আরও বিপাকে বাদশা!১৫৪টি ইউটিউব ভিডিয়ো ও ৭০৩টি ইনস্টাগ্রাম রিল সরাল হরিয়ানা পুলিশ

আরও বিপাকে বাদশা!১৫৪টি ইউটিউব ভিডিয়ো ও ৭০৩টি ইনস্টাগ্রাম রিল সরাল হরিয়ানা পুলিশ
বাদশার নতুন গান 'তাতেরি' নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। গানের কথা ও দৃশ্যে আপত্তিকর বিষয়বস্তু থাকায় সমালোচনার মুখে পড়েছে গানটি।
র্যাপার-গায়ক বাদশা তাঁর নতুন গান 'তাতেরি' প্রকাশের পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন। গানটি তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে, কারণ অনেকেই এতে নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে আপত্তিকর গানের অভিযোগ তুলেছে। এই সমালোচনার পর গায়ক ক্ষমা চেয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে তীব্র প্রতিবাদের মুখে গানটি সমস্ত প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর সর্বশেষ আপডেট অনুসারে, হরিয়ানা পুলিশ বিতর্কিত 'তাতেরি' গানটির বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টা জোরদার করেছে এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম জুড়ে শত শত লিঙ্ক সরিয়ে দিয়েছে। হরিয়ানা পুলিশ আধিকারিকদের মতে, এখনও পর্যন্ত মোট ৮৫৭টি লিঙ্ক সরানো হয়েছে, যার মধ্যে ইউটিউব থেকে ১৫৪টি ভিডিও এবং ইনস্টাগ্রাম থেকে ৭০৩টি রিল রয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে যে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে নোটিশ পাঠানোর পরেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যেখানে গানটির সমস্ত সংস্করণ, পুনরায় আপলোড এবং ছোট ক্লিপগুলি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। হরিয়ানা পুলিশের মহাপরিচালক অজয় সিঙ্ঘাল জোর দিয়ে বলেছেন যে রাজ্যে নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে এমন কোনও বিষয়বস্তু সহ্য করা হবে না। এই ধরনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলি ব্লক বা সীমাবদ্ধ করা হতে পারে এবং বারবার অপরাধীদের কঠোর আইনি বিধানের অধীনে মামলা করা হবে। আধিকারিকরা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের নিষিদ্ধ গান সমন্বিত সামগ্রী শেয়ার বা তৈরি করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন।
অতিরিক্ত মহাপরিচালক শিবাস কবিররাজ বলেছেন যে আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ধরনের কার্যকলাপে জড়িত সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলি ব্লক করা হতে পারে এবং বারবার অপরাধীরা গুরুতর আইনি পরিণতির সম্মুখীন হতে পারে। পাঁচকুলার সাইবার পুলিশ স্টেশনে একটি এফআইআর দায়ের করার পর মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে। পুলিশ দলগুলি গানের সাথে যুক্ত অনলাইন কার্যকলাপ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং এটি শেয়ার করার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করছে।
'তাতেরি' সম্পর্কে
'তাতেরি' হল একটি হারিয়ানভি হিপ-হপ সিঙ্গেল যা ১ মার্চ, ২০২৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে র্যাপার-গায়ক বাদশা এবং কণ্ঠশিল্পী সিমরন জাগলান পারফর্ম করেছেন। গানটির গানের কথা লিখেছেন বাদশা, আর সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন হিতেন, যিনি এর প্রযোজনাও করেছেন। ট্র্যাকটি সমসাময়িক র্যাপ উপাদানগুলির সাথে আঞ্চলিক প্রভাবগুলিকে মিশ্রিত করে এবং এর অফিসিয়াল মিউজিক ভিডিয়ো পরিচালনা করেছেন মহী সান্ধু এবং জবান সান্ধু।
গত সপ্তাহে, জাতীয় মহিলা কমিশন অশ্লীলতা ও কুরুচির জন্য বাদশা এবং গানটির নির্মাতাদের তলব করেছিল। কমিশন বলেছে যে গানটির বিষয়বস্তু আপাতদৃষ্টিতে আপত্তিকর এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, তথ্য প্রযুক্তি আইন এবংThe Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986-এর বিধান লঙ্ঘনকারী বলে মনে হচ্ছে।