অমিতাভের জীবনের সব থেকে বড় ভুল তাঁর বিয়ে! কেন এমন বললেন জয়া?

অমিতাভের জীবনের সব থেকে বড় ভুল তাঁর বিয়ে! কেন এমন বললেন জয়া?
জয়া বচ্চন কখনও তার মনের কথা বলতে পিছপা হননি এবং মোজো স্টোরিতে তাঁর সর্বশেষ কথোপকথনও এর ব্যতিক্রম ছিল না। সেখানে তিনি বলেন অমিতাভকে তিনি কখনও তাঁদের বিয়ের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেননি। কারণ সেক্ষেত্রে অমিতাভ বলতে পারেন, ‘এটা তাঁর জীবনের সব থেকে বড় ভুল।’
জয়া বচ্চন কখনও তার মনের কথা বলতে পিছপা হননি এবং মোজো স্টোরিতে তাঁর সর্বশেষ কথোপকথনও এর ব্যতিক্রম ছিল না। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সম্পর্ক কীভাবে আরও ভালো হয়েছে তা প্রতিফলিত করে, প্রবীণ অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে তাঁর কয়েক দশকের দীর্ঘ বিবাহ সম্পর্কে অকপট চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিয়েছিলেন, এমনকী মজা করে বলেছিলেন যে, তিনি এটাকে ‘তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল’ বলে মনে করছেন।
বিয়ে সম্পর্কে জয়ার চিন্তাভাবনা তাঁর মন্তব্যগুলি তিক্ত বা নাটকীয় ছিল না, বরং তাঁর একটা সৎ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন যে বর্তমান সময় বিয়েকে তিনি কীভাবে দেখেন, কীভাবে তাঁর নিজের বোঝাপড়া ৫২ বছর ধরে আরও ভালো হয়েছে। কেন তিনি চান না যে তাঁর নাতনি নব্যা নাভেলি নন্দা এই প্রতিষ্ঠানে ছুটে আসুক।
জয়া জোর দিয়েছিলেন যে বৈধতা কোনও সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করে না। তিনি বলেন, ‘এটা দিল্লির লাড্ডু, খাও বা না খাও, সমস্যায় পড়তেই হবে। শুধু জীবনকে উপভোগ করুন। আপনাকে এটা অফিসিয়াল করতে হবে না। আমরা পুরোনো সময়ে রেজিস্টারে স্বাক্ষর করতাম না। পরে, আমরা জানতে পারি যে আমাদের এতে স্বাক্ষর করতে হবে এবং আমরা রেজিস্টারে স্বাক্ষর করেছি। আমি জানি না আমাদের বিয়ে কত বছর হল। তার মানে আমরা অবৈধ ভাবে বসবাস করছিলাম নাকি।’
জয়া ও অমিতাভের বিয়ে সম্পর্কে অমিতাভের কী মত তা জানতে চাওয়া হলে জয়া বলেন, 'আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি হয়তো বলেন, 'আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল', কিন্তু আমি তা শুনতে চাই না।'
বিয়ের বিষয়ে জয়ার আধুনিক ধারণা সত্ত্বেও, জয়া স্বীকার করেছিলেন যে তিনি তাত্ক্ষণিক ভাবে অমিতাভের প্রেমে পড়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘আপনাকে কি পুরানো ক্ষতগুলি খনন করতে হবে? আমি গত ৫২ বছর ধরে একই পুরুষের সঙ্গে বিবাহিত। এর থেকে বেশি ভালোবাসতে পারছি না। এটা আমার পক্ষে পুরানো শোনাবে, যে আপনার বিয়ে করা উচিত নয়... এটা প্রথম দর্শনে প্রেম ছিল।’
অমিতাভ এবং জয়ার প্রথম দেখা হয়েছিল 'গুড্ডি' ছবি তৈরির সময়। তিনি ‘এক নজর’ (১৯৭২)-এর শ্যুটিংয়ের সময় তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন। এই দম্পতি ১৯৭৩ সালে গাঁটছড়া বাঁধেন। তারপর অভিষেক বচ্চন এবং শ্বেতা বচ্চনের জন্ম হয়।
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।