেন।
অভিনয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করার পর, হ্যাজেল ২০১৬ সালে ক্রিকেটার যুবরাজ সিংকে বিয়ে করেন। তিনি প্রায়ই তাঁর ম্যাচ দেখতে মাঠে যেতেন। তাঁর প্রিয় ইনিংস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, ২০১৭ সালে কটকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুবরাজের ১৫০ রানের ইনিংসটি তাঁর প্রিয় ছিল। হ্যাজেল বর্তমানে যুবরাজ এবং তাঁদের সন্তানদের সঙ্গে পারিবারিক জীবন উপভোগ করছেন এবং একজন থেরাপিস্ট হওয়ার প্রশিক্ষণের দিকে মনোনিবেশ করছেন।