দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর ফের মা হতে চান ভারতী! 'আর না…', স্ত্রীর কথা শুনে যা বললেন হর্ষ

দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর ফের মা হতে চান ভারতী! 'আর না…', স্ত্রীর কথা শুনে যা বললেন হর্ষ
কৌতুকাভিনেতা ভারতী সিং এবং তাঁর স্বামী হর্ষ লিম্বাচিয়া বাবা-মা হয়েছেন। গত সপ্তাহে তাঁরা তাঁদের দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। ভারতী তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও তাঁর ভবিষ্যৎ ভ্লগের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন। ভারতীর ফের মা হওয়ার কথা শুনে হর্ষ রেগে যান। প্রথমে হর্ষ ভারতীর সঙ্গে মজা করেছিলেন, কিন্তু পরে তাঁকে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেছিলেন।
ছেলের জন্মের পরপরই ভারতী ভ্লগ শুরু করেন। তিনি জানান যে তিনি তাঁর ছেলের নাম রেখেছেন কাজু। তাকে কোলে নেওয়ার সুযোগের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। তিনি তাঁর ভক্তদের আরও জানান যে জন্মের পর, ডাক্তার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি হিস্টেরেক্টমি করতে চান কিনা। তবে ভারতী এই পদ্ধতিটি করতে না করে দেন।
আর তাতেই রেগে যান হর্ষ। সে চিৎকার করে বলে, ‘তুমি এটা কেন করলে?’ ভারতী তাঁকে মনে করিয়ে দেন যে তার মেয়ে না হওয়া পর্যন্ত সে সন্তান ধারণ করবে। হর্ষ বলল, ‘আর না। আমি তোমাকে আর কষ্ট দিতে পারব না।’ হর্ষ মজা করে বলল, ‘আমি বিশ্বাস করি একজন স্ত্রীর কেবল দুটি সন্তান থাকা উচিত।’
ভারতী আবারও হর্ষের কাছে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বললেন যে, তিনি একটি কন্যা সন্তান চান। হর্ষ ভারতীকে জানান যে, যদি তাঁর কন্যা সন্তানের আকাঙ্ক্ষায় আরও একটি সন্তান হয় এবং সেও যদি ছেলে হয়, তাহলে কী হবে। ভারতী হর্ষের কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাঁর পরিবারের মেয়েদের যত্ন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
প্রসঙ্গত, গোলা অর্থাৎ ভারতীর বড় ছেলে লক্ষ ২০২২ সালে জন্মায়। তাঁদের দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হল ২০২৫ সালে। এই দম্পতি এখনও দ্বিতীয় পুত্রের ভালো নাম প্রকাশ করেননি। তবে তারা বলেছেন যে তাঁরা খুদেকে আদর করে কাজু বলে ডাকবেন।