সেলিম ও সালমার ৬১তম বিবাহবার্ষিকী, নৈশভোজে সামিল হলেন সলমনের সৎ মা হেলেনও

সোমবার প্রবীণ লেখক, সলমন খানের বাবা সেলিম খান এবং তার স্ত্রী সালমা খান তাদের ৬১তম বিবাহ বার্ষিকী উদযাপন করলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পরিবারের উপস্থিতিতে। এদিন সন্ধ্যায় সোহেল খানের বাড়িতে অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল। এসেছিলেন সলমন খান, সোনাক্ষী সিনহা ও জাহির ইকবাল- সহ খান পরিবারের অন্যান্যরা।
সেলিম ও সালমা খানের বিবাহবার্ষিকীর নৈশভোজে যোগ দিতে এসেছিলেন দ্বিতীয় স্ত্রী হেলেনও। তিনি ক্যামেরার জন্য পোজ দিয়েছিলেন এবং ভিতরে যাওয়ার আগে পাপারাৎজিদের দিকে হাত নাড়িয়েছিলেন।
সলমন তাঁর সিগনেচার লুকেই এদিন পার্টিতে এসেছিলেন। দেখা গেল অল-ব্ল্যাক লুকে এবং তার গাড়ি থেকে নামার সময় পাপারাৎজিদের দিকে হাত নাড়লেন; তবে তিনি পোজ দিতে থেমেননি। জহির ইকবাল এবং সোনাক্ষী সিনহাও উদযাপনে এসেছিলেন এবং ফটোগ্রাফারদের এড়িয়ে যেতে দেখা গিয়েছে দুজনকেই।
হিন্দু মেয়ে সুশীলা চরককে ভালোবেসে বিয়ে করেন সেলিম খান ১৯৬৪ সালে। বিয়ের পর নাম বদল করে রাখেন সালমা। শোলে, জঞ্জির এবং দিওয়ারের মতো সিনেমা দিয়ে বলিউডে খ্যাতি অর্জনের আগেই বিয়ে হয়েছিল সেলিমের। একসঙ্গে তারা চার সন্তানকে বড় করেছেন: সলমন খান, আরবাজ খান, সোহেল খান এবং আলভিরা। এবং একটি মেয়েকে দত্তক নেন, নাম অর্পিতা।
এরপর ১৯৮১ সালে সেলিম অভিনেতা হেলেন রিচার্ডসনকে বিয়ে করেছিলেন, তবে তাঁর প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেননি। এমনকী দুই স্ত্রীকে নিয়ে একবাড়িতেই থাকেন সলমনের বাবা। তিনি এক পডকাস্টে এসে জানিয়েছিলেন হেলেন ও তাঁর সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে মানতে পারেনি তাঁর পরিবার। তবে ধীরে ধীরে সবটা স্বাভাবিক হয়। সালমাও মেনে নেন হেলেনকে। সলমনও মাতৃসম হেলেনের যত্নে কোনো ত্রুটি রাখেন না। এমনকী, দুই মায়ের মাঝে বসেও তাঁকে ছবি দিতে দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়াতে।
